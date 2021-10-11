В Финляндии Валиеву сопровождал некий мужчина. Это врач, замешанный в допинговом скандале

Рекордное выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на турнире в Финляндии имело одну странность. Вместо Этери Тутберидзе или её помощников рядом с Камилой в момент триумфа оказался малоизвестный высокий мужчина с длинными волосами и шарфом.

Загадочным спутником 15-летней фигуристки оказался врач сборной России и по совместительству медицинский консультант группы Тутберидзе Филипп Шветский.

Его репутацию можно было бы назвать идеальной, если бы не неприятная допинг-история. Ещё до прихода в фигурное катание Шветский признался, что по его вине российские спортсмены нарушили антидопинговые правила.

Как же после такого пункта в биографии его допустили к работе с лучшими фигуристками?

Валиева встретила мировые рекорды без тренеров

Яркий прокат Камилы Валиевой на турнире в Финляндии не оставил никого равнодушным. В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе исполнила три чистых четверных прыжка и зашла на тройной аксель, с которого упала. В итоге даже с ошибкой фигуристка установила два мировых рекорда на первом же международном соревновании во взрослых. Однако в самый радостный момент рядом со спортсменкой не оказалось никого из её тренеров.

В «кисс-энд-край» Камила сидела с мужчиной, не знакомым большинству любителей фигурного катания. Как выяснилось позже, вместе с Валиевой спокойно ожидал оценок, которые вознесли её на вершину мирового спорта, Филипп Шветский — врач сборной России по фигурному катанию. По специальности Филипп —анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Уже несколько лет он сотрудничает с нашей федерацией, а также является консультантом в группе Тутберидзе.

Само появление Шветского на публике вместо привычных лиц из «Хрустального» вызвало удивление у фанатов, однако на то были причины. С Валиевой и Косторной в Эспоо приехал Даниил Глейхенгауз, поскольку Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков были заняты организационными вопросами в Москве. Но поддержать Камилу хореограф не смог, так как готовил к выходу на лёд Алёну, выступавшую следующей. И вот тут на выручку пришёл Шветский: врач не только похвалил Валиеву за выдающийся результат, но и сразу дал краткую инструкцию по восстановлению после жёсткого падения с трикселя.

Борьба на двух фронтах

Хотя Шветского ещё мало кто знает в лицо, его фигура в последнее время то и дело всплывает в медиапространстве. Филипп работает в госпитале для ветеранов войн №2, где во время пандемии одним из первых начал систематизировать данные о новом вирусе. Он лечил тяжелобольных пациентов, у которых была выявлена хроническая патология органов на фоне вирусной пневмонии. Сложная работа в итоге была выполнена успешно — за свой вклад в развитие российской медицины Шветский получил благодарность от президента Владимира Путина.

После этого Филипп вернулся в расположение «Самбо-70», где занялся подготовкой спортсменов к предстоящим стартам. Врач настаивал на том, чтобы не форсировать события, и давал чёткие рекомендации, как привести в тонус мышцы, чтобы постепенно перейти к прыжковым и вращательным элементам. На карантине ему удалось помочь многим российским фигуристкам, включая олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая лично консультировалась со специалистом перед возвращением на лёд в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

В квалификации Шветского не приходится сомневаться: врач спасал жизни и за пределами больницы. Однажды ему пришлось провести реанимацию прямо на борту самолёта, который летел на этап Гран-при в Хиросиме. Одна из пассажирок почувствовала недомогание — оказалось, у женщины была церебральная и сердечно-сосудистая недостаточность. Однако экстренной посадки не случилось — Филипп быстро привёл пациентку в стабильное состояние, и полёт закончился благополучно.

Шветский признался, что вводил допинг российским спортсменам

Тем не менее присутствие Шветского в «кисс-энд-край» рядом с Валиевой может показаться неоднозначным. Не только потому, что он не тренер, а член персонала. Дело в том, что до прихода в фигурное катание Шветский был вовлечён в тёмную скандальную историю с допингом. В 2007 году шестеро российских гребцов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Шветский, занимавший тогда должность врача сборной России по академической гребле, взял вину на себя и признался в введении спортсменам легальных препаратов нелегальным способом – внутривенно. Спустя время специалист объяснил ту ситуацию.

«Вокруг этой истории, полной трагизма, конечно же, много сплетен и тайн. Но в действительности руководство федерации, Министерства спорта и ВНИИФКа в течение года боролись за судьбы спортсменов. К сожалению, единственным возможным выходом было взятие на себя всей вины врачом сборной команды — с последующим снижением срока дисквалификации спортсменов с четырёх до двух лет», — говорил Шветский «Спорт-Экспрессу».

Шветский был дисквалифицирован, но в 2010 году Федерация гребного спорта России снизила срок его отстранения. Формально никаких препятствий для работы в спорте у врача нет, так что с российскими фигуристками он работает на законных основаниях. И, надо признать, весьма успешно. А уж появление в кадре в момент получения Валиевой рекордных оценок точно добавит ему популярности.