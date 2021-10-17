Щербакова проиграла новой звезде Тутберидзе. Ане будет очень тяжело попасть на Олимпиаду

На скромном турнире в Венгрии произошло очень важное событие в свете борьбы за олимпийские путёвки. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова, выигравшая в прошлом сезоне все соревнования, в которых участвовала, потерпела поражение от вчерашней юниорки Майи Хромых.

Аня снова упала с единственного четверного и подтвердила опасения относительно своих перспектив. Да, лучше неё никто не умеет преодолевать неприятности, но на данный момент возможное непопадание Щербаковой на Олимпиаду уже не выглядит суперсенсацией.

Тяжелейший удар для лучшей фигуристки мира за четыре месяца до Олимпиады.

Самодурова сняла вопрос о российском пьедестале

Короткая программа запомнилась прежде всего строгим судейством в отношении наших девушек и, конечно, соревновательной премьерой программы Анны Щербаковой «Повелительница бури». Анна, позже начавшая подготовку к сезону из-за травмы пальца ноги, отлично вжилась в необычный для себя образ и смогла одержать победу в короткой программе. Впрочем, преимущество менее чем в два балла над юной Майей Хромых не позволяло Щербаковой чувствовать себя уверенно. Особенно с учётом более сильного контента Хромых.

Первой из россиянок свою произвольную представила чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова. Соня каталась в эффектном красно-чёрном наряде и буквально завораживала зрителей пластикой и танцевальностью. Вообще нестандартные программы в последнее время стали фишкой Самодуровой, но в спортивном плане ей сильно не хватает сложности. А в Будапеште ещё случилось досадное падение с тройного сальхова. В итоге Соня преодолела отметку в 190 баллов и сохранила третью позицию, но в спор за победу предсказуемо не вмешалась.

Хромых победила даже с лишним прыжком

Майя Хромых впервые выступала на взрослом международном турнире, но смогла справиться с волнением. Не успели зрители ахнуть после ошибки фигуристки на выезде с четверного тулупа, как Майя идеально сделала сложнейший каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Программа под музыку из «Мулен Руж», пожалуй, самое точное попадание хореографов «Хрустального» в этом сезоне. Видно, что Майя сама получает удовольствие от постановки и купается в музыке. Единственное, что могло подпортить настроение юной фигуристке и её болельщикам – потеря элемента. Тройной флип, исполненный Хромых во второй половине, оказался лишним и остался без оценки. Но даже эта неточность в расчётах не отменила главного – новая звезда Тутберидзе вполне комфортно чувствует себя в этом статусе.

Свои первые во взрослой карьере оценки за произвольную Майя встречала в одиночестве, поскольку Даниил Глейхенгауз в этот момент выводил на лёд Щербакову. Оценка в 224,91 балла не выглядела недостижимой для Анны, но падение с четверного флипа в самом начале изменило расклад. Больше Аня не ошибалась, но и на элементы ультра-си не заходила.

Что касается самой программы, то при чистом катании и на кураже «Мастер и Маргарита» может превратиться в шедевр. Однако пока такого эффекта нет. То ли Аня не успела набрать необходимые кондиции, то ли ещё не до конца понимает, как именно передавать эмоции в очень сложном образе Маргариты. Часть с «балом вампиров», как её назвала сама фигуристка, конечно, добавляет постановке живости, но её точно можно делать ещё ярче и экспрессивнее.

Победная серия Щербаковой прервалась

После проката Аня подняла со льда плюшевого медведя и в сопровождении Глейхенгауза отправилась в «кисс-энд-край». Оценки заставили действующую чемпионку мира сдержанно кивать. Спортсменка, не проигравшая в прошлом сезоне ни единого старта, на первом же турнире олимпийского сезона уступила вчерашней юниорке. А ведь и победившая Майя Хромых не показала какой-то выдающийся результат, да и основными соперницами для Ани остаются другие фигуристки.

Первое заочное сражение Щербаковой с Камилой Валиевой обернулось сокрушительным поражением лучшей фигуристки мира прошлого сезона. Даже с чистым четверным флипом Щербакова уступила бы конкурентке более 10 баллов. А ведь в этом сезоне Аня пока ни разу не прыгала квады без ошибок. Всё идёт к тому, что Щербаковой будет крайне тяжело даже пробиться на Олимпиаду, не говоря уже о борьбе за титул.

Единственное, что удерживает от пессимизма в отношении Анны — её знаменитый характер и умение преодолевать даже самые смутные времена. Справится ли на этот раз?