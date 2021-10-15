Российские фигуристы снова разочаровали. У нас вообще кто-то на Олимпиаду собирается?

Борьба за три путёвки на Олимпиаду среди российских фигуристов уже началась, но наши лидеры пока не радуют стабильностью. Вот и два призовых места на турнире в Венгрии не должны никого обольщать. Соревнования одиночников больше напоминали игру в поддавки, в которой наши ребята проиграли.

Опытнейшие Дмитрий Алиев и Александр Самарин показали слабый уровень катания и уступили итальянцу. Спасибо, что хоть на пьедестале удержались.

А у нас вообще кто-то на Олимпиаду собирается?

Самарин смеялся над результатами после короткой программы

На Budapest Trophy от России отправились одни из самых опытных одиночников нашей сборной — Дмитрий Алиев и Александр Самарин. В целом состав участников мужского турнира был достаточно слабым. Конкуренцию россиянам мог составить разве что бронзовый призёр чемпионата Европы — 2019 из Италии Маттео Риццо. Но уже в короткой программе наши фигуристы показали, что быть уверенными в них нельзя никогда. Алиев и Самарин ошиблись на каждом прыжковом элементе и заработали баллы, которые даже для девушек считаются зазорными.

Трогательная программа Дмитрия Алиева Pilgrims on a Long Journey рассыпалась на глазах. Чемпион Европы с ошибкой исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, упал с четверного тулупа, а вместо трикселя совершил «бабочку». Программу фигурист докатывал из последних сил. Дотянуться до тройки лучших Алиеву не помогла даже высокая оценка за интерпретацию. Дмитрий получил 69,70 балла, заняв пятое место. Удручающий результат для такого уровня конкуренции.

Самарин одержал победу в короткой программе, но радости в этом было мало. Прокат у вице-чемпиона Европы — 2019 тоже не получился. Александр совершил степ-аут на четверном лутце, исполнил каскад из двойного и тройного тулупов и ошибся на тройном акселе. Россиянин показал только третий результат по технике. Впереди него оказались украинец Иван Шмуратко и британец Грэм Ньюберри. Звучит сюрреалистично.

Благодаря высоким компонентам Самарину удалось избежать сенсации в виде поражения малоизвестным фигуристам. 74,46 балла хватило, чтобы стать первым. Саша и сам был в шоке от такого положения дел. Вице-чемпион Европы не смог сдержать смеха, когда увидел табло с результатами. А его тренер Светлана Соколовская улыбалась и закрывала лицо руками.

Самарин и Алиев пытались реабилитироваться, но уступили итальянцу

В произвольной программе нашим парням удалось немного реабилитироваться. В их катании наконец-то читался характер. Вероятно, взыграло самолюбие. Прокаты Алиева и Самарина сложились по похожему сценарию. В начале своих программ они исполнили роскошный четверной лутц: Саша сделал его в каскаде с тройным тулупом. Но потом на прыжках начали вылезать мелкие помарки. А Дима не обошёлся и без падения — после исполнения тройного акселя фигурист оказался на льду. Россияне выглядели немного уставшими, катались без огонька. Но главное — они пытались бороться за каждый элемент, а не безвольно отдавали баллы конкурентам, как в короткой программе.

В целом мужской турнир в Будапеште больше напоминал соревнования по тому, кто меньше всех ошибётся. И лидером по этому показателю оказался итальянец Маттео Риццо. С преимуществом в четыре балла он выиграл турнир. Серебро взял Дмитрий Алиев, а бронзу — Александр Самарин. К счастью, россияне обошлись без неприятных сенсаций и всё-таки попали на пьедестал. Но на старте сезона такие результаты совсем не вдохновляют.

Пока что наши одиночники довольно слабо начинают олимпийский сезон. Вслед за соревнованиями в Финляндии наши фигуристы снова разочаровали. Конечно, решающие старты впереди, но уже сейчас надо предъявлять свои амбиции и дерзать. Иначе поезд в Пекин может уйти.