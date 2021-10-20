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Кто жена фигуриста Максима Маринина: необычное знакомство, помощь психолога, 16 лет без штампа в паспорте, дети

«До сих пор благодарю судьбу». Фигурист Маринин нашёл любовь благодаря несчастному случаю
Яна Левхина
Кто жена фигуриста Максима Маринина
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Олимпийский чемпион обрёл счастье после обращения к психологу. Но даже через 16 лет отношений не торопится жениться.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно так можно описать историю любви Максима Маринина. Свою судьбу прославленный фигурист встретил в один из самых драматичных моментов в жизни. Страшное падение Татьяны Тотьмяниной на Гран-при в США обернулось для будущего олимпийского чемпиона психологической травмой. Избавиться от страха Маринину удалось при помощи специалиста.

Елена Дерябина не только помогла Максиму убрать блок в голове, но и устроила его личную жизнь. Если бы не знакомство с психологом, возможно, Маринин так никогда бы и не встретился со своей судьбой.

Кто же стал избранницей именитого фигуриста?

И почему он до сих пор не женат на ней, несмотря на 16 лет совместной жизни?

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Страшное падение Тотьмяниной сыграло судьбоносную роль в жизни Маринина

К 2005 году пара Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин была лучшей в мире. На счету фигуристов были титул чемпионов планеты и три золота чемпионата Европы. Ученики Олега Васильева планомерно шли к победе на Олимпийских играх, но несчастное происшествие, которого совсем не ждёшь от пары такого уровня, чуть не положило конец всем их планам. На этапе Гран-при в США в 2005 году случилось необъяснимое. Во время проката произвольной программы при исполнении поддержки Маринин зацепился коньком о лёд и уронил партнёршу с высоты двух с половиной метров. Татьяна упала вниз головой и потеряла сознание. Вся арена в этот момент замерла в страхе. Многие подумали, что случилось непоправимое. Максим находился в подавленном состоянии.

«Как после всего я смогу посмотреть в глаза Таниной маме?» — думал фигурист.

К счастью, трагедии удалось избежать. Никаких опасных для жизни повреждений Тотьмянина не получила. Фигуристку выписали из больницы уже на следующий день — с сотрясением мозга и синяком под глазом. Татьяна совершенно не помнила момент падения и уже через 10 дней смогла вернуться к тренировкам.

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Для Максима же несчастное происшествие обернулось психологической травмой. Фигурист постоянно чувствовал вину и долго не мог поднять партнёршу на ту самую поддержку. Чтобы не дать страху разрушить себя, Маринину пришлось прибегнуть к помощи специалиста. Благодаря психологу Елене Дерябиной Максим смог избавиться от блока голове. Тотьмянина и Маринин быстро вернулись на лёд и выиграли всё, что только возможно, включая Олимпийские игры.

Маринин нашёл свою любовь благодаря психологу

Несчастный инцидент сыграл судьбоносную роль в жизни Максима. Именно благодаря психологу Маринин познакомился со своей возлюбленной, балериной Натальей Сомовой. Елена привела девушку на чемпионат мира — 2005, проходивший в Москве, где и состоялась встреча.

«Нас познакомила общая знакомая. Она сказала мне, что есть одна девушка, которая, на её взгляд, должна мне понравиться. Девушек красивых много, а вот духовное родство возникает не с каждой. Мы с Наташей встретились, и я сразу почувствовал, что она мой человек. И рядом, и на расстоянии мы не испытывали дискомфорта. Для меня это было основополагающим моментом, ну а то, что Наташа красавица — всё это было дополнительным бонусом», — рассказывал Максим.

До этой встречи Маринин и Сомова друг о друге не знали. Максим признавался, что вёл примитивный образ жизни, в котором не было места искусству. Наталья же не интересовалась фигурным катанием. Молодые люди сразу же понравились друг другу. Времени на ухаживания у Маринина практически не было — фигурист вовсю готовился к Олимпиаде. Но это не помешало возлюбленным построить крепкие отношения.

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Почему фигурист Максим Маринин до сих пор не женат

Спустя два года после знакомства Наталья и Максим стали жить вместе. В 2007 году у пары родился первенец, сын Артемий. В 2012 году семья пополнилась дочерью Ульяной. Возлюбленные вместе уже более 16 лет. Но, несмотря на это, они так и не узаконили отношения. У Маринина и Сомовой настолько напряжённые графики, что они не находят для этого времени. Наталья продолжает работать балериной, у Максима — ледовые шоу, тренерская деятельность и «Ледниковый период».

«Я даже не представляю, кто будет чисто организационными свадебными вопросами заниматься», — признаётся Максим. Да и пара уже настолько привыкла жить без штампа в паспорте, что не видит в бракосочетании особого смысла. На их нежном отношении друг к другу это никак не сказывается.

«До сих пор благодарю судьбу за встречу с Наташей. И двое наших прекрасных детей убеждают меня ещё раз в том, что со мной рядом — правильная женщина, настоящая», — признаётся Маринин.

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Теги Фигурное катание Прочие турниры •••

Заглавное фото: instagram.com/somovanataliy_

Источник: «Чемпионат»

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