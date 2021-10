Тревожный звонок для Щербаковой. Судьи откровенно занижают оценки российским фигуристкам

У российских фигуристок по большому счёту нет конкуренток на турнире в Будапеште. Но судьи изо всех сил стараются внести интригу.



Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова выдали чистейшие прокаты. Но арбитры их стараний совсем не оценили. Не сдержал недовольства оценками даже Даниил Глейхенгауз. Откровенно заниженные баллы заставили хореографа ехидно улыбнуться.

Травма не помешала Щербаковой выступить лучше всех

Первой на лёд из россиянок вышла Софья Самодурова. Чемпионка Европы с задором откатала энергичную программу под песню Дуа Липы New Rules. Ученице Алексея Мишина прекрасно удались все прыжковые элементы: каскад флип-тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Дорожку шагов Софья откатала на кураже. Прежний огонёк в глазах вернулся к чемпионке Европы. Но судьи, как всегда, были крайне строги к ней. За яркий и уверенный прокат Самодурова не набрала даже 70 баллов. Но к такому отношению арбитров Софья, кажется, уже привыкла. «Нормально», — сказала фигуристка, когда увидела на табло оценку в 67,15 балла. К счастью, такого результата хватило, чтобы удержаться в тройке лучших по итогам короткой программы.



Первой обойти Самодурову удалось чемпионке мира Анне Щербаковой. На старте турнира ученица Этери Тутберидзе столкнулась с досадной неприятностью. Фигуристка повредила шею и на тренировке каталась с большим пластырем. Но в прокате Аня будто забыла про все свои проблемы. Повелительница бури в исполнении Щербаковой получилась яркой и эмоциональной. Девушка, будто совсем не напрягаясь, исполнила двойной аксель, тройной флип и свой коронный каскад лутц-риттбергер. А на дорожке шагов Аня выплеснула все свои эмоции. Как же хороша фигуристка в новом для себя образе!

Судьи откровенно зажали баллы россиянкам

Не успела Щербакова встать в финальную позу, как зал озарился аплодисментами. В Венгрии очень тепло приняли чемпионку мира. В «кисс-энд-край» Аня сидела в гордом одиночестве, если не считать кучу игрушечных медведей, подаренных её поклонниками. Даниил Глейхенгауз в это время настраивал на прокат Майю Хромых. Но поддержка тренеров точно не помешала бы Щербаковой в момент объявления баллов. Фигуристке поставили совсем уж маленькую и непрезентабельную оценку — 74,76. Примерно столько же на своих дебютных турнирах сезона Александра Трусова и Камила Валиева набирали с падением с тройного акселя. Аню же с абсолютно чистым прокатом откровенно обделили.

Не расщедрились арбитры и для дебютантки взрослых соревнований Майи Хромых. Ученица Тутберидзе абсолютно чисто исполнила программу с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом флип-тулуп. Фигуристка шикарно смотрится в блюзовой постановке I'll Take Care Of You, которую показывает уже второй сезон. Программа выгодно выделяет сильные стороны Майи. Но судей выступление дебютантки будто бы совсем не впечатлило. За идеальный прокат Хромых набрала 72,82 балла. Даниил Глейхенгауз в «кисс-энд-край» не сдержал своего недовольства. После объявления оценок хореограф ехидно улыбнулся и помотал головой. Должно быть, примерно так же он отреагировал и на оценки Анны Щербаковой.



Такое строгое отношение арбитров к нашим фигуристкам просто необъяснимо. Но даже оно не помешало всем нашим девочкам закрепиться в тройке лучших по итогам короткой программы. Даже с заниженными оценками россиянки на две головы выше всех остальных. И в произвольной программе они это только подтвердят.