Блестящую российскую фигуристку оштрафовали на турнире в Польше. Соню просто засудили!

Международные юниорские турниры давно стали вотчиной российских фигуристок. Победить наших девочек в честной борьбе у иностранных соперниц практически нет шансов. Но и мириться с тотальным отставанием в классе за рубежом не хотят.

Кажется, для борьбы с российским доминированием в женском одиночном катании собираются использовать все доступные методы. А иначе вопиющее судейство в отношении блестящей российской фигуристки в Польше просто не объяснишь.

Арбитры откровенно занизили оценки Софье Акатьевой, а вдобавок и выписали восходящей звезде странный штраф.

Настоящий произвол в Польше!

Гран-при среди юниоров. Шестой этап. Гданьск, Польша

Юниорки. Короткая программа

1.

2. Цзя Шин (Южная Корея) – 67,28.

3. Клэр Сео (США) – 62,19.

4. Елизавета Куликова (Россия) – 60,10. 1. Софья Акатьева (Россия) – 71,91.2. Цзя Шин (Южная Корея) – 67,28.3. Клэр Сео (США) – 62,19.4. Елизавета Куликова (Россия) – 60,10.

Акатьева уже сейчас — одна из лучших фигуристок мира

Если закрыть глаза на возрастной ценз, то на данный момент Софья Акатьева – одна из сильнейших фигуристок мира. Изящная ученица Этери Тутберидзе обладает сумасшедшим набором прыжков, равного которому нет ни у одной претендентки на участие в Олимпиаде-2022, а также прекрасно слышит музыку и способна набирать огромные баллы за компоненты. Самой же Соне шанс блеснуть на Олимпийских играх выпадет только в 2026 году, а пока 14-летняя фигуристка крушит соперниц в надежде собрать все существующие титулы по юниорам.

На этап юниорского Гран-при в Гданьске Акатьева приехала за очередной дежурной победой. Всего две недели назад Соня покорила зрителей в Красноярске, набрав космическую сумму в 233,08 балла. У ближайшей соперницы Соня выиграла более 25 баллов, при том, что ей противостояли практически все сильнейшие юниорки России.

Судьи обидели потрясающую российскую фигуристку

На этапе в Польше уровень конкуренции в женском одиночном катании оказался значительно ниже, но блестящая российская фигуристка внезапно столкнулась с трудностями другого рода. Её первый прокат в Гданьске получился безупречным – изумительный каскад тройной аксель – тройной тулуп (сложнейший из возможных элементов в короткой программе), уверенный двойной аксель и хороший тройной флип во второй половине. Плюс все вращения и дорожки максимального четвёртого уровня. В плане эмоций и артистизма Соня тоже смотрелась ничуть не хуже, чем в Красноярске, доказательством чему служит восторженная реакция польских зрителей.

Казалось, Акатьева снова пробьёт отметку в 75 баллов, а то и превзойдёт свой лучший результат сезона. Но арбитры посчитали иначе. Увидев оценку в 71,91 балла, Софья закатила глаза, а сопровождающий её в Гданьске тренер Сергей Дудаков несогласно закивал головой. И понять их реакцию труда не составляло – российскую фигуристку с идеальным выступлением попросту засудили на польском льду.

Причиной столь низкой для Софьи оценки стало неясное ребро на флипе, которого на повторах рассмотреть не удалось. Да и в целом раньше от этой проблемы Акатьева не страдала. Кроме того, фигуристке на каждом прыжке и за компоненты ставили чуть меньше, чем она заслужила. Ещё один предельно спорный момент – штраф в 1 балл за нарушение хронометража. Лучшую юниорку мира наказали за то, что музыка якобы звучала дольше, чем положено. Очень странный и сомнительный штраф для фигуристки такого уровня!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Арбитры оставили шансы иностранным фигуристкам

Вторая представительница России на этапе в Гданьске, к сожалению, не обошлась без ошибки. Елизавета Куликова упала со второго тройного прыжка в каскаде и с трудом преодолела рубеж в 60 баллов. Перед заключительной разминкой воспитанница ЦСКА располагалась на четвёртой позиции, следом за Акатьевой оказалась Цзя Шин из Южной Кореи, которая без всякого тройного акселя уступила Соне менее пяти баллов. Естественно, для общей победы юной кореянки над Акатьевой должно произойти чудо, но оценки за короткую программу всё равно вызывают недоумение.

Основной же интерес среди иностранных фигуристок для российских болельщиков представляла американка Миа Калин, владеющая четверным тулупом. Впрочем, в короткой программе квады запрещены, так что продемонстрировать свои суперпрыжки Миа сможет только в заключительный день соревнований. В короткой же она показала хороший качественный прокат, но какого-то сверхмощного впечатления не произвела и стала только пятой.

В итоге Акатьева доказала тотальное превосходство над конкурентками, но из-за спорного судейства поздравлять её с победой в Гданьске пока рано. Остаётся надеяться, что арбитры уже расплескали весь запас предвзятости и в произвольной ситуация не повторится.