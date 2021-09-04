Секрет в простоте. Фигурист Сарновский принёс Плющенко первую серьёзную победу в сезоне

В силу обстоятельств дебют российских юниоров случился только на третьем этапе Гран-при. Зато наши фигуристы сразу показали, кто сейчас задаёт тон в мировом фигурном катании. И если среди спортивных пар и в танцах первенствовали записные фавориты, то у одиночников не обошлось без сюрприза.

15-летний Кирилл Сарновский из академии Евгения Плющенко обошёл более взрослых и технически подкованных конкурентов. А самое удивительное, что талантливому россиянину для этого даже не пришлось прыгать четверные.

Похоже, новая тактика Плющенко уже даёт плоды.

Российскому фигуристу придержали баллы?

В соревнованиях одиночников Россию представляли Кирилл Сарновский, Илья Яблоков, Андрей Анисимов и Александр Голубев. В короткой программе все они уступили американцу Уильяму Эннису, откатавшемуся без серьёзных ошибок. Следом расположились Яблоков и Сарновский, сорвавшие тройной аксель. В произвольной программе на фоне не лучших прокатов Анисимова и Голубева солидно выглядел Илья Яблоков. Контент, состоящий из сложнейшего четверного риттбергера, каскада 4T+3T и двух тройных акселей (один в каскаде с тройным тулупом) при чистом исполнении гарантировал Илье победу. Однако всё сложилось несколько иначе: вместо сольного квада — «бабочка», на четверном тулупе судьи нашли недокрут в четверть оборота. Не был идеальным и каскад с трикселем.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Третий этап. Кошице, Словакия



Юниоры, одиночное катание. Итоговое положение

1. Кирилл Сарновский (Россия) – 215,96.

2. Илья Яблоков (Россия) – 207,39.

3. Уильям Эннис (США) – 204,60…

6. Андрей Анисимов (Россия) – 187,64…

10. Александр Голубев (Россия) – 168,82.

Причём если за технические ошибки Илья может корить только себя, то по поводу сниженных оценок за компоненты имеет право задать вопросы арбитрам. Почти шесть очков отставания от лидера, который тоже был неидеален? Сложилось ощущение, что Яблокову намеренно придержали баллы, не оценив яркую и интересную программу под музыку французского композитора Максима Родригеса. Конечно, ошибки Ильи повлияли на целостность программы, а, следовательно, и на итоговую оценку, однако снижения кажутся слегка необоснованными.

Сарновский ломает стереотипы

Ошибками Яблокова и американца Энниса мастерски воспользовался Кирилл Сарновский. Ученик Плющенко вышел на произвольную программу без единого четверного прыжка, но продемонстрировал стабильное исполнение своего набора элементов и особенно впечатлил арбитров презентацией программы.

Кирилл отличается умением слушать музыку и хорошо интерпретирует её на льду. Особенно это заметно в произвольной программе: фигурист здорово прочувствовал драматизм знаменитой Песни Льда и Пламени и отразил это в каждом движении. Интересно, что Сарновский принимал активное участие в постановке программ — вместе с фигуристом Леонидом Свириденко они работали над подбором музыки и костюмов.

«Если говорить о программах, то Кириллу мы поменяли обе. Новые поставил Леонид Свириденко. Мы дали ему такую возможность, и я считаю, он справился хорошо, достойно. Кирюша сам выбирал музыку. Я не вмешивался, потому что придерживаюсь точки зрения, что когда спортсмены сами предлагают музыку, образы, которые они чувствуют, то от этого надо отталкиваться и смотреть, подойдёт или не подойдёт. Поэтому я дал полную свободу ребятам, Лёне Свириденко», — комментировал итог работы Евгений Плющенко.

Плющенко поменял вектор развития своих фигуристов?

Отличный дебют Сарновского на международном турнире — важное событие для «Ангелов». Он показывает, что, несмотря на предыдущие неудачи, Евгений Плющенко способен принимать критику и проводить качественную работу над ошибками. Если в прошлом сезоне в катании подопечных Плющенко был сделан акцент на техническую сложность, то сейчас вектор поведения Плющенко поменялся. Заметно, что теперь в его академии больше внимания уделяется проработке образов и хореографии. Не только Кирилл, но и другие воспитанники академии стали лучше скользить, чувствовать новые образы, бережно относиться к малейшим деталям.

Вместе с тем специалист не форсирует события. Вероника Жилина отказалась от исполнения каскада 3А+3T в короткой программе, Сарновский же не торопится вставлять в прокаты четверные прыжки. С одной стороны, без них в будущем ему будет трудно претендовать на высокие места. С другой же, тренер и фигурист понимают, что пока элементы сырые и их нужно отрабатывать. На тренировках Кирилл заходит на четверные сальхов и риттбергер. А значит, у него есть все шансы ещё усложнить контент и перейти из резервного состава юниорской сборной России в основной.