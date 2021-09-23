Трусова снова упала с нелюбимого прыжка. Упрямство русской фигуристки выходит ей боком

Впервые в сезоне две претендентки на участие в Олимпиаде от России сошлись на одном соревновательном льду. И пусть Александра Трусова и Елизавета Туктамышева на арене в Сызрани решали каждая свои задачи, интерес к первому этапу Кубка России от их участия взлетел в десятки раз.

Особенно любопытно было посмотреть на Трусову, которая после контрольных прокатов успела слетать в США, где смотрелась отнюдь не так великолепно, как в Челябинске. В Сызрани Саша заставила трибуны замереть, но снова упала с тройного акселя.

Пока упрямство Трусовой не приносит ей пользы.

Туктамышева начала сезон с ошибок

В отличие от Трусовой, для Туктамышевой этап Кубка России в Сызрани был первым официальным стартом сезона. На открытых прокатах в Челябинске Лиза порадовала персональных болельщиков интересными программами в своём фирменном стиле, но не обошлась без серьёзных ошибок. К сожалению, откататься чисто пока не удаётся и в Сызрани. В короткой чемпионка мира начала с роскошного тройного акселя, но затем сделала «бабочку» на флипе и плохо выехала с коронного тройного лутца, что значительно понизило стоимость каскада.

В плане эмоций Лизе удалось пленить публику чувственным и одновременно зажигательным катанием под вокал японской певицы Мисии и танго «Обливион». Однако досадные ошибки на прыжках не могли не повлиять на настроение самой спортсменки, так что присущего ей драйва в концовке всё-таки не хватило.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Российские судьи довольно щедро оценили Туктамышеву в плане компонентов, но сбавки за технику не позволили Лизе набрать более 70,66 баллов. Возможно, не самое убедительное начало сезона, но чистый тройной аксель вселяет оптимизм. Тем более возраст обязывает Лизу не форсировать подготовку, а осторожно набирать форму к главным стартам.

Трусова внезапно почтила Сызрань своим присутствием

В последней разминке все взоры были прикованы к Александре Трусовой. Саша заявилась на турнир в Сызрани буквально в последний момент, а ещё пять дней назад открывала сезон на соревнованиях в Норвуде. Состояние Русской ракеты после утомительного путешествия по маршруту Москва – Челябинск – Бостон – Сызрань и четырёх полноценных прокатов за неполные две недели вызывало вопросы. Очевидно, что спортсменку намеренно подвергают беспрецедентным нагрузкам на старте олимпийского сезона, правда, уверенности в правильности такого подхода пока нет. Но, как точно подметил Александр Жулин, «Этери Георгиевна – человек опытный, и зачем-то это им нужно».

Для любителей фигурного катания, заранее купивших билеты на этап Кубка России, выступление там Трусовой стало настоящим сюрпризом. Достаточно Саше было выйти на разминку, как трибуны взорвались от восторга. Особенно старалась небольшая группа поддержки с российскими флагами с изображением своего кумира.

Огорчило падение, порадовала объективность судей

Во время проката Трусовой в зале стояла абсолютная тишина – такая реакция, пожалуй, возникает у каждого, кто впервые видит программу «Фрида» вживую. Лишь после очередного падения с тройного акселя зрители разочарованно вздохнули. На соревнованиях Саша ещё никогда не исполняла тройной аксель без ошибок, но продолжает упорно заходить на свой нелюбимый прыжок. Пока упрямство русской фигуристки выходит ей боком: Саша только теряет на нём баллы.

За качественным тройным флипом последовал не самый уверенный выезд с тройного лутца, но Саша смогла добавить к нему тройной тулуп и спасти каскад. Да, огненной феерии образца проката в Челябинске мы не увидели, но и какой-то особой усталости в катании Трусовой тоже заметно не было.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Особого внимания заслуживает оценка Александры – 74,53 балла. После очень похожего по качеству выступления в Норвуде международная бригада арбитров выписала россиянке 74,75 балла. Объективные оценки для звёзд на внутренних стартах – большая редкость, так что такой подход судей не может не радовать.

Из фигуристок, которым изначально отводилась борьба за бронзу, выстрелила Вероника Яметова из Екатеринбурга. Эта девочка тренируется в той же школе, где когда-то взошла звезда Юлии Липницкой. Вероника безукоризненно справилась с не самой сложной программой и пока занимает третье место. Сохранение такого результата станет для неё выдающимся достижением, а тем более в компании Трусовой и Туктамышевой, между которыми обязательно развернётся сражение за победу.