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Фигурное катание: почему острая реакция на поражение Анны Щербаковой необоснованна, шансы на Олимпиаду

Поражение Щербаковой привело к панике. Но списывать чемпионку со счетов просто глупо
Яна Левхина
Острая реакция на поражение Анны Щербаковой
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Неудача подопечной Тутберидзе в Будапеште не должна вводить в заблуждение. Аня себя ещё обязательно покажет.

Олимпийский сезон начался для Щербаковой с первого поражения за полтора года. На турнире в Будапеште Аня была непохожа на саму себя и вызвала большое количество судейских претензий. Однако вместо здоровых опасений за будущее чемпионки мира интернет и соцсети захлестнула настоящая паника. Болельщики и журналисты готовы списать фигуристку со счетов и вычеркнуть из олимпийской гонки, хотя на самом деле никакой катастрофы не произошло.

Списывать чемпионку со счетов просто глупо.

Щербакова стартовала с худшего результата за два года

Сезон для действующей чемпионки мира начался с неприятного поражения. Щербакова осталась без золота впервые за полтора года. Последний раз Аня проигрывала на чемпионате Европы — 2020, где её обошла Алёна Косторная. Поражение фигуристки на заштатном турнире в Будапеште стало достаточно неожиданным. Единственной конкуренткой Щербаковой была крайне нестабильная Майя Хромых, на которую мало кто ставил. Но вчерашняя юниорка даже с ошибками смогла обойти Аню — лучшую фигуристку мира прошлого сезона.

В Венгрии чемпионка мира смотрелась крайне неуверенно. У фигуристки обнаружились недокруты на каскадах, единственный четверной не удался, плюс ко всему — судьи отметили совершенно несвойственное Ане неясное ребро на флипе. Все эти недочёты привели ученицу Тутберидзе к худшему результату за два года. Меньше 222,73 балла Щербакова набирала только на дебютном взрослом турнире Lombardia Trophy.

Неуверенное катание, не самые высокие баллы и сенсационное поражение дали повод болельщикам и журналистам говорить, что Анна находится в кризисе и на глазах теряет шансы на участие в Олимпиаде. Конечно, проблемы с квадом, придирки судей и конец победной серии не входили в планы Щербаковой, но бить тревогу нет никакого смысла.

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Щербакова прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась

В первую очередь, надо честно признать, что выдающийся прошлый сезон в исполнении Щербаковой остался позади и на расклад сил в гонке за Пекин никак не влияет. Ей ничего не гарантировано, и всё приходится начинать заново. В этом плане имя и предыдущие звания ей только мешают – от неё априори ждут большего, чем от 15-летних конкуренток, хотя серьёзного объективного перевеса у Щербаковой просто нет.

«Едва сходишь с пьедестала, жизнь возвращается в привычное русло, и просто идёшь на очередную тренировку. На чемпионате России, который пройдёт в конце декабря в Санкт-Петербурге, будет решаться, кто поедет на зимние Олимпийские игры. То, что я уже участвовала или побеждала на крупных международных турнирах, не даёт мне никаких преимуществ в отборе.

Даже если ты уже чего-то добился, всё равно каждый раз проходишь этот путь заново: нужно доказать, что именно ты в данный момент заслуживаешь это место. Ничего нового – только тренироваться, тренироваться, тренироваться», — говорила Аня в интервью «Каравану историй».

Травмы не позволяют оценивать перспективы чемпионки мира

Старт сезона у Ани по обыкновению получается тяжёлым. Щербакова прибавляет по ходу сезона и выходит на пик к зиме. В этом году подготовка Ани осложнилась ещё и неприятной травмой. В межсезонье девушка столкнулась с переломом пальца ноги, из-за чего отстала от своих одногруппниц на два месяца. К открытым прокатам сборной России Щербакова подошла без четверных. Но все остальные элементы, включая сложнейший каскад лутц-риттбергер, были в полном порядке.

«После перелома пальца летом всё ещё нарабатываю форму. Всё идёт по плану, но хотелось бы всё ускорить. Иду в правильном направлении, мы с тренерами стараемся, чтобы я быстро вошла в форму», – говорила Щербакова.

Перед Будапештом к существующим трудностям добавилось ещё одно повреждение – на тренировках на шее фигуристки был заметен большой пластырь, но уже в короткой программе он исчез. По сравнению с открытыми прокатами в программе Ани появился четверной флип. Фигуристка с прыжком не справилась, но, по словам Даниила Глейхенгауза, на тренировках он уже получается. Прогресс у Ани однозначно есть.

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Первые серьёзные турниры начнутся у Щербаковой только в ноябре, так что фигуристка может позволить себе небольшое промедление в подготовке. До этапа Гран-при в Италии остаётся две с половиной недели, а до этапа во Франции и вовсе месяц. Так что у Ани ещё есть время на стабилизацию четверных и поднятие общего уровня катания.

Щербакова ещё покажет характер

Как бы ни шокировал результат Щербаковой в Будапеште, судить о её олимпийских перспективах по одному турниру точно не стоит. Паника, которую вызвало её поражение в соцсетях и СМИ, выглядит необоснованной и как минимум преждевременной.

Помимо травм и не лучшей формы, положение Ани в Венгрии усугубило спорное судейство. На Budapest Trophy нашим девочкам не простили вообще ничего. А Ане ещё и поставили спорные неясные рёбра на флипе, хотя с этим прыжком проблем у фигуристки никогда не было. Так что нынешние оценки Щербаковой пока ни о чём не говорят. С большой долей вероятности даже при сопоставимых выступлениях на других турнирах они будут выше.

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Ну а в том, что Аня наберёт мощь по ходу сезона, нет практически никаких сомнений. Для ученицы Тутберидзе это обычная практика. Щербакова ещё никогда не начинала сезон в статусе фаворита. Ставки всегда были сделаны на кого-то из её конкуренток. Даже сейчас олимпийский сезон анонсируют, прежде всего, как битву Александры Трусовой и Камилы Валиевой. Титул чемпионки мира никаких преференций Ане не даёт. И она это прекрасно понимает. Щербакова готова биться и показывать свой знаменитый характер. А мы уже знаем, насколько далеко она готова зайти ради исполнения своей мечты. Поэтому списывать её со счётов просто глупо.

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