Гимнастка Мамун блестяще ворвалась в фигурное катание. Загитовой есть у кого поучиться

С новыми идеями в олимпийский сезон вступают не только фигуристы, но и те, кто доносит их выступления до массового зрителя. На контрольных прокатах сборной России в Челябинске Первый канал опробовал необычный для фигурного катания формат студии, а главным сюрпризом, пожалуй, стал выбор ведущей.

Общаться с лучшими фигуристами страны и в прямом эфире обсуждать их прокаты доверили… гимнастке Маргарите Мамун. Такой выбор при обилии титулованных бывших фигуристок мог показаться сомнительным, но олимпийская чемпионка по художественной гимнастике блестяще ворвалась в фигурное катание и развеяла скепсис.

Вот что происходит, когда человек действительно на своём месте!

Гимнастке доверили общаться со звёздами фигурного катания

Появление олимпийской чемпионки Игр в Рио в художественной гимнастике Маргариты Мамун в студии Первого канала на арене «Трактор» в Челябинске стало неожиданностью даже для самих фигуристов. Очаровательная гимнастка здорово справилась с работой комментатора на Олимпиаде в Токио, а ведь ей достался сложнейший репортаж с того самого финала, где судьи оставили без золота нашу Дину Аверину. После этого Первый канал предложил Мамун продолжить сотрудничество, но не в её родной дисциплине, а в фигурном катании. И это настоящая находка Первого канала.

«Кто бы мог подумать, что теперь я окажусь в Челябинске на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Мне предстоит общаться с нашими фигуристами в студии! Я не профессионал и не эксперт в этом виде спорта от слова совсем, и вообще-то всю жизнь оттачивала в зале то, что потом показывала на ковре зрителям и судьям — а тут полная импровизация и взгляд человека, которому просто нравится фигурное», — написала Маргарита на своей странице в «Инстаграм».

Мамун показала, почему Первый канал выбрал именно её

Выбор в пользу Мамун получился максимально нестандартным. Куда привычнее в такой роли смотрелись бы Алина Загитова, Екатерина Боброва, Елена Радионова, Елена Ильиных или кто-то ещё из многочисленных российских чемпионок, недавно завершивших выступления. Можно было представить на месте соведущей Максима Транькова и профессиональную журналистку. Но уже с первых включений челябинской студии стало ясно, почему с фигуристами после прокатов беседует именно Мамун.

Рита не только пленяет природным обаянием и прекрасной речью, но и общается с лучшими фигуристами страны как бы от имени простых болельщиков. Ей можно то, что нельзя профессиональным фигуристкам. Она не погружается в технические тонкости, а спрашивает о том, что интересно широкой аудитории. Таким образом, даже непосвящённому зрителю легче войти в этот волшебный мир фигурного катания.

Кроме того, на Мамун работает её огромный авторитет среди спортсменов. Известные фигуристы с удовольствием фотографируются со звёздной гимнасткой, а юная Дарья Усачёва даже назвала Риту своим кумиром.

«Впервые увидела и пообщалась с Маргаритой Мамун! Очень рада была пообщаться со своим кумиром», — написала Усачёва в «Инстаграме».

Работа Мамун – идеальный пример для Загитовой

Под впечатлением от дебюта Мамун в фигурном катании осталось и большинство зрителей. Под трансляцией Первого канала в YouTube множество восторженных комментариев. Болельщики благодарят именитую спортсменку за интересные вопросы фигуристам и отмечают, насколько уверенно и непринуждённо она смотрится в кадре.

И тут трудно отделаться от сравнения с Алиной Загитовой, которая выступала в роли ведущей на шоу «Ледниковый период». Несмотря на то что Алина с детства на коньках и находилась в своей родной среде, на экране чемпионка смотрелась зажато и неестественно, за что получала массу критики. Фанаты Загитовой тогда призывали не оценивать Алину слишком строго, отмечая, что для неё это дебют в новом качестве. Но теперь мы видим, что отсутствие профильного образования и большого опыта — вовсе не помеха для качественной работы. Так что Загитовой определённо есть у кого поучиться.