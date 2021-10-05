Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, интервью Ирины Слуцкой: учёба в школе, хитрость мамы, отношения с одноклассниками, воспитание детей

«Если не отвечает — ставьте двойку». Как мама привила Ирине Слуцкой тягу к знаниям
Алексей Адамов
Интервью Ирины Слуцкой: учёба в школе
Комментарии
Знаменитая фигуристка в День учителя вспоминает школьные годы и рассказывает, на какую хитрость шла ради хороших оценок.

Сейчас для образования лучших фигуристок России созданы все условия. Для каждой девочки разрабатывается персональный учебный план, который подстраивается под график тренировок и соревнований. Можно заниматься с преподавателем индивидуально в удобное тебе время или осваивать программу в онлайн-режиме. Предыдущие поколения фигуристок такого и представить не могли.

В День учителя двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая в эксклюзивном интервью «Чемпионату» вспоминает, с какими трудностями сталкивалась, совмещая серьёзные занятия фигурным катанием с учёбой в обычной школе. А также рассказывает, как мама пресекла её хитрость, позволявшую избегать плохих оценок.

— Ирина, в ваше время трудно было совмещать учёбу в школе с профессиональными занятиями спортом?
— Я училась в обычной московской школе. До определённого момента удавалось успешно совмещать учёбу с тренировками, потому что каток был через дорогу от школы. Потом, к сожалению, получалось уделять всё меньше времени учёбе. Тогда не было дистанционного обучения, которое распространено сейчас, поэтому приходилось учиться на каникулах, после уроков оставаться.

— Были любимые предметы?
— Я очень любила русский язык и литературу, иностранный тяжело давался.

— А как учителя относились к тому, что вы большую часть жизни проводили на катке и у вас не всегда хватало времени на подготовку к урокам?
— Многие учителя шли навстречу, помогали, подсказывали. Их усилиями и стараниями мамы я окончила девять классов, а 10-й и 11-й уже сдавала экстерном. Конечно, люди все разные и педагоги тоже. Бывало, что, зная предмет на четыре-пять, получала три, потому что много отсутствовала на уроках. А кто-то, наоборот, старался помочь, подтянуть по своему предмету во внеурочное время.

«Не нужно вилять хвостом». Почему Слуцкая набросилась на знаменитую гимнастку Утяшеву «Не нужно вилять хвостом». Почему Слуцкая набросилась на знаменитую гимнастку Утяшеву

— Первую учительницу хорошо помните?
— Да, конечно. Её звали Галина Леонидовна. Первый учитель очень много даёт каждому ребёнку. Именно он прививает любовь к школе, тягу к образованию. К сожалению, не знаю, как сложилась её судьба, но хочу сказать слова благодарности и ученической любви. Большое спасибо, что привили мне любовь к получению новых знаний. В том, что уже после школы я окончила три института, безусловно, есть и ваша заслуга. Мне кажется, что я и по сей день продолжаю учиться (улыбается).

— Есть ли у вас история, которую вы вспоминаете, когда речь заходит о школьной поре?
— Если я не успевала подготовиться к уроку, то садилась за последнюю парту. И, когда меня вызывали к доске, говорила: «Ой, а я не знаю, у меня тренировки были». Учителя отвечали: «Ну ладно». И ставили нормальные оценки.

Но один раз об этом узнала мама. Она пришла в школу и сказала: «Вы знаете, а мне неинтересно, что у неё были тренировки, она должна знать предмет. Если не отвечает – ставьте двойку». И вот я на уроке математики опять пользуюсь этим приёмом, а мне говорят: «Нет, извини. Два» (смеётся). Конечно, в тот момент была обида, но сейчас я понимаю, что если бы мама тогда так не поступила, то я бы так и осталась неучем, не могла связать двух слов и не получила бы достойное образование.

«Я сейчас умру». Как фигуристку Слуцкую нагло засудили на Олимпиаде в США «Я сейчас умру». Как фигуристку Слуцкую нагло засудили на Олимпиаде в США

— А вы сами в роли мамы придерживаетесь таких же принципов в воспитании своих детей?
— Сейчас жизнь другая, и в воспитании собственных детей нужно подстраиваться под современные реалии. Если раньше у нас ничего не было и мотивация была в том, чтобы съездить за границу, купить хорошую одежду, то сейчас удивить ребёнка поездкой за рубеж или одеждой гораздо труднее. Появилось больше возможностей, да и ценности немного изменились. Поэтому для своих детей находим какие-то другие интересные истории, чтобы их мотивировать.

— С одноклассниками поддерживаете отношения?
— Раньше собирались классом, но после нескольких встреч поняли, что мы все совершенно разные. Одно время у нас был общий чат с девочками, но сейчас у меня осталась одна школьная коллега, с которой я общаюсь по сей день. У одной моей одноклассницы дочь даже тренируется у меня в школе. И такое бывает (улыбается).

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021