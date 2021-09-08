«Это достойно уважения». Почему Тутберидзе аплодировала провальному прокату Медведевой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пополнила список фигуристок, не желающих торопиться с заявлением о завершении карьеры. Вместе с тем одна из самых популярных спортсменок России не выходила на лёд уже год, а её последнее официальное выступление обернулось настоящей драмой.

На контрольных прокатах сборной России в сентябре 2020-го Женя выглядела настолько беспомощно и растерянно, что вызвала жалость даже у внешне хладнокровной Этери Тутберидзе.

Аплодисменты тренера после фиаско бывшей ученицы – один из сильнейших моментов всего прошлого сезона.

Медведева оконфузилась на контрольных прокатах

Контрольные прокаты, при всей их важности, обычно становятся лишь прелюдией к главным стартам сезона. Но в сентябре 2020 года в Москве наряду с премьерами программ лучших российских фигуристок зрители увидели и событие, претендующее на статус исторического. Любимица болельщиков Евгения Медведева вместе с другими спортсменам сборной показала новые постановки, но шанса продемонстрировать их в соревновательных условиях так и не получила. Всё идёт к тому, что именно на контрольных прокатах Женя попрощалась с профессиональным спортом.

Фигуристка, на протяжении многих лет заставлявшая сердца зрителей замирать от восторга, снова никого не оставила равнодушным. Правда, вместо восторга зрители испытывали жалость и сострадание. В произвольной программе Женя показала, наверное, худший прокат в карьере. Сорвав три прыжка из семи, спортсменка постаралась исправить ситуацию — зашла на необычный и очень эффектный элемент «колесо», но его попытка обернулась конфузом.

Медведева неловко оттолкнулась ото льда и приземлилась на одно колено. Со стороны движение казалось корявым, да и сама Женя понимала, насколько нелепо выглядела. Чемпионка посмеялась над собой и показала язык. Позже она призналась, что именно потеря колеса стала для неё самым неприятным моментом в выступлении. Оно и немудрено: нестандартный элемент был главной фишкой в программе Медведевой от канадского хореографа Ше-Линн Бурн, которая была поставлена под музыку из «Цирка дю Солей» и отражала сложную, но яркую жизнь цирковых артистов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Подготовка Медведевой к сезону была осложнена закрытием границ и необходимостью работать с тренером Брайаном Орсером по Skype. Однако даже с учётом всех объективных факторов видеть великолепную некогда фигуристку в разобранном состоянии было тяжело. Медведева признавалась, что после проката испытывала отвратительное чувство, поскольку выступила только на 15% от своих возможностей. Отметили промах Медведевой и специалисты. Так, Александр Жулин жёстко раскритиковал физическую подготовку спортсменки.

«На Медведеву было жалко смотреть. Хотя хореография мне очень понравилась. У неё, пожалуй, самая интересная программа. Но физическая форма оставляет желать лучшего. Жене нужно прыгать сложные прыжки, ещё и программа навороченная. Я ей желаю только добра, но будет тяжело физически откатать. К сожалению, девочки не молодеют», — говорил Жулин в беседе с «Чемпионатом».

Трогательные аплодисменты от Тутберидзе

После драматичного проката Медведевой фанаты изо всех сил старались поддержать свою любимицу. Не осталась в стороне и Этери Тутберидзе. Главный тренер «Хрустального» поаплодировала бывшей ученице. Казалось, происходит что-то странное: после тяжёлого разрыва в 2018 году Женя и Этери Георгиевна соблюдали профессиональный нейтралитет и держались отстранённо. Отдельные болельщики даже упрекали Тутберидзе в злорадстве, но вскоре всё прояснилось. Медведева прекратила сотрудничество с Орсером и вернулась туда, где ей помогли стать лучшей фигуристкой мира.

«Я поаплодировала, потому что девочка, понимая, что она не готова откататься чисто, что не готова на сто процентов, не снялась, как сделали многие, и не испугалась. Вышла и показала то, на что она на данный момент готова. Это уважение и к болельщикам, и к Федерации фигурного катания. Это достойно уважения. Честное слово», — объясняла своё поведение Тутберидзе в интервью Первому каналу.

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Реальные предпосылки у этого события были. Под руководством Брайана Орсера спортсменка так и не добилась больших результатов. Падения, технический регресс и потеря формы — всё это заставило Медведеву пересмотреть свои взгляды и отправиться за помощью к бывшей наставнице. Также внёс свою лепту коронавирус: в условиях карантина Женя не могла полноценно тренироваться с Орсером, который связывался с ней из Канады по видеосвязи. Оба понимали, что дальше так продолжаться не может.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Что касается принятого Женей решения, я понимаю, какой шок подобная новость может вызвать в мире фигурного катания и сколько повлечёт за собой всевозможных обсуждений, но могу сказать одно: лично я поддержу любое решение своей спортсменки как сейчас, так и в дальнейшем. У нас с Женей нет ни малейших проблем или недомолвок в отношениях друг с другом. Единственная проблема, с которой мы не сумели справиться, — это пандемия», — объяснял Орсер.

Станет ли провальное выступление Медведевой последним в карьере?

Громкое возвращение Медведевой стало главной темой начала сезона, но в спортивном плане плодов фигуристке не принесло. Сначала Женя снялась с этапов Кубка России из-за проблем со спиной, затем пропустила Гран-при и национальный чемпионат из-за последствий коронавируса. Сезон для Медведевой оказался пустым.

При этом фигуристка пыталась как-то поддерживать интригу, избегая прямых ответов на вопрос, собирается ли она покинуть спорт. Женя всё время обещала вернуться, как только поправит здоровье, но в итоге затянула и оказалась вне заявки сборной России на следующий год. Тогда уже Медведева проявила уважение к своим фанатам и честно сказала, что не собирается выступать в олимпийском сезоне.

«Буду ли я ещё соревноваться? Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, потому этот сезон мы решили пропустить. Планы относительно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживём — увидим», — сказала она.

Меж тем официально заявлять о завершении карьеры Медведева, очевидно, ещё не готова. И, быть может, оно и к лучшему. Вероятно, ей не очень хочется, чтобы финальной точкой в её блестящей истории стало то провальное выступление в Москве.