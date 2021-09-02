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Новое соревновательное платье Туктамышевой вызвало ажиотаж: фото – смелый образ, критика, мнение фанатов

Туктамышеву критикуют за слишком короткое платье. Зато Лизу точно ни с кем не спутаешь!
Яна Левхина
Новое соревновательное платье Туктамышевой
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Многие болельщики встретили новый наряд фигуристки в штыки. Но ведь это же изюминка Императрицы.

Сезон ещё официально не начался, а Елизавета Туктамышева уже вызвала ажиотаж своими новыми костюмами. Особенно болельщиков взбудоражил наряд для произвольной программы: экстремально короткое зелёно-золотое платье с разрезами на юбке. Многие любители фигурного катания встретили новый наряд фигуристки в штыки.

Но Лиза может позволить себе то, чего нельзя другим. И вовсю этим пользуется.

Фирменный стиль Туктамышевой

У Елизаветы всегда был свой особенный стиль в фигурном катании. Нежным платьям с обилием страз Туктамышева предпочитает что-то дерзкое и экстравагантное. Лиза любит открытые костюмы с разрезами на юбках и воздушными шифоновыми вставками. Фигура и возраст позволяют девушке экспериментировать со стилем и подчёркивать сексуальность. То, что для других фигуристок недоступно в силу возраста или существующих рамок, Лиза превращает в собственный неповторимый стиль.

Утончённая и нежная в обычной жизни фигуристка на льду всегда выглядит страстно и задорно. И пусть каждому её наряду суждено сталкиваться с упрёками в безвкусице, Туктамышеву не спутаешь ни с одной фигуристкой мира. Порой Лиза даже, прислушивалась к болельщикам, меняла костюмы по ходу сезона. Но чаще всё же продолжала гнуть свою линию и не изменяла выбранному стилю.

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«Сшейте Лизе хорошее платье, она заслужила!»

Перед наступающим сезоном Лиза говорила, что не намерена изменять себе. И не обманула. Свои новые наряды Туктамышева презентовала на закрытых прокатах фигуристов из Санкт-Петербурга. Фотографии с прокатов разошлись по интернету и вызвали неоднозначную реакцию у болельщиков. Особенно досталось наряду для произвольной программы. Зелёно-золотое платье Лизы с разрезами на юбке получило массу критики в соцсетях. Фанаты отмечают, что платье подчёркивает лишь недостатки Лизы и сильно дешевит её образ. Комментарии в «Инстаграме» выглядят неутешительно.

— Стилиста срочно менять, портит самую красивую спортсменку.

—У Лизы такая классная фигура, это подчёркивает только «недостоинства».

— Золотое платье удлинить и вместо оливкового лучше чёрные вставки, а так выглядит как тумбочка на ножках.

— Ужасное платье, самое плохое из всего, что было за прошедшее время, даже хуже прошлогодних первоначальных. Пожалуйста, сшейте Лизе хорошее платье, она заслужила!

«Платье к золотой олимпийской медали»

Возможно, это действительно не самый лучший образ Лизы. Но он удачно вписывается в арабскую тематику программы и прекрасно отражает стиль фигуристки. Туктамышева продолжает подчёркивать собственную индивидуальность, не стесняясь быть откровенной и соблазнительной. А ведь именно за это многие её и любят!

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Недаром среди шквала негативных комментариев встречаются и восхищённые. Болельщики восторгаются платьем Лизы и отмечают, что золотой цвет придаёт ему победный оттенок. А вдруг необычный наряд и правда станет для фигуристки счастливым?

— Платье к золотой олимпийской медали.

— Сногсшибательная!

— Как красиво!!!

— Красивое, но согласна, что спереди коротковато немного, удлинить и будет супер.

Интересно, к какому же из двух лагерей болельщиков прислушается Туктамышева. С одной стороны, для олимпийского сезона требуется идеальное платье, которое будет действовать на благо программы. С другой же, Лизу уже невозможно представить в стандартном платье фигуристок. Она хочет и умеет выделяться. И имеет на это полное право. Да, она эпатирует и даже немного провоцирует, но зато её точно ни с кем не спутаешь.

Комментарии
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