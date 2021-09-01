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Фигурное катание: Александра Трусова начнёт сезон в США – напряжённый график, в чём задумка Тутберидзе

Путь Трусовой на Олимпиаду начнётся в США. Тутберидзе придумала для Саши особый план?
Екатерина Авдонина
Тутберидзе придумала для Трусовой особый план?
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Русской ракете предстоит провести четыре проката за неделю. Похоже, тренер сознательно даёт ей такую нагрузку.

Этери Тутберидзе не раз говорила, что в её группе все равны. Но болельщики продолжают гадать, на кого из шести великолепных фигуристок лучший тренер мира будет делать ставку в олимпийском сезоне. И всё чаще в этом контексте звучит имя Александры Трусовой.

Саша первой из фигуристок «Хрустального» начнёт сезон, причём сделает это в США. Однако далеко не факт, что такое особое положение поможет ей добиться успеха на длинной дистанции, ведь за пару дней до перелёта за океан Русскую ракету ждут контрольные прокаты в Челябинске.

Похоже, у Тутберидзе созрел план подготовки Трусовой. Лишь бы столь интенсивный старт сезона не аукнулся на главных турнирах.

Насыщенный сентябрь Русской ракеты

Подопечные Этери Тутберидзе открыли сезон ещё в середине августа, когда Евгения Тарасова и Владимир Морозов уверенно победили на предсезонном турнире Cranberry Cup в Бостоне. А на соревнованиях U.S. International Classic, которые пройдут в Норвуде с 15 по 18 сентября, выступят сразу несколько воспитанников «Хрустального». Среди одиночниц за победу будет биться Александра Трусова, для которой в США начнётся путь на Олимпиаду. В танцах на льду среди взрослых дебютируют Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а у мужчин заявлен представитель Грузии Морис Квителашвили.

Основной соперницей Саши будет американка Брэди Теннелл, которой Трусова пока ни разу не проигрывала. Это значит, что у неё есть отличные шансы заработать дополнительные баллы в личный рейтинг ISU, поскольку турнир входит в серию «Челленджер». Кроме того, чистый и качественный прокат с четверными в середине сентября способен зарядить спортсменку уверенностью и прокачать стабильность.

Главная же проблема заключается в плотном расписании фигуристки: 11 и 12 сентября Саше на правах члена сборной России предстоит участие в контрольных прокатах в Челябинске, и пока о её возможном отказе от планового мероприятия ничего неизвестно. Получается, у неё будет всего пара дней на то, чтобы с Южного Урала добраться до штата Массачусетс. И в таком случае надеяться на оптимальные кондиции тяжело. За 8 дней Саша исполнит четыре полноценных проката.

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Почему именно Трусова стартует первой из учениц Тутберидзе

В самой заявке Трусовой на турнир в США можно разглядеть намёк на то, что в данный момент она готова лучше остальных учениц Тутберидзе. У неё не было травмы, как у Щербаковой, не должно быть и значительных последствий переходного возраста. А прекрасные физические данные являются залогом хорошей формы уже на старте сезона. Да и само решение Тутберидзе отправить именно Трусову в США является знаком того, что тренер уверена в своей ученице.

При наличии виз Этери Георгиевна могла заявить на турнир в Норвуде двух или больше учениц, но этого не сделала. Возможно, опытная наставница не хочет, чтобы кто-то из её подопечных уже на старте сезона сталкивался с ролью проигравшего. Конечно, рассуждения о том, что Тутберидзе делает ставку именно на Трусову, пока кажутся преувеличением, но и игнорировать выбор тренера не стоит. Особенно, если Этери Георгиевна будет сопровождать Сашу в Америке и лично выводить её на прокаты. Шансы на это велики, ведь Тутберидзе вряд ли пропустит дебют своей дочери Дианы Дэвис на взрослых соревнованиях.

Трусовой полезно начать сезон как можно раньше

Поездка в Америку для Трусовой имеет сразу несколько важных целей. В первую очередь Саша опробует в соревновательном формате свои новые программы. После прокатов можно будет сделать корректировки в хореографии, а также в техническом контенте. Подбор оптимального набора элементов — основная задача тренерского штаба на данный момент. И это касается не только количества ультра-си, но и грамотного технического рисунка программ.

В прошлом сезоне Саша постоянно меняла расположение элементов в произвольной программе, пытаясь определиться с наиболее удачным сочетанием. Из-за обилия сложнейших прыжков в арсенале фигуристки она так и не смогла найти оптимальный вариант. Не помог ей и тренер Евгений Плющенко, корректировавший план в зависимости от важности турнира и состояния спортсменки. Такие метания в итоге привели к тому, что на главных стартах Трусова не справилась с контентом.

В олимпийском сезоне подобного быть не должно: фигуристке необходимо заранее выбрать одну линию поведения и придерживаться её весь год вплоть до Игр. Довести до автоматизма исполнение короткой и произвольной программ, чтобы уж точно не дрогнуть в Пекине. Как раз для этого и нужно выступление в США уже в середине сентября и в целом такая серьёзная нагрузка на старте сезона.

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Тутберидзе подготовила для Трусовой новый индивидуальный план?

Ещё одним плюсом участия Трусовой в турнире станет возможность улучшить свою психологическую устойчивость. Этот год обещает быть непростым, а нервы — пока главный враг Саши. В прошлый раз Этери Георгиевне так и не удалось помочь ей справиться с напряжением, но сейчас, кажется, у неё есть чёткий и эффективный план.

Конечно, есть риск, что из-за многочисленных стартов фигуристка выдохнется и к отбору на Олимпиаду подойдёт не в оптимальной форме. Но, во-первых, Этери Георгиевна этого не допустит и найдёт баланс между отдыхом и работой, а, во-вторых, для того, чтобы этого не произошло, и создаются программы с техническим рисунком, учитывающим сильные и слабые стороны спортсмена, включая его природную выносливость.

А Тутберидзе владеет этим искусством в совершенстве.

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