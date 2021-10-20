«До сих пор благодарю судьбу». Фигурист Маринин нашёл любовь благодаря несчастному случаю

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно так можно описать историю любви Максима Маринина. Свою судьбу прославленный фигурист встретил в один из самых драматичных моментов в жизни. Страшное падение Татьяны Тотьмяниной на Гран-при в США обернулось для будущего олимпийского чемпиона психологической травмой. Избавиться от страха Маринину удалось при помощи специалиста.

Елена Дерябина не только помогла Максиму убрать блок в голове, но и устроила его личную жизнь. Если бы не знакомство с психологом, возможно, Маринин так никогда бы и не встретился со своей судьбой.



Кто же стал избранницей именитого фигуриста?



И почему он до сих пор не женат на ней, несмотря на 16 лет совместной жизни?

Страшное падение Тотьмяниной сыграло судьбоносную роль в жизни Маринина

К 2005 году пара Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин была лучшей в мире. На счету фигуристов были титул чемпионов планеты и три золота чемпионата Европы. Ученики Олега Васильева планомерно шли к победе на Олимпийских играх, но несчастное происшествие, которого совсем не ждёшь от пары такого уровня, чуть не положило конец всем их планам. На этапе Гран-при в США в 2005 году случилось необъяснимое. Во время проката произвольной программы при исполнении поддержки Маринин зацепился коньком о лёд и уронил партнёршу с высоты двух с половиной метров. Татьяна упала вниз головой и потеряла сознание. Вся арена в этот момент замерла в страхе. Многие подумали, что случилось непоправимое. Максим находился в подавленном состоянии.



«Как после всего я смогу посмотреть в глаза Таниной маме?» — думал фигурист.



К счастью, трагедии удалось избежать. Никаких опасных для жизни повреждений Тотьмянина не получила. Фигуристку выписали из больницы уже на следующий день — с сотрясением мозга и синяком под глазом. Татьяна совершенно не помнила момент падения и уже через 10 дней смогла вернуться к тренировкам.

Для Максима же несчастное происшествие обернулось психологической травмой. Фигурист постоянно чувствовал вину и долго не мог поднять партнёршу на ту самую поддержку. Чтобы не дать страху разрушить себя, Маринину пришлось прибегнуть к помощи специалиста. Благодаря психологу Елене Дерябиной Максим смог избавиться от блока голове. Тотьмянина и Маринин быстро вернулись на лёд и выиграли всё, что только возможно, включая Олимпийские игры.

Маринин нашёл свою любовь благодаря психологу

Несчастный инцидент сыграл судьбоносную роль в жизни Максима. Именно благодаря психологу Маринин познакомился со своей возлюбленной, балериной Натальей Сомовой. Елена привела девушку на чемпионат мира — 2005, проходивший в Москве, где и состоялась встреча.



«Нас познакомила общая знакомая. Она сказала мне, что есть одна девушка, которая, на её взгляд, должна мне понравиться. Девушек красивых много, а вот духовное родство возникает не с каждой. Мы с Наташей встретились, и я сразу почувствовал, что она мой человек. И рядом, и на расстоянии мы не испытывали дискомфорта. Для меня это было основополагающим моментом, ну а то, что Наташа красавица — всё это было дополнительным бонусом», — рассказывал Максим.



До этой встречи Маринин и Сомова друг о друге не знали. Максим признавался, что вёл примитивный образ жизни, в котором не было места искусству. Наталья же не интересовалась фигурным катанием. Молодые люди сразу же понравились друг другу. Времени на ухаживания у Маринина практически не было — фигурист вовсю готовился к Олимпиаде. Но это не помешало возлюбленным построить крепкие отношения.

Почему фигурист Максим Маринин до сих пор не женат

Спустя два года после знакомства Наталья и Максим стали жить вместе. В 2007 году у пары родился первенец, сын Артемий. В 2012 году семья пополнилась дочерью Ульяной. Возлюбленные вместе уже более 16 лет. Но, несмотря на это, они так и не узаконили отношения. У Маринина и Сомовой настолько напряжённые графики, что они не находят для этого времени. Наталья продолжает работать балериной, у Максима — ледовые шоу, тренерская деятельность и «Ледниковый период».



«Я даже не представляю, кто будет чисто организационными свадебными вопросами заниматься», — признаётся Максим. Да и пара уже настолько привыкла жить без штампа в паспорте, что не видит в бракосочетании особого смысла. На их нежном отношении друг к другу это никак не сказывается.



«До сих пор благодарю судьбу за встречу с Наташей. И двое наших прекрасных детей убеждают меня ещё раз в том, что со мной рядом — правильная женщина, настоящая», — признаётся Маринин.