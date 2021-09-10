Уникальный шанс Трусовой. Чего ждать от первого выступления лучших фигуристов России?

Саша может стать главной фавориткой сезона уже после контрольных прокатов. Что же ей противопоставят соперницы?

В последние годы контрольные прокаты сборной России вызывают серьёзный интерес. Но такого ажиотажа, как сейчас, вокруг этого планового мероприятия, пожалуй, не было никогда. Болельщикам не терпится увидеть, в какой форме звёзды фигурного катания подходят к сезону с волнующей приставкой «олимпийский». С какими программами и прыжками.

И хотя на контрольных прокатах отсутствуют привычные оценки и фактор соревнований, выступления наших лидеров в Челябинске должны снять многие вопросы.

А заодно определить круг претендентов на участие в Олимпиаде.

Новые эксперименты и проверенные шедевры

В олимпийском сезоне всё должно быть идеально, включая программы фигуристов. Некоторые из них предпочитают катать уже проверенный вариант, оставляя наиболее удачные номера на второй год. Так, ни для кого не секрет, что Камила Валиева сохранила на произвольную программу «Болеро», в котором в прошлом сезоне выглядела всё убедительнее от старта к старту.

Последовать примеру Валиевой могут и Майя Хромых с Дарьей Усачёвой: на фоне остальных воспитанниц «Хрустального» их программы кажутся наиболее интересными. Короткая Даши под «Мулен Руж» внезапно стала одной из лучших постановок прошлого сезона, в ней фигуристка раскрыла свой актёрский потенциал и показала достойный уровень интерпретации. Отдельного внимания заслуживает и произвольная Майи: нестандартная, ритмически сложная история, в которой спортсменка блистает благодаря двум разным четверным. Хромых настолько попала в образ, что выбор в пользу новой программы кажется рискованным.

И если многие фигуристы будут катать в Челябинске уже знакомые зрителям программы, то пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов порадует уже второй премьерой короткой за сезон. Постановка Александра Жулина «Лунный свет» помогла Жене и Вове одержать победу на турнире Cranberry Cup, но решением тренерского штаба была заменена на новый номер от Даниила Глейхенгауза. Пока неизвестно, как сильно изменится программа хореографически, но музыкальное сопровождение точно будет другим — Владимир и Евгения будут кататься под саундтрек из фильма «МЫ. Верим в любовь».

На риск пошёл и Михаил Коляда. Его произвольная «Белый ворон» от Ильи Авербуха была признана специалистами настоящим шедевром. Тем не менее фигурист настоял на смене программы и обратился к молодому постановщику Никите Михайлову, который создал для Коляды новую версию «Списка Шиндлера». Учитывая, что тема не новая и будет повторяться у других спортсменов (американец Джейсон Браун оставил произвольную с прошлого сезона), Мише придётся очень постараться, чтобы понравиться судьям.

Трусова готова взять быка за рога?

Ещё одна интрига контрольных прокатов — контент, с которым лучшие фигуристы страны идут в сезон. Прежде всего зрителей интересует, какие прыжки на данный момент есть в арсенале претенденток на участие в Олимпиаде в женском одиночном разряде. Уже в короткой программе мы увидим, кто из девушек готов исполнять тройной аксель. Сохранили ли этот прыжок Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Камила Валиева, вернула ли Алёна Косторная, разучили ли Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачёва.

Возвращаясь в «Самбо-70», Косторная обещала Этери Тутберидзе, что восстановит свой коронный прыжок, и, судя по всему, слово своё сдержала. В противном случае ей будет просто нечего противостоять одногруппницам. В похожей ситуации находится и Усачёва. Спортсменка ещё ни разу не демонстрировала ультра-си в соревновательном формате, хотя, по слухам, на тренировках у неё были удачные попытки трикселя.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова, видимо, снова ставит на чистые прокаты. При этом без тройного акселя ей нужно делать минимум два четверных для борьбы за лидерство. Интересно, с каким набором элементов в олимпийский сезон входит Камила Валиева. Спортсменка, способная набирать сумасшедшие баллы за артистизм, обладает тройным акселем и четверным тулупом, а в прошлом сезоне выучила и квад-сальхов.

Ну а самого большого количества четверных мы вправе ждать от феноменальной Саши Трусовой. Не исключено, что в Челябинске Русская ракета предпримет очередную попытку приземлить пять квадов в произвольной программе. С одной стороны, подход фигуристки мог претерпеть изменения после возвращения к Тутберидзе, да и риск для первых прокатов в сезоне слишком велик. С другой, чистое исполнение пяти четверных сразу же выведет её в единоличные фаворитки сезона. Окрылит саму Сашу и наверняка добавит тревоги конкуренткам. У Трусовой есть уникальный шанс сразу же улучшить свои позиции в гонке за Олимпиаду. Осталось им воспользоваться.

Алиев готов завоевать третью олимпийскую квоту?

Не менее непредсказуемая ситуация и у мужчин. Михаилу Коляде, чтобы подтвердить статус лидера сборной и главной российской надежды, необходимо прибавлять в технической составляющей. Фанаты уже год ждут от Коляды новых квадов — возможно, именно на контрольных прокатах сборной России в Челябинске фигурист сможет удивить нас. Пока наиболее вероятен расклад, в котором спортсмен выполняет четверной сальхов, так как именно его он пытался прыгнуть на Кубке Первого канала. Однако Михаил не раз заявлял, что мечтает вернуть четверной лутц, а Татьяна Мишина утверждала, что премьера прыжка состоится очень скоро.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Любопытно посмотреть и на Дмитрия Алиева, ведь именно ему предстоит подтверждать третью квоту для страны на соревнованиях в Германии. В прошлом сезоне чемпион Европы мучился из-за проблем со здоровьем, но к этому, кажется, подходит в хорошей форме. В Челябинске Дима постарается доказать, что выбор федерации пал на него неслучайно.