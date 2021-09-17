Хуже не бывает? Фигуристка из Индии поразила российских зрителей странным прокатом. Видео

Шрохи с трудом держалась на льду и не сделала ни одного прыжка. Удивительное выступление на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске.

Соревнования юниоров в фигурном катании обладают неповторимом шармом. Это не только возможность увидеть первые победы будущих звёзд мирового уровня, но и шанс соприкоснуться с настоящей экзотикой.

На этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске можно наблюдать катание спортсменок из Мексики, Аргентины, Таиланда, Филиппин, Киргизии и даже Монголии. Конечно, ждать конкурентоспособных выступлений от этих девушек не приходится, но дальше всех пошла Паррии Шрохи из Индии.

Красноярским зрителям довелось увидеть один из худших прокатов в истории. Кататься ещё хуже, кажется, просто невозможно.

Экзотика фигурного катания в Красноярске

В отличие от многих фигуристок из экзотических стран, 17-летняя Паррии Шрохи живёт и тренируется у себя на родине. На свой дебютный международный турнир девушка приехала в ранге действующей чемпионки Индии среди взрослых – какой-никакой, а титул. Волей жребия Паррии получила 10-й стартовый номер, аккурат между россиянками Елизаветой Куликовой и Софьей Акатьевой.

К тому моменту на «Кристалл-Арене» уже выступили девушки из Аргентины, Филиппин и Таиланда, а ориентиром для индийской фигуристки был результат Мишель Отгонбаатар из Монголии – 17,02 балла. Российские болельщики привыкли, что таких оценок не бывает даже на детских соревнованиях, но этап Гран-при в Красноярске показывает, что фигурное катание – это не только топ-школы, сложнейшие прыжки и борьба на уровне мировых рекордов. А ещё и преодоление себя для спортсменов из тех стран, где и снега никогда не видели. И пусть их катание часто напоминает мучения, а технический арсенал вызывает недоумение, это тоже часть большого спорта.

Фигуристка из Индии не сделала ни одного прыжка и постоянно спотыкалась

Паррии Шрохи из Индии представила короткую программу под «Мегаполис» популярного проекта Bel Suono. Если верить профайлу фигуристки на официальном сайте Международного союза конькобежцев, то в постановке принимала участие бывшая российская одиночница Анастасия Ратковская, выступавшая в конце 90-х и начале нулевых. Высокая статная Шрохи эффектно смотрелась в роскошном красном платье, но по льду передвигалась не слишком уверенно.

Индийская фигуристка часто спотыкалась, выполняла все движения будто при замедленной съёмке и даже не попыталась исполнить ни одного двойного прыжка. В итоге в протоколе у Шрохи стоят одинарные аксель и флип, а также каскад из одинарных лутца и тулупа. По правилам одинарные прыжки не оцениваются, поэтому за технику Паррии набрала лишь 0,84 балла – так судьи оценили её дорожку шагов. За компоненты Шрохи получила тоже крайне скромные 6,91 балла, а её общая оценка составила 7,75 балла.

Для сравнения, на трёх предыдущих этапах никто не набирал менее 16 баллов. Да и в целом прокат фигуристки из Индии выглядел очень странным. Российские зрители на трибунах в Красноярске недоумевали, как эта девушка вообще попала в состав участниц столь престижного турнира. Но всё равно поддержали спортсменку аплодисментами. При этом Шрохи удалось показать не худший прокат в истории. При нынешних правилах всего одна спортсменка выступала на международном уровне хуже – в 2019 году соотечественница Шрохи Харшита Равтани получила за короткую программу 7,49 балла. Поэтому Паррии вполне может быть собой довольна.

Посмотреть выступление Шрохи можно в трансляции Первого канала. Начало — с 54:15.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Шрохи показала другое фигурное катание

После своего выступления Шрохи выглядела на удивление спокойно. Девушка пару раз помахала зрителям и показала в камеру большой палец, а тренер хлопал её по спине. Казалось, все всё понимали. Конечно, уровень катания индийской фигуристки невероятно низок. Шрохи катается хуже многих любителей, а уж на профессиональном уровне, кажется, кататься хуже просто невозможно. Фигуристка из Индии поразила искушённых российских зрителей странным прокатом.

Зато её пример показывает, что заниматься фигурным катанием может любой человек вне зависимости от внешних данных, условий для тренировок и места рождения. А лично Паррии Шрохи из Индии хочется пожелать, чтобы в произвольной программе она хотя бы попыталась прыгнуть двойной. А уж поддержка трибун ей будет обеспечена.