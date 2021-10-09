Туктамышева обошла двух топовых фигуристок Тутберидзе. Мощная заявка на Олимпиаду!

На турнире в Финляндии Лиза выдала лучший прокат короткой программы в карьере. А Валиева упала на первом же взрослом старте.

Не успела стартовать серия Гран-при, а в фигурном катании уже очень жарко. Впервые в этом сезоне на одном льду сошлись срази три российские фигуристки, претендующие на участие в Олимпийских играх.

Неотразимая Камила Валиева смотрелась явным фаворитом турнира в Финляндии даже в компании Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной. Многие болельщики и специалисты прочили юной ученице Этери Тутберидзе мировой рекорд на первом же взрослом международном старте. Однако Камила грубо ошиблась и показала, что вешать ей на шею золото Олимпиады ой как рано.

А вот Елизавета Туктамышева, которую то и дело списывают со счетов, выдала лучший прокат в карьере и обошла двух топовых фигуристок Тутберидзе.

И это мощная заявка на участие в Олимпиаде!

Валиева упала, судьи проявили строгость

В ожидании наших фигуристок было любопытно понаблюдать за Анастасией Губановой. Призёр финала юниорского Гран-при — 2016 отказалась от конкуренции в России и с этого сезона представляет Грузию. Первый официальный турнир под новым флагом начался для Насти удачно — если бы не балл штрафа, то она преодолела бы рубеж в 70 баллов.

Первой обойти Губанову удалось Камиле Валиевой, но вряд ли ученица Тутберидзе может быть этим довольна. 15-летняя одиночница презентовала в Эспоо элегантное персиковое платье для короткой программы, но сорвала тройной аксель. С такой ошибкой речи о мировом рекорде уже не шло, да и судьи отнеслись к восходящей звезде довольно строго. Оценка в 35,31 за компоненты показывает, что свой авторитет на таком уровне Камиле только предстоит зарабатывать. В сумме же она набрала 74,93 балла, оставив соперницам неплохие шансы.

Косторная вспомнила, на что способна

Если Валиева вообще дебютировала на взрослом международном уровне, то для Алёны Косторной турнир в Финляндии стал первым стартом после возвращения к Этери Тутберидзе. В отличие от Камилы, чемпионка Европы — 2020 отказалась от риска и предпочла исполнить в короткой программе двойной аксель.

Осторожная тактика дала результат — чистый прокат принёс Косторной 78,61 балла и помог добыть преимущество над Валиевой. Но самое главное, что Алёна смогла вернуть себе ощущение от безупречного выступления в соревновательном режиме. Она снова парит надо льдом, восхищая зрителей лёгкостью и изяществом. Её программа под музыку молодого российского композитора Кирилла Рихтера поражает нежностью и невесомостью, а судьи по-прежнему готовы ставить ей высокие баллы за компоненты.

Другой вопрос, что без тройного акселя больше 80 баллов в короткой Косторной не набрать, а отставание от соперниц в сложности контента в произвольной сильно бьёт по её шансам на медали. Очевидно, что это понимают и в «Хрустальном». А раз сейчас Алёна триксель не исполняет, значит, она не готова делать его стабильно. Возможно, именно идеальный прокат без ультра-си придаст 18-летней фигуристке веру в себя.

Туктамышева выдала лучшую короткую программу в карьере

У Елизаветы Туктамышевой, выступавшей в последней разминке, появление тройного акселя сомнений не вызывало. Уже по первым секундам программы было видно, что Лиза вышла на лёд кайфовать и заражать своей безумной страстью каждого, кто на неё смотрит. Чистое исполнение всех элементов, включая тройной аксель, только усилили впечатление чего-то совершенного. Лиза под несмолкающие аплодисменты и одобрительную улыбку Алексея Мишина набрала 81,53 балла. Это её лучший результат в карьере, но вполне возможно, что только на данный момент. Уж очень она хороша в танго «Обливион». Уже сейчас ясно, что это идеальный выбор для олимпийского сезона.

И кто после сегодняшнего проката скажет, что у Лизы нет шансов на Пекин?