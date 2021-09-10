«Не ищу оправданий срывам». Как Медведева проиграла последнюю ледовую дуэль Загитовой

Впервые за шесть лет на открытых прокатах сборной России не будет ни Евгении Медведевой, ни Алины Загитовой. Но фактически конец легендарного противостояния наступил ещё два года назад.

На открытых прокатах — 2019 в Москве Женя смазала обе программы и буквально убежала от журналистов. А Алина выступала под пророческую композицию с названием «Я ухожу». Но тогда мало кто мог подумать, что больше Алина и Женя на льду так и не встретятся.



Зато негласное соперничество бывших топ-фигуристок продолжается в формате шоу.

«Упала, встала и начала с чистого листа»



В это трудно поверить, но последняя официальная встреча Медведевой и Загитовой состоялась аж два года назад, на открытых прокатах — 2019. И, хотя именно в тот год дебютировало мощнейшее трио Этери Тутберидзе, всё внимание было приковано к звёздам Олимпиады-2018. Женя и Алина затмевали любого одним своим появлением. По накалу страстей премьерные показы программ ничем не отличались от соревнований.

Медведеву на короткую программу выводила улыбчивая Трейси Уилсон. Женя выглядела взволнованной, но в то же время одухотворённой. Болельщики сильно соскучились по своей любимой фигуристке и встречали её овациями. Казалось, на второй год канадских тренировок Медведева должна поразить прогрессом. Но премьера чувственной программы под Muse не обошлась без досадной оплошности — Женя упала с каскада. Несмотря на неудачу, болельщики закидали фигуристку розами и игрушками. Медведева ушла с катка со счастливой улыбкой, без тени тревоги на лице.

«Я сегодня не волновалась, меня не трясло, как в прошлом году это было, сейчас у меня ясный ум, ясное сознание. Я упала, встала, выдохнула и начала с нового листа», — объясняла Женя.

Прокат Загитовой задержали фанаты Медведевой

Юные фигуристки долго убирали со льда подарки Медведевой, поэтому прокат Загитовой немного задержался. Но это совершенно не сказалось на настрое Алины. Ученица Тутберидзе идеально исполнила трогательную программу под композицию, название которой можно перевести как «Я ухожу». Многие ещё тогда разглядели в этом намёк на скорое расставание фигуристки со спортом. Но болельщики отказывались в это верить. Количество плакатов с именем Алина и оглушительные овации после проката говорили о том, что зрители ещё не готовы отпускать олимпийскую чемпионку.

Поразительное выступление Загитова выдала и в произвольной программе. Фигуристка чётко выполнила все прыжки и предстала перед публикой ещё более женственной, чем раньше. Алина выглядела уверенной и величественной, она словно вжилась в образ царицы Клеопатры. Тот прокат вселил в болельщиков надежду, что Загитова ещё даст бой более юным и техническим оснащённым соперницам. В одно мгновение лёд заполнился множеством игрушек в форме корон, а Алина буквально светилась от счастья. Тем прокатом олимпийская чемпионка вселила в фанатов ложную надежду на продление собственного доминирования.

Медведева была подавленной

А вот у Медведевой премьера долгожданной программы «Мемуары гейши» откровенно не задалась. Уже во время стартовой позы фигуристка казалось излишне напряжённой. Женя неплохо исполнила первые элементы, но потом даже не стала заходить на двойной аксель, а со следующего прыжка упала. Кондиции двукратной чемпионки мира явно оставляли желать лучшего. Было непонятно, что же Медведева сможет противопоставить новому поколению фигуристок. Но фанатов этот вопрос, кажется, волновал в последнюю очередь. Они изо всех сил поддерживали любимую спортсменку. После проката зрители встали со своих мест и начали забрасывать лёд игрушечными звёздами.

Несмотря на тёплый приём, спортсменка была недовольна своим выступлением и выглядела подавленной. Медведева ответила на пару вопросов корреспондента Первого канала, а затем буквально убежала от журналистов. Нелучшие выступления она переживала тяжело, хотя на словах и не хотела этого показывать.



«Просто буду работать. Я не делаю себе поблажки и не ищу оправданий срывам. И вчерашний срыв, и сегодняшний — ошибки, знаю, во мне. Слава богу, я понимаю, почему и из-за чего это происходит и как это устранить», — говорила Медведева.

Алина и Женя отказались от Пекина

Сезон-2019/2020 обещал новый виток противостояния Загитовой и Медведевой, пусть и без особых шансов обыграть юных оппоненток. Но позже стало понятно, что на контрольных прокатах в «Лужниках» Загитова и Медведева провели свою последнюю дуэль. И Женя в ней однозначно проиграла.



Уже спустя три месяца, после провала в финале Гран-при, Загитова приостановит карьеру. Медведеву постигнет неудача со сломанным коньком на чемпионате России, и больше на соревнования она не выйдет. Такая короткая, но в то же время зрелищная эпоха подойдёт к концу.



Официально о завершении карьеры Алина и Женя заявлять не торопятся. Но и надежды на их возвращение в спорт уже практически не остаётся. У девушек началась кардинально новая жизнь. Они участвуют в шоу, учатся в престижных университетах и планируют принять участие в «Ледниковом периоде». О поездке на Олимпиаду в Пекин не идёт и речи.

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке.

Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года — за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — признавалась Загитова.



«Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживём — увидим», — говорила Медведева «Матч ТВ».



И пока Женя и Алина тащат на себе конкурирующие шоу, номинально возглавляют команды на Кубке Первого канала и бьются за аудиторию в «Инстаграме», на соревновательном льду уже сияют другие.



И именно им предстоит вступить в гонку за участие в Олимпиаде в Пекине, которая начнётся на контрольных прокатах в Челябинске.