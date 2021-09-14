Судьи вытягивают американку в элиту фигурного катания. Из Алисы делают новую Ашрам?

Российские фигуристки обрушили на Челябинск град восхитительных выступлений. Контрольные прокаты подтвердили, что как минимум семь девочек из России готовы претендовать не только на участие в Олимпиаде, но и на самые высокие места.

Действительно, достойной конкуренции россиянкам за рубежом не видно. Но это не значит, что золото Пекина обязательно будет нашим. Всё идёт к тому, что главную ставку иностранцы сделают на Алису Лью. Улыбчивая американская девочка одержала уверенную победу в Италии, а её оценки навевают тревожные мысли.



Похоже, Лью превращается в реальную грозу для российских фигуристок. И ей в этом усиленно помогают.

Лью предрекали золото Олимпиады

Два года назад Алису Лью наряду с Камилой Валиевой называли главной претенденткой на золото Пекина. Дело в том, что у обеих фигуристок идеальная дата рождения, их первый взрослый сезон — олимпийский. По юниорам они демонстрировали сумасшедший контент, причём у Алисы, помимо четверного лутца, был и тройной аксель. Благодаря более стабильному и артистичному катанию в очном противостоянии Валиева превосходила американскую соперницу, но потенциал у американки действительно был очень высоким.



В прошлом сезоне американку настигло взросление, и она потеряла элементы ультра-си. После двухлетнего доминирования на чемпионате США Лью неожиданно не попала даже на пьедестал. Камила же, наоборот, только окрепла, выучила тройной аксель и получила опыт соперничества с лучшими взрослыми фигуристками России. Из-за коронавируса юниорские соревнования в прошлом сезоне не проводились, но совершенно понятно, что у Алисы не было бы ни шанса.

Алиса вернулась и начала побеждать

Было трудно поверить, что к олимпийскому сезону проблемы Алисы исчезнут. На фигуристку, некогда грозившуюся остановить российское доминирование, было грустно смотреть. Лью испытывала сложности даже с обычными тройными прыжками и вращениями. И всё это происходило на фоне смены тренера. Алиса ушла от Лауры Липецки, у которой тренировалась с шести лет, в группу Ли Баркела. После этого многие потеряли веру в фигуристку, а в России её перестали воспринимать как угрозу. Но Алиса взяла себя в руки и доказала, что списывать её со счетов ещё рано.



К олимпийскому сезону американка сильно похудела и восстановила элементы ультра-си. На первых международных соревнованиях Лью смогла удивить. Фигуристка сильно прибавила в скольжении, выросла в интерпретации и стабилизировала прыжки. На челленджере в Италии Алиса была вне конкуренции. Американка выиграла обе программы, а в произвольной исполнила триксель. Даже с недокрутом оценка получилась весьма высокой — 219,24 балла. Судьи встретили дебютантку взрослых соревнований очень щедрыми оценками. А ведь с нашими девочками было совсем не так.

Лью получила неоправданно высокие оценки

Два года назад в той же Ломбардии состоялся дебют Анны Щербаковой во взрослых. Ученица Тутберидзе исполняла сложную короткую программу с каскадом лутц-риттбергер, но не набрала и 70 баллов. Фигуристке поставили спорный недокрут, явно зажали надбавки и компоненты. Аню оценивали как юниорку. Продолжилась эта тенденция и в произвольной. Идеальное исполнение программы с четверным и сложным каскадом флип-риттбергер было оценено в 150,47 балла.

Алису же будто заранее начинают тянуть в топ женского катания. За рядовую короткую программу, в которой Лью не исполняла ни тройной аксель, ни каскад с риттбергером, она получила внушительные 74,31 балла. Щедро оценили американку и в произвольной. С недокрутами на тройном акселе и каскаде лутц-тулуп Алиса заработала 144,93 балла. Особенно удивляет оценка Лью за компоненты — 69,20. Для сравнения, опытная Елизавета Туктамышева на последнем чемпионате мира получила 69,08. А если сравнивать с Щербаковой времён Lombardia Trophy — 2019, то разница приводит в замешательство. На своём дебютном взрослом турнире Аня получила компоненты на пять баллов ниже, чем Алиса.

Из американки делают главную соперницу россиянок

По классу и сложности Лью заметно уступает многим российским фигуристкам. Но отношение судей к ней заставляет поволноваться. Если даже с простым контентом и недокрутами американку на её дебютных соревнованиях оценивают настолько щедро, что же будет, когда она усложнит программы? Как минимум Алиса может добавить по трикселю в короткую и произвольную. А там и четверной лутц на подходе. Не стоит забывать, что и оценка за компоненты имеет свойство расти от старта к старту.



С одной стороны, конкуренцию на международном уровне можно только приветствовать. Победы, одержанные в яркой борьбе, всегда ценятся выше. С другой, неприятно, когда эту конкуренцию раздувают искусственно, за счёт благосклонного отношения судей. Создаётся ощущение, что чиновники явно не хотят повторения истории чемпионата мира — 2021, когда россиянки заняли весь пьедестал. Поэтому всеми силами продвигают Лью, которая хоть как-то может тягаться с нашими девочками. Судьи уже вытягивают американку в элиту фигурного катания.



Конечно, можно отмахнуться от теорий заговора, справедливо отметив, что наши фигуристки на голову выше Алисы. Но ведь в случае с гимнастками на Олимпиаде в Токио тоже так казалось. А израильтянка Линой Ашрам возьми да и обойди сестёр Авериных в личном многоборье. Пока Алиса Лью по меркам фигурного катания это даже не израильская гимнастка. Но, похоже, сценарий повторяется. Всё указывает на то, что из Алисы делают новую Ашрам. Остаётся надеяться, что дважды подряд этот циничный план не сработает.