Ни себе ни людям. Россия потеряла участника Гран-при в США из-за решения штаба Тутберидзе?

Серия Гран-при ещё не началась, но Россия уже столкнулась с досадной неприятностью. На первом этапе в США наша сборная недосчитается участника из-за сомнительного решения штаба Этери Тутберидзе.

Россиянин Даниил Самсонов специально ездил в другую страну для получения американской визы, а через несколько дней снялся из-за проблем со здоровьем. Непонятно, на что рассчитывали тренеры, ведь некогда перспективный фигурист никак не может восстановиться после неприятного заболевания.



А самое обидное, что в результате без возможности выступить на Гран-при остался другой отличный одиночник из России.



Но настойчивость «Хрустального» стоила нам квоты на Гран-при.

Ученик Тутберидзе снялся с Гран-при США

Первый этап Гран-при в Лас-Вегасе стартует 22 сентября. Но для большинства российских фигуристов борьба за пьедестал началась задолго до турнира. Из-за бюрократических проблем наши спортсмены вынуждены были поучаствовать в настоящей спецоперации для получения американских виз. Федерация вместе с дипломатическими ведомствами сделали всё, чтобы у российских фигуристов была законная возможность полететь в США и показать там мощь нашего фигурного катания.



От этого ещё обиднее, что незадолго до турнира сборная России понесла чувствительную потерю. Одиночник Даниил Самсонов из группы Этери Тутберидзе снялся с этапа Гран-при по медицинским причинам.

«Даниил получил визу, но проблемы со здоровьем, к сожалению, не позволяют ему успеть подготовиться и принять участие», — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Таким образом, Россию на соревнованиях в США в мужском одиночном катании представит только Артур Даниелян. По правилам распределения этапов Гран-при на квоту Самсонова мог рассчитывать Андрей Мозалёв. По счастливому совпадению, именно россиянин стоит следующим в очереди на ещё один этап. Но отсутствие американской визы, которую в нынешней политической обстановке получить крайне сложно, не позволяет Андрею поехать в Лас-Вегас. Вероятнее всего, место Даниила займёт иностранец. Получается, из-за слишком позднего решения о снятии Самсонова Россия лишилась очень важной квоты на Гран-при.

Самсонов борется с неприятным заболеванием

Отказ Самсонова от участия в турнире многими болельщиками был воспринят крайне негативно. С одной стороны, никто не застрахован от внезапных травм. С другой, Даниил уже третий сезон мучается от последствий синдрома Осгуда-Шляттера. Из-за коварного заболевания Самсонов пропустил практически весь прошлый сезон, выступив только на первенстве России. Единственный турнир сложился для ученика Тутберидзе неудачно. Даниил сорвал произвольную программу и занял только седьмое место.



Тем не менее это не помешало ему получить сразу два этапа Гран-при. Благодаря высокому личному рекорду, заработанному ещё в 2019 году, Самсонов получил преимущество над Андреем Мозалёвым, Петром Гуменником и Марком Кондратюком, которые показывали хорошие результаты на российских стартах в прошлом сезоне.



Изначально решение казалось странным и несправедливым, но всё было согласно регламенту ISU. Участие в двух этапах позволяло Даниилу громко заявить о себе во взрослых и побороться за выход в финал Гран-при. Но уже в сентябре состояние Даниила снова начало вызывать вопросы. Ученик Тутберидзе снялся с открытых прокатов по медицинским показаниям.

Стало понятно, что проблемы со здоровьем у 16-летнего фигуриста никуда не делись. Но о характере повреждений тренеры молчали, так что оставалась надежда, что Самсонов всё-таки выйдет в сезон. В начале октября вместе с остальными членами сборной России Даниил ездил в Ташкент ради получения американской визы. А спустя несколько дней снялся.

Сомнительное решение штаба Тутберидзе

Между объявлением о получении российскими фигуристами американской визы и решением о снятии Самсонова прошло всего три дня. Судя по всему, речь не идёт о внезапной травме на тренировке – проблемы со здоровьем преследуют фигуриста уже давно. В этой связи поведение тренерского штаба Тутберидзе выглядит эгоистичным.



Снимись Самсонов раньше, на его место в Лас-Вегасе мог претендовать Андрей Мозалёв, который по итогам прошлого сезона уж точно заслужил полноценное участие в серии Гран-при. Два этапа позволили бы чемпиону мира среди юниоров побороться и за финал. Но из-за затянутого решения этап в США достанется либо иностранцу, либо вообще никому. Из-за призрачной надежды на восстановление Самсонова Россия лишилась участника этапа Гран-при. Как говорится, ни себе ни людям.