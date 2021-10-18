План Тутберидзе в действии. Как слабейшая фигуристка «Хрустального» стала открытием сезона

Первый международный старт по взрослым для Майи Хромых оказался невероятно успешным. Нестандартная во многих отношениях фигуристка, ещё год назад считавшаяся (и вполне оправданно) самой слабой в группе Этери Тутберидзе, обыгрывает действующую чемпионку мира и врывается в битву за Пекин.
Всего за один турнир Майе удалось стать главным открытием олимпийского сезона. И отобрать этот статус у неё будет ой как нелегко!
Хромых презентовала свой суперкаскад
Майя Хромых определённо выделяется на фоне современных одиночниц внешними данными и хореографическими задатками. Тем интереснее, что из всех фигуристок «Хрустального» она, пожалуй, является наименее популярной. В основном Майю помнят как высокую статную девушку, которая очень органично смотрится на льду, но стабильно заваливает прыжки. Проблемы с ними преследовали спортсменку вплоть до последнего турнира прошлого сезона: Хромых никак не удавалось чисто исполнить четверной тулуп, не говоря уже про четверной сальхов. Ученица Этери Тутберидзе периодически срывала и тройные прыжки, поэтому было слегка странно услышать от Майи, что она планирует усложнять контент.
В декабре прошлого года в «инстаграме» команды Тутберидзе вышло видео, на котором Хромых выезжает со сложнейшего каскада четверной тулуп — тройной тулуп. Тогда это показалось бравадой: в успех фигуристки в условиях реальных соревнований никто не верил. Специалисты и болельщики предполагали, что суперкаскад для «Инстаграма» так и останется легендой интернета, но Майя в очередной раз смогла удивить.
После прошлогоднего триумфального проката в финале Кубка России, где Хромых приземлила два разных квада, фигуристка вспомнила о данном обещании и прыгнула каскад из двух тулупов на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Второй элемент ультра-си — квад-сальхов — ей не покорился, но факт оставался фактом: Майя может и такое.
Победа над чемпионкой мира с ошибкой
Презентация же элемента на соревновательном льду произошла на первом международном старте Майи по взрослым. На скромном турнире Budapest Trophy Хромых предстояло бороться за золото с лучшей фигуристкой мира Анной Щербаковой, поэтому спортсменка решила пойти ва-банк и в произвольной программе зашла на каскад с четверным тулупом. Чтобы снизить риск неудачи, Майя не стала прыгать сольный сальхов, а заменила его тулупом. И, хотя этот прыжок получился значительно хуже, фигуристка устояла и избежала дежурного падения. В итоге даже с ошибкой (повтор тройного флипа) Хромых опередила упавшую с единственного квада Щербакову и сенсационно стала первой.
Победа Майи была заслуженной: ученица Тутберидзе не только превзошла соперницу по технике, но и смогла заметно прибавить во второй оценке. Обе программы Хромых на этот сезон очень идут ей, особенно хорошо она себя чувствует в короткой блюзовой постановке, которую катает второй год. Произвольный же танец под «Танго Роксаны» подчёркивает сильные стороны Майи: экспрессивные вращения, красивые ломаные линии и дорожка шагов на невероятной скорости.
Отметила рост Хромых и знаменитый тренер Татьяна Тарасова.
«Поймите, всё решают четверные прыжки. Наша ведущая спортсменка и чемпионка мира Анна Щербакова упала. Сделала одну ошибку на четверном флипе… Прыгнула и упала. Зато девочка, которая прекрасно катается, одержала победу. Казалось бы, её никто не знает, но она выполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Правда, один сорвала, но всё равно стала первой. Хромых — молодец! У неё очень хорошая программа. Мне очень нравится!» — сказала Тарасова «Чемпионату».
Хромых бросает вызов лучшим фигуристкам Тутберидзе
Сложно не согласиться с Татьяной Анатольевной: в этом сезоне в женском одиночном катании ожидается ожесточённая борьба за три путёвки в Пекин, и у Хромых есть все данные для того, чтобы сотворить глобальную сенсацию и выстрелить не на второстепенном турнире, а на главном старте четырёхлетия.
Два разных четверных, по словам Александра Жулина, и так делали спортсменку конкурентоспособной, а теперь к этому набору прибавился ещё каскад 4+3. Если Майе удастся выкатать три четверных, то она не просто будет претендовать на отбор в олимпийскую сборную, но и сможет включиться в спор за золотую медаль. К тому же у Хромых есть секретное оружие — тройной аксель, который фигуристка анонсировала на открытых прокатах. Этот прыжок уникален тем, что его можно вставить в обе программы, значительно повысив техническую базу. Конечно, пока трудно поверить, что Майя сможет выкатать контент с пятью элементами ультра-си (три четверных + тройной аксель в произвольной программе и сольный триксель — в короткой), но, согласитесь, потенциал у неё огромный.
Одно понятно совершенно точно: Хромых наконец бросает вызов лучшим фигуристкам Тутберидзе и выходит из их тени. Кажется, именно на это и рассчитывала Этери Георгиевна, продолжая верить в свою ученицу после ошибок и срывов. И сейчас мы видим план Тутберидзе в действии. Неужели Этери снова всё просчитала?
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