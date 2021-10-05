Юных фигуристок из России лишили финала Гран-при. Правила изменили под слабых американок

Желание чиновников развивать фигурное катание где-то, кроме России, конечно, похвально. Вот только неприятно, когда это делается за счёт наших талантливых девочек.

Организаторы юниорской серии Гран-при на ходу поменяли критерии отбора в финал. И в итоге сделали так, чтобы среди финалисток оказались сразу две американки. Каждая из них значительно слабее многих российских одиночниц, оставшихся за бортом турнира в Японии.

Особенно обидно за Софью Самоделкину, которая не попала в финал в обход спортивного принципа.

Новые правила отбора ударили по российским фигуристкам

Обычно отбор в финал Гран-при среди юниоров проходит так же, как и у взрослых. На каждом этапе спортсмены зарабатывают баллы, после чего шесть лучших по сумме баллов в каждом виде квалифицируются в финал. Но в этом сезоне из-за ковидных ограничений систему пришлось видоизменить. Первые два этапа серии проходили во Франции, куда российские фигуристы физически не могли попасть из-за запрета местных властей на въезд из стран «красной зоны».

Международный союз конькобежцев обещал найти решение, при котором российские фигуристки не были бы ущемлены из-за эпидемиологической и политической ситуации в мире. Ждать публикации новых правил отбора пришлось практически до конца серии, а решение ISU никак не могло понравиться российским болельщикам. Очевидно, что новый регламент направлен на искусственное расширение географии участников финала. Спортивные чиновники намеренно переписали правила так, чтобы российских юниоров на заключительном этапе соревнований было как можно меньше.

Согласно новым критериям, в финал выйдут победители этапов Гран-при в одиночных разрядах и танцах на льду и четыре — в спортивных парах. Кроме того, по одному специальному приглашению в личных видах получат представители Японии. Таким образом, возможность выступить на заключительном этапе уже точно получили две американки Линдси Торнгрен и Изабо Левито, выигравшие во Франции в отсутствие россиянок. Уровень их катания, как и техническая сложность, не идёт ни в какое сравнение с россиянками, но девушки из США в Осаку поедут, а многие превосходящие их в классе ровесницы из России – нет.

Самоделкина на голову сильнее американок, но в финале её не будет

Все остальные этапы, кроме французских, неизменно выигрывали россиянки. Софья Акатьева одержала победы в Красноярске и Гданьске, Вероника Жилина первенствовала в Кошице, а Аделия Петросян – в Любляне. Компанию им в финале могут составить Софья Муравьёва или Анастасия Зинина, которым предстоит кататься на заключительном этапе в Линце. Таким образом, из семи финалисток Россию представят максимум четыре, хотя ещё целый ряд наших юниорок мог отобраться в Осаку при более справедливых критериях.

В первую очередь это касается Софьи Самоделкиной. Ученица Сергея Давыдова стала второй в Любляне и третьей в Красноярске. Теоретически за нашу квадистку может вступиться американка Левито: если она каким-то чудом выиграет в Линце, то в финал будут добирать по лучшей сумме баллов. И Самоделкина, у которой в активе 408 баллов, должна будет обходить всех. Правда, в любом случае ущерб будет причинён российским фигуристкам: за бортом окажется либо одна из сильнейших спортсменок мира с несколькими квадами, либо талантливые ученицы Плющенко Муравьёва и Зинина. И это на фоне того, что в Японию поедут американки, уступающие Самоделкиной в лучшем случае более 30 баллов. Есть ещё вариант, при котором место для кого-то из россиянок освободится из-за возможного отказа Жилиной, но травма Ники не отменяет того факта, что правила составлены несправедливо по отношению к сборной России. Их изменили под слабых американок, а высококлассных юниорок из России лишили финала Гран-при.

Американкам уготована роль статисток

Бить тревогу не стоит, ведь иностранным фигуристкам в любом случае придётся довольствоваться ролью статисток. Блистать в Осаке будут Акатьева и её коллеги по юниорской сборной России. Другое дело, что из-за искусственно сгенерированных на ходу правил сразу несколько российских суперюниорок останутся без первого по-настоящему значимого международного старта в карьере. И это очень неприятно.