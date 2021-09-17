Юная ученица Тутберидзе блестяще ворвалась на международную арену. Соня из другой лиги!

Акатьева идеально исполнила тройной аксель на этапе Гран-при в Красноярске и оторвалась от конкуренток. Доминированию России не видно конца.

Российские фигуристы продолжают блестяще выступать на домашнем этапе юниорского Гран-при. За победу в Красноярске борются сразу пять девочек из России, включая обеих самых талантливых и многообещающих одиночниц своего поколения.

И если великолепная ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева с первого же международного старта оправдывает авансы, то её тёзка Самоделкина пока не радует. По итогам короткой программы воспитанница Сергея Давыдова не вошла даже в пятёрку, а её болезненное падение заставило зрителей серьёзно поволноваться.

К счастью, неудача Самоделкиной никак не повлияла на общий расклад сил в таблице. Бороться с россиянками просто нереально!

Самоделкина больно упала после сложнейшего прыжка

Если на взрослом уровне Этери Тутберидзе пресекла любые попытки тренерского противостояния в женском одиночном катании, то на юниорском оно в самом разгаре. На этапе Гран-при в Красноярске выступают россиянки сразу из трёх сильнейших школ страны. За пьедестал борются Софья Самоделкина, Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская из группы Сергея Давыдова в ЦСКА, ученица Тутберидзе Софья Акатьева и фигуристка из «Ангелов Плющенко» Анастасия Зинина. В такой компании иностранным фигуристкам рассчитывать на пьедестал очень трудно, если не сказать — невозможно.

Первой из россиянок выступала Софья Самоделкина. Фигуристка в этом сезоне столкнулась с проблемами переходного периода в организме. После контрольных прокатов юниорской сборной за Софу стало тревожно, но на тренировке в Красноярске талантливая фигуристка идеально исполняла четверные лутц, риттбергер и сальхов, чем заметно приободрила болельщиков.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров. Красноярск

Девушки. После короткой программы



1. Софья Акатьева (Россия) – 75,89 балла.

2. Елизавета Куликова (Россия) – 67,08.

3. Анастасия Зинина (Россия) – 67,02.

4. Елизавета Берестовская (Россия) – 64,91.

5. Варвара Кисель (Беларусь) – 63,66.

6. Софья Самоделкина (Россия) – 60,76.

Однако короткая программа у Самоделкиной не пошла. Софа недокрутила тройной аксель, который должен был быть в каскаде, и больно упала. Остальные элементы получились удачно. Да и по части скольжения и интерпретации Самоделкина значительно выросла. Программу под композицию «Лето 42-го» Мишеля Леграна фигуристка катает сильно и пронзительно. Осталось дождаться, когда ей удастся исполнить чисто свой сложный прыжковый контент. А пока в короткой программе Самоделкина получила 60,76 балла, уступив не только всем соотечественницам, но и белоруске Варваре Кисель.

Акатьева вне конкуренции

Идеальным выступлением порадовала другая ученица Давыдова, Елизавета Куликова. Фигуристка воодушевлённо откатала программу «Шербурские зонтики». Лиза не делала элементы ультра-си, зато стабильно отпрыгала набор из тройного флипа, двойного акселя и каскада тройной лутц – тройной тулуп. Казалось, Куликовой зажали оценку, но даже 67,08 балла ей хватило, чтобы стать второй.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Опередить Лизу удалось только Софье Акатьевой. 14-летняя фигуристка уже второй сезон сохраняет статус лучшей юниорки России, а то и мира. Фигуристка поражает не по годам стабильным и осмысленным катанием. Тройной аксель — тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип — всё безукоризненно. Судьи оценили Софью по достоинству — 75,89 балла. Акатьева превосходит соперниц больше, чем на 8 баллов. Интрига в борьбе за победу ещё остаётся, но для смены лидера нужны серьёзные ошибки. А ждать их от Акатьевой не приходится. Ученица Тутберидзе блестяще ворвалась на международную арену и сдавать позиции не собирается. Софья просто из другой лиги!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ученица Плющенко ошиблась, но попала в тройку

Елизавета Берестовская второй сезон подряд выступает под «Танец феи Драже» Чайковского. Программа очень идёт фигуристке и раскрывает её сильные стороны. Лиза обладает прекрасным артистизмом и воздушным катанием. Ученица Давыдова идеально исполнила двойной аксель и тройной флип, но недокрутила тулуп в каскаде с лутцем. Берестовская получила 64,91 балла и немного не дотянулась до тройки лучших.

Не всё удалось и Анастасии Зининой. Ученица Плющенко сделала степ-аут на двойном акселе. Но тройной флип и каскад лутц-тулуп исполнила прекрасно. В короткой программе девушка воплощает образ птицы, которая мечтает летать, но крылья ей не позволяют. Настя очень органично смотрится в лиричной и чувственной роли. Оценили талант Зининой и судьи. Всего лишь 0,6 балла она уступила Куликовой и пока занимает третье место.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

По итогам короткой программы россиянки оккупировали первые четыре места. Помешать повторению триумфа на этапе в Кошице, когда весь пьедестал заняли спортсменки из России, может только Варвара Кисель, представляющая Беларусь. Но и эта фигуристка родилась в подмосковной Дубне, а тренируется в Москве у Ирины Тагаевой и Марины Селицкой.

Российская школа женского фигурного катания продолжает доминировать, доставляя массу удовольствия болельщикам.