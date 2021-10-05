«Если не отвечает — ставьте двойку». Как мама привила Ирине Слуцкой тягу к знаниям

Сейчас для образования лучших фигуристок России созданы все условия. Для каждой девочки разрабатывается персональный учебный план, который подстраивается под график тренировок и соревнований. Можно заниматься с преподавателем индивидуально в удобное тебе время или осваивать программу в онлайн-режиме. Предыдущие поколения фигуристок такого и представить не могли.

В День учителя двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая в эксклюзивном интервью «Чемпионату» вспоминает, с какими трудностями сталкивалась, совмещая серьёзные занятия фигурным катанием с учёбой в обычной школе. А также рассказывает, как мама пресекла её хитрость, позволявшую избегать плохих оценок.

— Ирина, в ваше время трудно было совмещать учёбу в школе с профессиональными занятиями спортом?

— Я училась в обычной московской школе. До определённого момента удавалось успешно совмещать учёбу с тренировками, потому что каток был через дорогу от школы. Потом, к сожалению, получалось уделять всё меньше времени учёбе. Тогда не было дистанционного обучения, которое распространено сейчас, поэтому приходилось учиться на каникулах, после уроков оставаться.

— Были любимые предметы?

— Я очень любила русский язык и литературу, иностранный тяжело давался.

— А как учителя относились к тому, что вы большую часть жизни проводили на катке и у вас не всегда хватало времени на подготовку к урокам?

— Многие учителя шли навстречу, помогали, подсказывали. Их усилиями и стараниями мамы я окончила девять классов, а 10-й и 11-й уже сдавала экстерном. Конечно, люди все разные и педагоги тоже. Бывало, что, зная предмет на четыре-пять, получала три, потому что много отсутствовала на уроках. А кто-то, наоборот, старался помочь, подтянуть по своему предмету во внеурочное время.

— Первую учительницу хорошо помните?

— Да, конечно. Её звали Галина Леонидовна. Первый учитель очень много даёт каждому ребёнку. Именно он прививает любовь к школе, тягу к образованию. К сожалению, не знаю, как сложилась её судьба, но хочу сказать слова благодарности и ученической любви. Большое спасибо, что привили мне любовь к получению новых знаний. В том, что уже после школы я окончила три института, безусловно, есть и ваша заслуга. Мне кажется, что я и по сей день продолжаю учиться (улыбается).

— Есть ли у вас история, которую вы вспоминаете, когда речь заходит о школьной поре?

— Если я не успевала подготовиться к уроку, то садилась за последнюю парту. И, когда меня вызывали к доске, говорила: «Ой, а я не знаю, у меня тренировки были». Учителя отвечали: «Ну ладно». И ставили нормальные оценки.

Но один раз об этом узнала мама. Она пришла в школу и сказала: «Вы знаете, а мне неинтересно, что у неё были тренировки, она должна знать предмет. Если не отвечает – ставьте двойку». И вот я на уроке математики опять пользуюсь этим приёмом, а мне говорят: «Нет, извини. Два» (смеётся). Конечно, в тот момент была обида, но сейчас я понимаю, что если бы мама тогда так не поступила, то я бы так и осталась неучем, не могла связать двух слов и не получила бы достойное образование.

— А вы сами в роли мамы придерживаетесь таких же принципов в воспитании своих детей?

— Сейчас жизнь другая, и в воспитании собственных детей нужно подстраиваться под современные реалии. Если раньше у нас ничего не было и мотивация была в том, чтобы съездить за границу, купить хорошую одежду, то сейчас удивить ребёнка поездкой за рубеж или одеждой гораздо труднее. Появилось больше возможностей, да и ценности немного изменились. Поэтому для своих детей находим какие-то другие интересные истории, чтобы их мотивировать.

— С одноклассниками поддерживаете отношения?

— Раньше собирались классом, но после нескольких встреч поняли, что мы все совершенно разные. Одно время у нас был общий чат с девочками, но сейчас у меня осталась одна школьная коллега, с которой я общаюсь по сей день. У одной моей одноклассницы дочь даже тренируется у меня в школе. И такое бывает (улыбается).