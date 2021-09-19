Трусова посыпалась и расстроила Тутберидзе. Первый же турнир опустил Сашу с небес на землю

После триумфального выступления на открытых прокатах в Челябинске казалось, что Трусова наконец-то обрела стабильность. Но уже на первом официальном турнире Саша показала, что четверные прыжки для неё – по-прежнему лотерея.

На соревнованиях в США Русская ракета снова заявила пять четверных и замахнулась на мировой рекорд. Но вместо этого исполнила чисто лишь один квад и едва не проиграла малоизвестной сопернице.



Тутберидзе явно была недовольна увиденным. А Саша была настолько растеряна из-за неудачи, что едва не забыла поприветствовать болельщиков.



Похоже, отправлять Трусову в Пекин ещё очень рано.

Почему Трусовой было важно выступить на скромном турнире в США

Трусова первой из звёздных российских фигуристок открыла новый сезон. Саша начала свой путь к Олимпиаде на скромном турнире U.S. International Figure Skating Classic, где у неё не было ни одной серьёзной соперницы.



Несмотря на отсутствие серьёзной конкуренции, турнир в Норвуде был для неё крайне полезен. Во-первых, Трусовой важно поймать соревновательный ритм. Во-вторых, Саше необходимо добиться стабильности и определить наиболее удачное расположение элементов. Ведь катать короткую программу с тройным акселем и произвольную с пятью квадами ей, вероятно, придётся как минимум до Олимпиады. Ну и в-третьих, Этери Тутберидзе наверняка важно, чтобы Саша после возвращения из академии Плющенко стартовала с победы, как бы обнулив былые поражения. Недаром же именно Трусову заявили на турнир, где победа была бы обеспечена любой из топ-фигуристок «Хрустального».

Прежняя Трусова никуда не исчезла

Премьера короткой программы на международной арене получилась не совсем удачной. Саша явила миру свой огромный прогресс в интерпретации, чувственно откатавшись в образе Фриды Кало. Но тройной аксель фигуристке вновь не удался: после серии отличных попыток на тренировке в прокате случилось падение. В остальном Саша была идеальна и даже с грубой ошибкой получила баллы, близкие к личному рекорду — 74,75.

Далеко не всё получилось и в произвольной программе. Трусова бомбила пятью квадами на тренировке, но в прокате снова посыпалась. После падения с четверного флипа у Саши будто сработал её прежний блок: если не удаётся первый прыжок, то летят и все остальные. Из пяти запланированных квадов чистым получился только сальхов. Тулуп фигуристка сдвоила, сольный лутц недокрутила и приземлила с ошибкой, как и тройной сальхов в каскаде с четверным лутцем через ойлер. Все элементы ультра-си, кроме квад-сальхова, Трусовой серьёзно отминусовали. Не впечатлила фигуристка и уровнем интерпретации. Образ злодейки Круэллы при обилии ошибок просто не работал.

По совсем уж скромной оценке в 142,05 балла кажется, будто Саша и вовсе четверные не прыгала. Малоизвестная кореянка Ен Чон Пак без элементов ультра-си вплотную приблизилась к россиянке. По сумме фигуристка отстала от Трусовой на четыре балла, а по произвольной — и вовсе на один. Ещё чуть-чуть, и ученица Тутберидзе могла бы поиграть. К сожалению, прежняя Саша, которая феерит на тренировках и заваливает прокаты, никуда не делась. Ещё неделю назад Русская ракета произвела фурор прокатом с пятью четверными прыжками. Но в США у Александры вернулись прежние проблемы.

Трусова повеселила зрителей, но оставила Тутберидзе недовольной

Несмотря на неудачу, публика приняла Трусову очень тепло. Сразу после выступления российские зрители вскочили со своих мест и начали кричать: «Саша, ты лучшая!». Фигуристка поблагодарила болельщиков поклоном и поторопилась уйти со льда. Но Этери Тутберидзе её туда вернула. Трусова по привычке не стала забирать игрушки, которые ей кинули зрители — на престижных турнирах этим обычно занимаются маленькие фигуристки. Но в Норвуде предусмотрено самообслуживание, так что Русской ракете пришлось собирать подарки самой. Этот момент очень повеселил и трибуны, и саму Сашу. По арене прокатилась волна смеха, а наша фигуристка наконец-то улыбнулась после неубедительного выступления.

Но за бортиком уже было не до веселья. Трусова посыпалась и расстроила Тутберидзе. Этери Георгиевна была недовольна прокатом и с ходу начала разбирать ошибки. Вплоть до объявления оценок Тутберидзе что-то эмоционально объясняла ученице. А баллы, кажется, были непонятны ни тренеру, ни фигуристке. Скромные оценки они встретили удивлёнными взглядами.



После возвращения в «Хрустальный» тренерскому штабу придётся провести с Сашей работу над ошибками. К сожалению, прежние проблемы фигуристки никуда не исчезли. Первый же турнир опустил Сашу с небес на землю. Русская ракета сколько угодно может феерить на тренировках, но с такими выступлениями ей даже отобраться на престижные турниры будет крайне сложно. С другой стороны, хорошо, что такой прокат случился на старте сезона, а не на важном турнире. У Трусовой ещё есть время всё исправить.