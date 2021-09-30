Талантливый российский фигурист ушёл от Тутберидзе. Плющенко вытащит Марка из кризиса?

Казалось, эпоха скандальных переходов фигуристов от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко осталась в прошлом. Имея перед глазами примеры Александры Трусовой и Алёны Косторной, нужно находиться в полном отчаянии, чтобы пойти по их стопам.
Похоже, талантливый одиночник Марк Лукин оказался именно в такой ситуации. Главная надежда группы Тутберидзе на успехи в мужском катании проваливал турнир за турниром. А на то, чтобы вытаскивать его из кризиса, у тренеров просто нет времени – на дворе олимпийский сезон. В итоге Лукин не придумал ничего лучшего, как уйти от Тутберидзе к Плющенко.
А ведь ещё год назад Евгений резко критиковал своего будущего ученика и сомневался в честности его победы.
Фигуристы продолжают уходить от Тутберидзе к Плющенко
Пока большинство любителей фигурного катания увлечённо наблюдает за развитием олимпийской интриги у взрослых спортсменов, на юниорском уровне тоже происходят невероятные сюжетные повороты. Довольно громкая новость поступила из академии Евгения Плющенко, где сообщили, что к ним присоединился ученик Этери Тутберидзе Марк Лукин. Новый тренер лично поприветствовал спортсмена, опубликовав в «Инстаграме» пост с совместной фотографией.
«Марк, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко», — гласила надпись рядом с фотографией.
Сам фигурист также сделал заявление в социальных сетях, попрощавшись с прошлой командой.
«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за все годы работы со мной, за всё, чему научили меня. Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка «Хрустальный». Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку», — написал Лукин.
Плющенко критиковал Лукина год назад
Интересно, что ещё год назад Плющенко открыто критиковал Лукина. На Кубке Москвы — 2021 двукратный олимпийский чемпион назвал оценки юного одиночника завышенными и указал на его ошибки. Тогда ученик Тутберидзе с «грязным» прокатом обошёл воспитанника Плющенко Кирилла Сарновского. Да ещё и с солидным перевесом.
В произвольной программе оба фигуриста выступили неидеально, но, по мнению Евгения, только его ученику справедливо снизили баллы. Сарновский упал с тройного акселя и прыгнул флип с неясного ребра; Лукин же, хоть и выполнил сложнейший каскад из четверного и двойного тулупов, затем совершил «бабочку» на акселе, сорвал двойной тулуп и ошибся на тройном флипе. В оценке за технику Марк ожидаемо уступил Кириллу, но за счёт высоких компонентов он всё же смог вырвать у него победу. Такое решение судей и не устроило Плющенко: тренер не понимал, почему арбитры ставят спортсмену хорошие надбавки за элементы с ошибками.
«Мой спортсмен упал с тройного акселя — ему поставили минус пять, и это правильно. Марк падает с четверного тулупа на попу — ему ставят минус три. Почему ему не ставят так же, как моему спортсмену? Где тогда логика и справедливость? Если человек срывает много элементов, как он умудряется привезти шесть баллов в плюс? Я такой лояльности к своей школе, к моим спортсменам не вижу. Это конкретное давление на мою школу — топят уже без стеснений», — возмущался Плющенко.
Карьера талантливого парня пошла на спад
Неоднозначная победа на Кубке Москвы так и осталась для Лукина единственной в сезоне. Более того, больше он не поднимался выше четвёртого места, а на первенстве страны провалился и стал лишь 16-м. Начало этого сезона у Лукина тоже не задалось: на открытом первенстве Москвы и на первом этапе Кубка города фигурист остановился в шаге от пьедестала, причём на последнем старте он показал невероятно низкий для себя результат в 170,72 балла. У Марка наблюдаются серьёзные проблемы не только с четверными, но и с тройными прыжками. Исчезли и эффектные вращения с качественными дорожками.
Талантливый одиночник, некогда считавшийся основной надеждой Тутберидзе на прорыв в мужском катании, оказался в кризисе и не попал на этапы юниорского Гран-при. В такой ситуации любой бы задумался о радикальных изменениях, тем более Этери Георгиевна и её помощники сейчас сосредоточены на подготовке девочек к Олимпиаде и вряд ли могут найти достаточно времени для решения проблем нестабильного юниора.
У Плющенко же, наоборот, как раз появилось время для работы с юными фигуристами после ухода Алёны Косторной и Александры Трусовой. И, как показывает практика, с юниорами у него всё складывается более-менее удачно. Так что, быть может, решение Лукина перейти к Евгению не лишено смысла.
Зачем Плющенко нестабильный фигурист в кризисе?
Плющенко и специалисты его академии действительно могут помочь Марку восстановить все прыжки и выучить новые ультра-си. Кроме того, подтянуть остальные элементы Евгению тоже по силам: примеры Вероники Жилиной и Кирилла Сарновского, которые заметно прибавили в артистизме в этом году, доказывают, что в «Ангелах» начали уделять внимание второй оценке и нащупали-таки правильный тренировочный вектор.
При этом решение Плющенко принять Лукина к себе продиктовано отнюдь не благотворительными мотивами. Несмотря на проблемы и резкий спад, Марк остаётся талантливым и перспективным одиночником с хорошим набором четверных. Конечно, в случае будущих успехов Лукина неизбежны разговоры о «багаже Тутберидзе». Да и пусть, ведь главное, чтобы Лукин смог преодолеть кризис и реанимировать карьеру. А кто будет стоять у бортика – не так и важно.
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