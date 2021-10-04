Неожиданный ход Тутберидзе. Щербакова идёт на смелый эксперимент в олимпийском сезоне

Тренерский штаб Тутберидзе обладает прекрасным стратегическим мышлением. Этери Георгиевна руководствуется холодным расчётом и использует самые сильные стороны своих учениц, за что часто получает упрёки в однообразии.

Тем удивительнее, что в олимпийском сезоне тренеры «Хрустального» решились на эксперимент в отношении лучшей фигуристки прошлого сезона и одной из главных претенденток на золото Пекина. Анна Щербакова получила нестандартные для себя образы, лишённые привычной лиричности.



Принято считать, что рисковать в самый важный сезон безрассудно. Но Аня может себе это позволить. И, более того, кажется, сейчас для этого лучшее время.

Щербакова эксплуатировала похожие образы

Анна Щербакова с детства выделялась музыкальностью и артистизмом. Чемпионка мира чётко следует музыкальным акцентам и обладает способностью вживаться в образ. Природный талант позволяет Ане раскрываться на льду в любой роли. Но вместо этого в последние годы она неотступно следовала чёткой артистической линии, выбранной для неё в «Хрустальном». По большому счёту, из года в год Щербакова транслировала один и тот же образ, только под разную музыку.

В принципе, ситуация для фигурного катания не новая. Каждый спортсмен использует свои сильные стороны, чтобы достичь максимального результата. Но в случае с Аней такой ход загонял фигуристку в рамки, слишком узкие для масштаба её таланта. Щербакова примеряла дерзкие и раскованные образы в показательных выступлениях, и они ей удавались ничуть не хуже, чем лирика. Но на соревнованиях мы вновь и вновь видели нежные и трогательные программы с одними и теми же актёрскими, хореографическими и мимическими решениями.

Было обидно, что такая одарённая фигуристка не может показать весь спектр своего таланта. А ждать от неё экспериментов в олимпийский сезон, для которого спортсмены используют только проверенные приёмы, было бы странно. Казалось, Щербакова снова предстанет перед зрителем в нежном проникновенном образе. И вряд ли за такой выбор можно было бы осуждать, ведь в лирике чемпионка мира уже полюбилась судьям. Но в самый ответственный сезон тренерский штаб решил пойти на эксперимент. Тутберидзе сделала неожиданный ход. И, кажется, сейчас для этого лучшее время.

В группе Тутберидзе достают козырь из рукава

В олимпийский сезон Щербакова входит в ранге звезды фигурного катания. Как действующая чемпионка мира, Анна должна задавать планку и не останавливаться на достигнутом. В своём привычном амплуа хрупкой страдающей девушки она бы уступала свежим дебютанткам взрослых турниров. Но тренерский штаб Тутберидзе всё просчитал и в самый важный момент достал туза из рукава. Новые программы Ани – не революция, но смелая попытка сбросить поднадоевший образ и показать себя с новой стороны.



В новых программах от прежней лиричности не осталось и следа — на смену ей пришли дерзость и задор. В короткой программе Аня воплощает образ повелительницы бури. Фигуристка буквально воссоздаёт на льду магию Востока. Девушка органично смотрится в новой для себя роли и излучает уверенность. Произвольная программа и вовсе может стать визитной карточкой Щербаковой. Ане наконец-то дали сильную узнаваемую тематику, благодаря которой она способна запомниться. Образ роковой красавицы Маргариты из произведения Михаила Булгакова действительно идёт чемпионке мира. А главное — она сама от него в восторге.

«В этой программе вижу большой потенциал, мне очень нравится то, как получается, и то, что должно быть. Это история Мастера и Маргариты, мне очень нравится бал сатаны, где нужно показать смену настроения, образа. Добро там побеждает, как говорит Даниил Маркович. Очень нравится задумка, хочется, чтобы она выглядела так, как я её чувствую», — говорила Щербакова.

Щербакова наконец-то реализует свой потенциал

Новые программы прекрасно отражают сильные стороны Ани. У фигуристки наконец-то появилась возможность полноценно реализовать свой актёрский потенциал. Щербакова может приятно удивить судей и выйти на новый уровень катания. Благодаря необычным постановкам Аня способна доказать, что она универсальная фигуристка, которой любая роль по плечу.



Возможно, даже хорошо, что на кардинальную смену образа Щербакова пошла именно в олимпийском сезоне. Аня не стала выкладывать все козыри раньше времени, а приберегла их для самого важного периода в карьере. На контрасте с прошлыми лиричными постановками новые программы Ани способны произвести настоящий фурор. Такой яркой и озорной на соревнованиях Щербакову ещё не видели.

Отказ от привычного образа в самый ответственный момент может показаться безрассудным. Но сила Ани в том, что она может себе это позволить. Уже на старте сезона трансформация фигуристки впечатляет и зрителей, и экспертов.



«Не скажу, что её новая программа – это прямо эксперимент. Скорее, это козырь, который штаб Тутберидзе держал в рукаве. Я считаю, что это очень хороший шаг в олимпийском сезоне – показать новую сторону уже сильного, известного, состоявшегося спортсмена», — говорила экс-фигуристка Бетина Попова.



Выводить Щербакову с новыми программами на соревнования тренеры не торопятся. Полноценный дебют постановок запланирован на турнире в Будапеште в середине октября. И есть все основания полагать, что уже там мы увидим обновлённую фигуристку во всей красе.