Трусова исполнила лучший прокат в истории. И для этого стоило вернуться к Тутберидзе

Первый день открытых прокатов в Челябинске запомнился полным превосходством Валиевой и не самыми уверенными прокатами Трусовой, Щербаковой и Косторной. Трём главным звёздам группы Этери Тутберидзе было нечего противопоставить юной.

Но буквально за день расклад поменялся кардинальным образом. Валиева дрогнула и сорвала программу, которую катает второй год кряду. А вот Трусова выдала абсолютно лучший прокат в истории и сделала то, чего ей не удавалось ни у Плющенко, ни до скандального перехода.

И хотя бы ради этого Саше стоило вернуться к Тутберидзе!

Четверные прыгают не только у Тутберидзе

Открывала премьерные прокаты произвольных программ ученица Тутберидзе Дарья Усачёва. Юная фигуристка представила сильную постановку под музыку из оперы «Турандот». Даша органично вписалась в образ жестокой китайской принцессы и старательно исполнила непростую хореографию. Но упала с тройного флипа. Со льда девушка ушла, едва не плача. И это объяснимо, ведь только при чистых прокатах Усачёва может конкурировать с более техническими соперницами.

Ксения Синицына второй день подряд показала мощную постановку и ввела зрителей в транс. Ученица Светланы Пановой выбрала для своей произвольной программы образ виртуозной шахматистки из популярного сериала «Ход королевы». В начале проката Ксения зашла на четверной тулуп, но упала. А потом расстроилась и начала сдваивать прыжки. Но её хореографический талант просто поражает! Пока Ксения находится в тени фавориток, но у неё есть всё, чтобы выйти под свет софитов уже в ближайшие месяцы.

Хромых станет джокером Тутберидзе?

Нугуманова и Самодурова выбрали для своих программ нетипичные для фигурного катания образы диснеевских принцесс. Елизавета предстала в роли русалочки Ариэль, а Софья перевоплотилась в отважную Мулан. Обе постановки выглядят зрелищно, но прыжки у опытных фигуристок идут тяжело.

На роль джокера группы Тутберидзе точно будет претендовать Майя Хромых. Фигуристка продемонстрировала шикарный каскад из четверного и тройного тулупов и пыталась исполнить четверной сальхов, но допустила «бабочку». Во второй части программы Хромых упала с тройного лутца. Хоть спортсменка пока и не в лучшей форме, выглядит она уже убедительно. Огорчил только выбор музыки. Майя будет кататься под танго Роксаны из мюзикла «Мулен Руж». Фигуристке прекрасно удаётся показывать страсть на льду, но хотелось бы увидеть её в более оригинальном и незаезженном образе. Хотя сама спортсменка призналась, что просто обожает эту музыку и давно мечтала под неё выступать.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Косторной оставили музыку времён тренировок у Плющенко

Интересная ситуация произошла с Алёной Косторной. Фигуристка катается под «Времена года» Антонио Вивальди. Именно под эту музыку она выступала в финале Кубка России ещё под руководством Евгения Плющенко. Даниил Глейхенгауз объяснил, что программа под Вивальди на олимпийский сезон планировалась для Алёны ещё два года назад. Но всё равно вся эта ситуация выглядит очень странно. Будто в



«Хрустальном» больше не нашлось удачных идей для чемпионки Европы.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Тем не менее, программа Алёне очень идёт. Если кто и способен осилить такое сильное произведение, то именно она. В оптимальной форме Косторная может произвести своим катанием настоящий фурор. И она к этому, кажется, уже близка. Тройной аксель у фигуристки сегодня был безупречным, как и все остальные прыжковые элементы. А вот на дорожке шагов случился конфуз: фигуристка забыла, что должна делать, и в попытке исправить ситуацию допустила ошибку. Естественно, промах Алёны не ускользнул от Тутберидзе.

Щербакова восхитила артистизмом, а Туктамышева озорством

Из-за травмы пальца ноги Анна Щербакова пока не может порадовать четверными прыжками. Но даже без них ей удаётся производить сильное впечатление. Анна отказалась от привычных образов и представила необычную программу «Мастер и Маргарита». По сюжету постановки, девушка борется против тёмных сил, которые затягивают её на бал Воланда. Но в конце она всё-таки вырывается из гипноза, и всё заканчивается хорошо.

Фигуристка здорово вжилась в роль роковой красавицы Маргариты и поразила высочайшим уровнем артистизма. Такой Щербакову мы ещё не видели! Аня способна отыгрывать самые разные образы. А восстановить квады у неё ещё будет время. Стандартный набор из тройных прыжков она уже сейчас исполняет вполне уверенно.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Туктамышева же в олимпийский сезон не экспериментирует и готовится использовать свои самые сильные стороны. Лиза на кураже откатывает свою новую произвольную программу под арабские мотивы. Фигуристка сменила яркое откровенное платье с прокатов в Санкт-Петербурге на более традиционное и спокойное. Коронные триксели сегодня были неидеальны, но огонька у Лизы не отнять. Даже многочисленные ошибки не повлияли на её позитивный настрой.

Мечта Трусовой исполнилась

Прошлогодняя программа Камилы Валиевой «Болеро» изначально ставилась с заделом на Олимпиаду. Тренерский штаб решил дать юной фигуристке фору при подготовке к Пекину. Поэтому постановка уже на открытых прокатах выглядела очень насыщенной. Но с крышесносным контентом Камила не справилась. Падение на квад-сальхове, ошибки на каскаде с квад-тулупом и падение с сольного квад-тулупа. Пока что ошибки простительны, но психологическая готовность Валиевой вызывает тревогу. Такие срывы запросто могут аукнуться на важных стартах.

«Программа ушла, потому что ты гонялась за элементами», — отчитывала Тутберидзе ученицу после проката.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Единственной, кому удалось привести тренеров в полный восторг, стала Трусова. Саша устроила настоящую феерию на льду и попросту кайфовала под роковую композицию из фильма про далматинцев. При этом фигуристка внешне очень легко вбивала в лёд один четверной за другим. Флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде и лутц сольный – такого в одном прокате не делал никто и никогда. Мечта Трусовой наконец исполнилась — она смогла представить абсолютно чистую программу с пятью четверными. И это абсолютно лучший прокат в истории. Только за прыжки Саша получила бы сумасшедшие 97 баллов, а общая оценка наверняка превысила бы значение мирового рекорда. Хотя бы ради этого стоило вернуться к Тутберидзе.

После проката тренеры лучезарно улыбались и долго аплодировали. Сашей просто невозможно не гордиться! Главное, чтобы Саше удалось повторить это чудо на официальных стартах, ведь прокат в Челябинске при всём своём волшебстве по большому счёту ни на что не влияет. Но если она сможет сохранить эту потрясающею форму на весь сезон, то бронзовое заклятие наверняка падёт.