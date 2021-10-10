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Фигурное катание, Finlandia Trophy, женщины: Валиева победила с двумя мировыми рекордами, у России весь пьедестал

Валиева начала взрослую карьеру с лучшего проката в истории. А если бы ещё и не упала!
Алексей Адамов
Валиева начала взрослую карьеру с лучшего проката
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Ученица Тутберидзе победила в Финляндии просто с сумасшедшими оценками. Несмотря на падения, Камила переписала два мировых рекорда.

Женские соревнования в рамках турнира в Финляндии начались с редкого для нынешних времён сюжета. Елизавета Туктамышева без вариантов превзошла сразу двух подопечных Этери Тутберидзе и с лучшим прокатом в карьере выиграла короткую программу.

Лиза и в произвольной выглядела превосходно, но роль главной героини дня и всего турнира была отведена Камиле Валиевой. После неудачи в короткой юная фигуристка исполнила лучший прокат в истории женского фигурного катания.

Два мировых рекорда на первом же взрослом международном турнире – это просто фантастика!

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Короткая программа удивила всех

Победа Елизаветы Туктамышевой в короткой программе скромного по статусу, но очень мощного по составу турнира в Эспоо не вызвала сомнений даже у ярых поклонников Алёны Косторной и Камилы Валиевой. Чемпионка мира и Европы безукоризненно справилась с роскошной программой под танго «Обливион» Астора Пьяццолы и показала лучший результат в карьере. Косторная на первом турнире после возвращения к Тутберидзе обошлась без тройного акселя в короткой и физически не могла обойти Туктамышеву, а Валиева на дебютном взрослом международном старте упала после недокрученного тройного акселя.

Несмотря на заслуженность локального успеха Туктамышевой, претендовать на общую победу ей по-прежнему было сложно. Разница в 6,60 балла с Валиевой не кажется такой выдающейся, если учесть, что Лиза выдала свой максимум, а Камила осталась без одного из трёх прыжковых элементов. Угрожала лидерству Туктамышевой и Косторная, делающая ставку на стабильность и фирменную выразительность катания.

Два мировых рекорда с падением

Первой из российского лидирующего трио на лёд арены в Эспоо вышла Камила Валиева. На тот момент лидировала бельгийка Луна Хендрикс, сверкнувшая на чемпионате мира в Стокгольме, но даже неплохая оценка в 212,07 балла показалась крошечной по сравнению с тем, что сотворила Валиева. Камила предстала перед финской публикой в новом костюме: чёрном с красными вставками на груди и глубоким вырезом на спине. А на плече фигуристки красовалась зелёная змейка из искусственных камней. Новый образ для уже привычной зрителям программы «Болеро» сразу принёс Валиевой удачу.

Упав с тройного акселя в самом начале, Валиева здорово исполнила четверной сальхов и, казалось, поверила в себя. С лёгкой улыбкой на лице 15-летняя фигуристка сделала каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а во второй половине – четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. Все остальные прыжки тоже были, что называется, не придраться. Зал устроил Камиле долгую и очень бурную овацию, а судьи сразу показали, что готовы видеть её на вершине олимпийского пьедестала. 174,31 за произвольную и 249,24 в сумме – оба показателя стали рекордными в истории. И пусть гигантские оценки за компоненты для вчерашней юниорки выглядят неоднозначно, но прокат Камилы действительно получился нереально классным.

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Косторная была не в своей тарелке и откаталась грязно

Выступавшая следом Алёна Косторная на фоне коллеги по группе померкла. Не то перформанс Валиевой так повлиял на чемпионку Европы — 2020, не то она просто не в форме, но прокат произвольной получился откровенно грязным. В отличие от короткой программы, Алёна зашла на тройной аксель, но сделала степаут. Тройной лутц тоже получился с помаркой на выезде, из-за чего не удалось прицепить к нему второй прыжок.

Да и в целом Косторная выглядела медленной и немного флегматичной. Свои лучшие выступления она выдавала в совсем другом настроении. После проката Алёна, казалось, сдерживала слёзы. Борьба за право оставаться топ-фигуристкой продолжается. Из плюсов – более высокая сумма баллов, чем у Хендрикс, и итоговое призовое место.

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Туктамышева восхитила зрителей не меньше, чем Валиева

Елизавета Туктамышева, выходя на лёд, могла особо не волноваться за итоговую позицию. Обойти Валиеву ей не позволял контент без четверных, а проиграть Косторной она могла только с двумя-тремя грубыми ошибками. В итоге опытнейшая фигуристка отпустила ситуацию и зажгла на полную катушку. Да, была помарка на риттбергере в концовке, но на общее впечатление от энергичной и драйвовой программы это никак не повлияло.

Турнир серии «Челленджер». Эспоо, Финляндия

Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) – 249,24.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 233,30.

3. Алёна Косторная (Россия) – 218,23.

Публика принимала Туктамышеву не менее восторженно, чем рекордсменку мира Валиеву. Просто потому, что Лизу знают и любят. И даже предсказуемый в целом проигрыш Камиле не отменяет того факта, что Туктамышева отнюдь не аутсайдер в гонке за Пекин.

А приятным бонусом к роскошным прокатам наших девочек стал чисто российский подиум. Так держать!

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