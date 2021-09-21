«Побороть травму не удалось». Уникальная фигуристка Тутберидзе вынуждена уйти из спорта

В эпоху доминирования юных российских фигуристок Элизабет Турсынбаевой удалось практически невозможное. Хрупкая девушка из Казахстана стала первой исполнительницей четверного прыжка на взрослых турнирах. Причём сделала это на чемпионате мира и в солидные по нынешним меркам 19 лет.

После исторического успеха ученица Этери Тутберидзе отчаянно цеплялась за шанс продолжить карьеру, однако травма спины поставила крест на всех спортивных планах.



Но всё равно Турсынбаеву уже никто не вычеркнет из истории фигурного катания, а её результаты ещё долго будут недостижимы для иностранных фигуристок.

Турсынбаева ушла от Тутберидзе из-за смены гражданства

Элизабет родилась в Москве и начала свою карьеру под российским флагом. В 12 лет девочка попала к Этери Тутберидзе, под руководством которой начала показывать успешные результаты на столичных соревнованиях. Но в «Хрустальном» Турсынбаева пробыла недолго. Спустя полтора года фигуристка решила представлять Казахстан, из-за чего ей пришлось сменить страну тренировок — накануне сочинской Олимпиады российским тренерам было запрещено работать с иностранцами. Элизабет без конфликтов рассталась с Тутберидзе и вскоре перебралась в Канаду к Брайану Орсеру. Наставник был уверен, что Турсынбаева может стать сильнейшей фигуристкой мира.



Под руководством канадского тренера Элизабет успешно выступала по юниорам: выигрывала медали этапов Гран-при, дважды входила в топ-5 на первенстве мира, брала бронзу юношеской Олимпиады. Но после перехода на взрослый уровень у Турсынбаевой открылись проблемы с техникой, и ей едва удавалось попадать в десятку на престижных турнирах. После 12-го места на Олимпиаде в Пхёнчхане девушка задумалась о смене тренера. Элизабет мечтала блеснуть в Пекине.

«Я бывала у многих тренеров, но мне нравится именно у Этери Георгиевны, нравится весь тренировочный процесс. Когда только уехала в Канаду, я её очень часто вспоминала, скучала, она мне даже снилась. Когда закончился олимпийский цикл, мы решили что-то поменять. Мне захотелось вернуться домой и к Этери Георгиевне. Сначала ей позвонила моя мама, попросилась обратно. Мы очень хотели вернуться, Этери Георгиевна захотела, чтобы я позвонила сама. Я позвонила, объяснила ситуацию, сказала, что хочу очень вернуться и что обещаю никуда не уходить. И она меня взяла», — рассказывала фигуристка в программе «Честная жизнь».

Почему Турсынбаева навсегда вошла в историю

В первый же сезон после возвращения к Тутберидзе Турсынбаева вышла на принципиально новый уровень. Медали челленджеров, серебро Универсиады и чемпионата четырёх континентов — Элизабет молниеносно ворвалась в топ фигурного катания. А особенное внимание представительница Казахстана привлекала к себе благодаря успешным попыткам четверного сальхова на тренировках. Элемент ультра-си Турсынбаева начала учить ещё в Канаде, но довела до ума его именно в «Хрустальном». Этери Георгиевна была уверена, что с таким телом, как у Элизабет, не прыгать квады было нельзя.



Приземлить суперпрыжок на соревнованиях фигуристке долгое время не удавалось. К счастью для неё, долгожданная премьера случилась в нужное время и в нужном месте. Чемпионат мира — 2019 в Сайтаме стал главным турниром в карьере Турсынбаевой. Она блестяще исполнила короткую программу, а в произвольной произвела настоящий фурор. Элизабет вошла в историю как первая исполнительница четверного прыжка на взрослых турнирах под эгидой ISU.



Высокие баллы за четверной сальхов принесли Турсынбаевой сенсационное серебро – позади оказались и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, и сильные японские фигуристки. По сумме программ Элизабет уступила только Алине Загитовой, а её медаль стала первой для Казахстана в соревнованиях одиночниц на чемпионатах мира.

Через неделю после триумфа в Сайтаме Элизабет прыгнула на тренировке тройной аксель. Казалось, с таким набором ультра-си у неё есть шанс побороться с вундеркиндами Трусовой, Щербаковой и Косторной. Но травма спины сломала карьеру фигуристки. В следующем сезоне Турсынбаеву было не узнать.

Безуспешная борьба за возвращение в спорт

Элизабет снималась с одного турнира за другим, поучаствовав лишь в Shanghai Trophy. Фигуристка с трудом исполнила тройные прыжки и не обошлась без падений. Благодаря не самому сильному составу участников Турсынбаева всё-таки смогла зацепиться за серебро. И та медаль стала последней в её карьере. Дальше Элизабет отказалась от тренировок и сосредоточилась на лечении. В научно-исследовательском институте спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ у девушки обнаружили проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А в Германии ей диагностировали стрессовый перелом.



«Мне очень грустно. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания», — писала мама спортсменки в «Инстаграме».

Несмотря на тяжелейшую травму, Турсынбаева не теряла надежды вернуться в спорт. Фигуристка пропустила два сезона, поступила в МГИМО, но долгое время не решалась отпустить прошлую жизнь. В межсезонье Элизабет вернулась к тренировкам и начала восстанавливать прыжки. Спортсменка из Казахстана даже заявилась на этап Гран-при в России, но недавно её имя исчезло из состава участниц, а вскоре Турсынбаева официально объявила об уходе из спорта.



«Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны.

Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой. На данный момент я нахожусь в Казахстане и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом. Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность», — написала Элизабет в «Инстаграме».

Поклонники таланта миниатюрной фигуристки желают ей удачи в жизни вне спорта и сожалеют, что Элизабет пришлось повесить коньки на гвоздь в 21 год. Однако вряд ли у самой фигуристки есть претензии к тому, как сложилась её карьера. В эпоху потрясающих российских чемпионок-юниорок она вошла в историю своей страны и мирового фигурного катания. А кроме того, именно Турсынбаева остаётся последней иностранкой на пьедестале чемпионата мира. И пока не видно, кому и как удастся сместить её с этой позиции.