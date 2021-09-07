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Фигурное катание: история громкого интервью Алёны Косторной — прерванное молчание, обида на Тутберидзе, похвала Плющенко

«Никто просто так не уходит». Как речь Косторной затмила прокаты лучших фигуристок России
Яна Левхина
История громкого интервью Алёны Косторной
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Год назад Алёна раскритиковала Этери Тутберидзе во время контрольных прокатов. Казалось, такое не прощается.

Перефразируя барда, фигурное катание — это маленькая жизнь. Здесь ссорятся, мирятся, уходят и возвращаются настолько стремительно, что предугадать развитие событий не дано и лучшим экстрасенсам.

Всего год назад Алёна Косторная дала самое жаркое интервью последних лет, в котором раскритиковала не только систему тренировок Тутберидзе, но и прошлась по личным качествам Этери. Если скандальным переходом к Плющенко чемпионка громко хлопнула дверью, то после интервью, казалось, заперла её и выбросила ключ в воду.

Тогда и подумать было нельзя, что уже на следующих контрольных прокатах Косторная вновь будет представлять «Хрустальный».

Но, оказывается, в фигурном катании прощается и такое!

Косторная совершила нелогичный переход от Тутберидзе к Плющенко

В тандеме с Этери Тутберидзе Косторная строила блестящую карьеру. В эру четверных прыжков Алёна с мировыми рекордами выигрывала все самые престижные турниры, не обладая при этом квадами, а поражая блестящей техникой, роскошным тройным акселем и неземным катанием. Косторная была той самой идеальной сбалансированной фигуристкой, которую многие жаждут видеть на вершине. Но летом 2020-го многие болельщики поменяли своё отношение к Алёне.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Косторная неожиданно сбежала от Тутберидзе к Плющенко, выслушав в спину много неприятных вещей от представителей бывшего штаба и лично от Этери Георгиевны. В спортивном плане переход Алёны выглядел импульсивным и нецелесообразным. Абсолютно лучшая фигуристка минувшего сезона внезапно перебралась в академию начинающего тренера, не добивавшегося успеха со спортсменами топ-уровня. Были серьёзные опасения, что в новой школе её не смогут вывести на прежний уровень. Подтвердить или опровергнуть скепсис должны были контрольные прокаты сборной России в Москве.

«Как же так: они могут, а я – нет?» Что произошло с Косторной после перехода к Плющенко «Как же так: они могут, а я – нет?» Что произошло с Косторной после перехода к Плющенко

«Если неймётся выяснить отношения, то лучше глаза в глаза встретиться и всё высказать»

Во время проката короткой программы Косторная оставила блёклое впечатление. Но исправилась уже через несколько минут. Правда, не на льду, а в зоне для общения с журналистами. Алёна устроила в миксте целое шоу и излила всю боль, которую испытала за последние месяцы. Речь Косторной затмила прокаты лучших фигуристок России. Алёна рассказала, как её заставляли тренироваться на льду с детьми, раскритиковала программу, которую ей поставил Даниил Глейхенгауз, осудила пост Тутберидзе в «Инстаграме» и поставила в противовес гуманную систему Плющенко.

Алёне явно претил образ неблагодарной беглянки, который сложился у неё в том числе из-за резких заявлений Тутберидзе и Глейхенгауза. Фигуристка, никак не комментировавшая ситуацию с переходом до этого, на контрольных прокатах дала волю эмоциям и решила рассказать свою правду.

Косторная жёстко прошлась по Тутберидзе. Неужели Алёне совсем не страшно? Косторная жёстко прошлась по Тутберидзе. Неужели Алёне совсем не страшно?

«Я считаю, если человек ушёл, то на это были причины, никто просто так не уходит, от добра добра не ищут. А вот все эти посты в «Инстаграме» — это обидно, кидать ответки друг другу, отвечать в «Инстаграме»… Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймётся, то лучше глаза в глаза встретиться и всё высказать», — говорила Алёна.

Казалось, продолжение огненного спича ждёт зрителей в заключительный день прокатов. Но неожиданно для всех Косторная снялась. Подорвала всеобщий покой, устроила громкий скандал и спокойно ушла ставить произвольную программу со знаменитым хореографом Ше-Линн Бурн.

18 лет — не приговор. Станет ли Косторная первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе? 18 лет — не приговор. Станет ли Косторная первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе?

Тутберидзе простила Косторную и готовит её к новому сезону

Тогда казалось, что резонансное интервью Косторной уничтожило любые шансы на воссоединение чемпионки с Этери Тутберидзе. Такое не прощается. Ещё никто из учеников Этери Георгиевны так резко не высказывался о её методах работы. Тем более публично. Но уже через несколько месяцев история Косторной обрела совсем неожиданный поворот.

После серии провалов и непопадания на чемпионат мира Алёна попросила прощения у Этери Георгиевны в эфире Первого канала, фактически перед всей страной, и признала свои ошибки. Тутберидзе же предстала благородным человеком, который умеет прощать. Но поставила два условия: запрыгать тройной аксель и полностью войти в тренировочный процесс без дополнительных условий. И дала испытательный срок до конца сезона.

Судя по тому, что Алёна продолжает числиться в «Хрустальном», она всё-таки смогла удовлетворить требования Этери Георгиевны. И уже на открытых прокатах сборной России мы сможем увидеть первые плоды их совместной работы. Смогла ли Алёна стабилизировать тройной аксель уже в совершеннолетнем возрасте? Какие образы для неё припасли Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз?

И наконец смогла ли Косторная вернуть тёплые отношения со своим тренером?

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