Юная ученица Тутберидзе открыла счёт большим победам. Для Аделии это только начало!

Петросян и Самоделкина не заметили конкуренток на этапе юниорского Гран-при в Любляне. Даже с ошибками наши девушки недосягаемы.

Российские юниорки продолжают доказывать, что они из другой лиги. Этап Гран-при в Любляне завершился грандиозным успехом наших фигуристок. Аделия Петросян и Софья Самоделкина захватили высшие ступеньки пьедестала, совсем не оставив шансов конкуренткам. Участвовало бы на турнире больше россиянок, иностранкам бы и вовсе не досталось медалей.

Даже с ошибками наши юниорки недосягаемы!

Российские юниорки впервые за три этапа без полного пьедестала

Российские юниорки — вне конкуренции на серии Гран-при. Наши девушки не участвовали на этапах в Куршавеле, зато захватили полные пьедесталы в Кошице и Красноярске. После этого на соревнованиях в Любляне было неожиданно видеть лишь двух россиянок в тройке лучших. Но на пятом этапе Гран-при принимали участие только Аделия Петросян и Софья Самоделкина, что дало иностранкам возможность зацепиться за медаль. Всё-таки не только же нашим фигуристкам собирать награды.



Аделия Петросян оставила иностранных соперниц позади уже в короткой программе. Ученица Тутберидзе выдала успешный прокат без элементов ультра-си. По технике фигуристка незначительно уступила кореянке Минхае Ким и американке Линдси Торнгрен. Но благодаря хорошим компонентам смогла удержаться на первом месте. Аделия улучшила личный рекорд и получила 70,86 балла.

Самоделкину не покидают проблемы, но она всё равно с медалью

А вот Софью Самоделкину проблемы с короткой программой не покидают. Фигуристка с ошибкой исполнила тройной аксель, из-за чего смогла прицепить к нему только двойной тулуп. Остальные элементы, включая вращения и дорожку, были исполнены идеально. Софа пронзительно откатала программу под композицию «Лето 42-го» Мишеля Леграна. Но грубейшая ошибка не позволила ей занять место в тройке. По итогам короткой программы Самоделкина заняла четвёртую позицию с 65,56 балла. Ученица Сергея Давыдова уступила Петросян, Ким и Торнгрен около пяти баллов. Но сложнейшая произвольная позволяла Софе претендовать на победу.

На этапе Гран-при в Красноярске Самоделкина выдала отличный прокат с четверным лутцем и двумя четверными сальховами. Но в Любляне фигуристка решила пойти на упрощение — Софа зашла только на два квада. После исполнения тулупа девушка оказалась на льду, а вот сальхов получился изумительным. Остальные элементы были исполнены безупречно. Самоделкиной очень идёт страстная постановка «Хабанера». Несмотря на обидное падение, Софа совсем не потеряла настроя и эмоционально откатала программу. Судьи высоко оценили мастерство фигуристки — 140,11 балла за произвольную и 205,67 в сумме. Такой результат позволил Самоделкиной ворваться на пьедестал.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ученица Тутберидзе разгромила соперниц

Американка Линдси Торнгрен неожиданно решила пойти на риск. Фигуристка впервые на соревнованиях зашла на тройной аксель. Однако попытка закончилась падением. Остальные прыжки были исполнены успешно. За свой прокат американка получила 123,53 балла, тем самым установив личный рекорд. Но обогнать Самоделкину ей это не позволило. Не задался прокат у кореянки Минхае Ким. Фигуристка недокрутила некоторые прыжки, сорвала вращение и потеряла шансы на пьедестал.



Закрывала соревнования Аделия Петросян. Ученица Тутберидзе допустила небольшую ошибку на четверном тулупе, но в остальном была безупречна. Фигуристка воодушевлённо исполнила программу под нарезку из песен Билли Айлиш и Сиары. С каждым соревнованием Аделия только растёт в своём мастерстве. Отмечают это и судьи. Петросян вновь установила личные рекорды — 139,72 за произвольную и

210,57 по сумме. 14-летняя фигуристка открыла счёт большим победам. Нет никаких сомнений, что для Аделии это только начало.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу

Российские фигуристки продолжают доминировать на Гран-при. Петросян и Самоделкина без особой конкуренции заняли высшие ступеньки на пьедестале. Нет никаких сомнений, что если бы тут были и другие россиянки, то медалей иностранкам бы не досталось. Наши фигуристки будто с другой планеты. И пока что на горизонте нет ни одной конкурентки, способной их догнать.