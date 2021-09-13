Новое платье Туктамышевой не лишено провокации. Но Лиза может себе это позволить

Самый крутой и непредсказуемый сезон в фигурном катании официально стартовал. На контрольных прокатах в Челябинске фигуристы сборной России презентовали не только новые программы, но и костюмы, в которых будут бороться за путёвки на Олимпиаду.

И в этом аспекте по традиции выделялась Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира пошла на поводу у болельщиков и отказалась от ультракороткого золотого платья, фотографии которого наделали шума в интернете. И, похоже, правильно сделала. Новый вариант наряда кажется куда более уместным и подходящим для программы на арабскую тематику. Но Лиза не была бы Лизой, если бы совсем отказалась от провокации.

И как же нам повезло, что у Туктамышевой нет комплексов!

Трусова расстроила болельщиков планами по смене платья

Контрольные прокаты не обязывают спортсменов выступать в соревновательных костюмах, и многие этим пользуются. Так, подопечные Этери Тутберидзе в основном выходили на лёд в тренировочных костюмах, которые, несмотря на свой статус, выглядят стильно и элегантно. Над некоторыми платьями до сих кипит работа, да и раскрывать все карты раньше времени явно не в правилах Этери. Среди исключений оказалось чумовое красное платье Саши Трусовой в короткой программе, но без него передать сложный образ Фриды практически нереально.

На лучший прокат в истории Трусова вышла в изящном чёрном наряде. И смотрелась в нём настолько неотразимо, что многие болельщики пожалели, узнав, что этот вариант неокончательный.

Камила Валиева, в отличие от коллег по группе, в произвольной предстала в соревновательном костюме. Но лишь потому, что катает программу «Болеро» второй сезон и её наряд уже успели довести до приемлемого вида.

Туктамышева спешно сменила платье после критики

Среди реальных претендентов на участие в Олимпийских играх на полноценную премьеру обоих образов решилась только Елизавета Туктамышева. И если её лёгкое коричневое платье для короткой программы мы видели на фотографиях с закрытых прокатов в Санкт-Петербурге, то костюм для произвольной стал настоящим сюрпризом.

Дело в том, что впервые постановку под арабские мотивы Лиза показывала в ультракоротком золотом наряде, который вызвал бурный отклик у болельщиков. Некоторые хвалили спортсменку за смелость и приверженность собственному стилю, но всё-таки гораздо больше нашлось недовольных. И, надо сказать, критика не была безосновательной, поскольку платье одной из лучших фигуристок планеты выглядело несколько дёшево и вульгарно. Возможно, именно это и побудило Лизу и её тренеров сменить костюм.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Лиза угадала с новым платьем для произвольной

К сожалению, падения и другие технические огрехи не дали в полной мере оценить уровень произвольной программы Туктамышевой, но зато зрители смогли в деталях рассмотреть её новое платье и прийти к выводу, что замена однозначно пошла фигуристке на пользу. Лёгкий бирюзовый наряд с яркими блестящими вставками на груди, характерными для одеяний исполнительниц танца живота, отлично сочетается с восточными нотками в музыке и в целом очень идёт страстной и откровенной на льду Туктамышевой.

Образ фигуристки по-прежнему далёк от консервативного, но при этом не выглядит пошлым, а при чистом катании наверняка раскроется во всём блеске. При этом снова не обошлось без провокации: передняя часть в области живота выполнена из просвечивающей ткани телесного цвета. Но Лиза может это себе позволить.

Чемпионка мира настроена серьёзно и заявила, что неудачный прокат в Челябинске должен стать первым и последним в сезоне. А значит, есть все шансы, что новое платье Императрицы станет счастливым.