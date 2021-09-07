«Никто просто так не уходит». Как речь Косторной затмила прокаты лучших фигуристок России

Перефразируя барда, фигурное катание — это маленькая жизнь. Здесь ссорятся, мирятся, уходят и возвращаются настолько стремительно, что предугадать развитие событий не дано и лучшим экстрасенсам.
Всего год назад Алёна Косторная дала самое жаркое интервью последних лет, в котором раскритиковала не только систему тренировок Тутберидзе, но и прошлась по личным качествам Этери. Если скандальным переходом к Плющенко чемпионка громко хлопнула дверью, то после интервью, казалось, заперла её и выбросила ключ в воду.
Тогда и подумать было нельзя, что уже на следующих контрольных прокатах Косторная вновь будет представлять «Хрустальный».
Но, оказывается, в фигурном катании прощается и такое!
Косторная совершила нелогичный переход от Тутберидзе к Плющенко
В тандеме с Этери Тутберидзе Косторная строила блестящую карьеру. В эру четверных прыжков Алёна с мировыми рекордами выигрывала все самые престижные турниры, не обладая при этом квадами, а поражая блестящей техникой, роскошным тройным акселем и неземным катанием. Косторная была той самой идеальной сбалансированной фигуристкой, которую многие жаждут видеть на вершине. Но летом 2020-го многие болельщики поменяли своё отношение к Алёне.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Косторная неожиданно сбежала от Тутберидзе к Плющенко, выслушав в спину много неприятных вещей от представителей бывшего штаба и лично от Этери Георгиевны. В спортивном плане переход Алёны выглядел импульсивным и нецелесообразным. Абсолютно лучшая фигуристка минувшего сезона внезапно перебралась в академию начинающего тренера, не добивавшегося успеха со спортсменами топ-уровня. Были серьёзные опасения, что в новой школе её не смогут вывести на прежний уровень. Подтвердить или опровергнуть скепсис должны были контрольные прокаты сборной России в Москве.
«Если неймётся выяснить отношения, то лучше глаза в глаза встретиться и всё высказать»
Во время проката короткой программы Косторная оставила блёклое впечатление. Но исправилась уже через несколько минут. Правда, не на льду, а в зоне для общения с журналистами. Алёна устроила в миксте целое шоу и излила всю боль, которую испытала за последние месяцы. Речь Косторной затмила прокаты лучших фигуристок России. Алёна рассказала, как её заставляли тренироваться на льду с детьми, раскритиковала программу, которую ей поставил Даниил Глейхенгауз, осудила пост Тутберидзе в «Инстаграме» и поставила в противовес гуманную систему Плющенко.
Алёне явно претил образ неблагодарной беглянки, который сложился у неё в том числе из-за резких заявлений Тутберидзе и Глейхенгауза. Фигуристка, никак не комментировавшая ситуацию с переходом до этого, на контрольных прокатах дала волю эмоциям и решила рассказать свою правду.
«Я считаю, если человек ушёл, то на это были причины, никто просто так не уходит, от добра добра не ищут. А вот все эти посты в «Инстаграме» — это обидно, кидать ответки друг другу, отвечать в «Инстаграме»… Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймётся, то лучше глаза в глаза встретиться и всё высказать», — говорила Алёна.
Казалось, продолжение огненного спича ждёт зрителей в заключительный день прокатов. Но неожиданно для всех Косторная снялась. Подорвала всеобщий покой, устроила громкий скандал и спокойно ушла ставить произвольную программу со знаменитым хореографом Ше-Линн Бурн.
Тутберидзе простила Косторную и готовит её к новому сезону
Тогда казалось, что резонансное интервью Косторной уничтожило любые шансы на воссоединение чемпионки с Этери Тутберидзе. Такое не прощается. Ещё никто из учеников Этери Георгиевны так резко не высказывался о её методах работы. Тем более публично. Но уже через несколько месяцев история Косторной обрела совсем неожиданный поворот.
После серии провалов и непопадания на чемпионат мира Алёна попросила прощения у Этери Георгиевны в эфире Первого канала, фактически перед всей страной, и признала свои ошибки. Тутберидзе же предстала благородным человеком, который умеет прощать. Но поставила два условия: запрыгать тройной аксель и полностью войти в тренировочный процесс без дополнительных условий. И дала испытательный срок до конца сезона.
Судя по тому, что Алёна продолжает числиться в «Хрустальном», она всё-таки смогла удовлетворить требования Этери Георгиевны. И уже на открытых прокатах сборной России мы сможем увидеть первые плоды их совместной работы. Смогла ли Алёна стабилизировать тройной аксель уже в совершеннолетнем возрасте? Какие образы для неё припасли Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз?
И наконец смогла ли Косторная вернуть тёплые отношения со своим тренером?
- 7 сентября 2021
-
14:33
-
09:55
- 6 сентября 2021
-
18:52
-
13:41
-
13:27
-
08:59
- 5 сентября 2021
-
21:28
-
18:54
-
17:53
-
17:34
-
14:17
-
12:56
- 4 сентября 2021
-
21:21
-
19:14
-
18:48
-
18:09
-
00:55
- 3 сентября 2021
-
21:49
-
19:10
-
17:49
-
15:30
-
11:10
-
09:28
- 2 сентября 2021
-
22:06
-
21:32
-
20:22
-
18:13
-
17:31
-
15:51
-
15:17
-
14:30
-
12:15
-
11:24
-
11:15
- 1 сентября 2021
-
17:26