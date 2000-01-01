Даня Милохин и Женя Медведева — короли эпатажа
Хедлайнеры «Ледникового периода» перетягивают всё внимание на себя.
В новом выпуске Женя перевоплотилась в Харли Квинн, а Даня стал Джокером.
Реакцию этот номер вызвал бурную и неоднозначную. Кто-то в восторге, а кто-то считает, что тиктокер дурно влияет на фигуристку. «Женя, беги от него!» — пишут болельщики.
Новый сезон «Ледникового периода» только стартовал, а Милохин уже стал одним из самых скандальных участников за всю историю.
В прошлом сезоне за хайп отвечала Ольга Бузова.
Поп-дива не стеснялась примерять смелые образы. Рейтинги показывали, что Ольгу не зря привлекли в проект.
Популярная ведущая Регина Тодоренко известна по скандальным историям, но на «Ледниковом периоде» запомнилась лишь красивыми номерами в паре с Романом Костомаровым.
В своё время много шума наделало участие в проекте балерины Анастасии Волочковой. У зрителей и жюри были разные мнения о её ледовых выступлениях.
Даня Милохин и Женя Медведева — короли эпатажа
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