Туктамышева лидирует в «Гонке за Пекин». Щербакова и Трусова пока далеки от Олимпиады

Первый этап серии Гран-при в Лас-Вегасе ознаменует полноценное начало олимпийского сезона. Времени на раскачку уже не осталось. Все, у кого есть претензии на олимпийские награды, должны будут предъявить их в ближайшие полтора месяца.

Буквально каждый этап будет вносить серьёзные коррективы в расстановку сил в борьбе за олимпийские путёвки. И, конечно, в общий зачёт спецпроекта «Чемпионата» «Гонка за Пекин», в котором мы вместе с читателями отслеживаем выступления российских фигуристок и отвечаем на главный вопрос: кто из наших девочек достоин участия в Олимпиаде в данный момент.

До старта Гран-при шесть из семи основных претенденток на участие в Играх успели выступить на турнирах поскромнее. А значит, самое время подвести первые промежуточные итоги «Гонки за Пекин». Некоторые из них по-настоящему удивляют!

До наступления главных стартов основным критерием для оценки шансов наших фигуристок на путёвки в Пекин будут служить баллы, набранные в течение сезона. По лучшему результату пока лидирует Камила Валиева, установившая два мировых рекорда на своём единственном турнире. За каждый из них 15-летняя фигуристка получает по баллу в общий зачёт «Гонки за Пекин», да и сбросить её с первого места в рейтинге лучших оценок будет очень трудно.

Следом располагаются Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Нельзя отрицать, что турнир в Венгрии судили строже, чем в Финляндии, но порядок фигуристок кажется объективным. Удивляет шестая позиция Александры Трусовой, получившей на турнире в США 216,8 балла. Саша опережает только Дарью Усачёву, которая на лёд пока вообще не выходила.

По правилам «Гонки за Пекин» победы на турнирах ниже, чем серия Гран-при, оцениваются в один балл. Таким образом, очки за успешные выступления пока есть в копилке у Камилы Валиевой (турнир в Финляндии), Майи Хромых (турнир в Венгрии), Елизаветы Туктамышевой (этап Кубка России) и Александры Трусовой (турнир в США).

Пожалуй, интереснее всего выглядит положение фигуристок в таблице прыжков. Тут явный лидер – Елизавета Туктамышева. Она четырежды чисто прыгнула тройной аксель, получив по 1,5 балла за каждый. Кроме того, в трёх прокатах из четырёх Лиза обошлась без грубых ошибок, а также пока ни разу не падала. Камила Валиева, обыгравшая Туктамышеву в Финляндии, имеет в активе 4 балла. Прежде всего, это объясняется перевесом Лизы по количеству стартов – два против одного. Однако вскоре фигуристки примерно сравняются по количеству турниров, и этот фактор перестанет оказывать сильное влияние на итоговую сумму баллов.

Есть сюрпризы и в части компонентов. Так, лидером по средним баллам за компоненты является Лиза Туктамышева. Она опережает всех учениц Тутберидзе, а преимущество над Трусовой и вовсе составляет почти 10 баллов. Тут надо понимать, что один из двух турниров Лиза провела в России при российских же судьях. Но постепенно и этот фактор сойдёт на нет – сезон длинный.

Перед публикацией первого промежуточного общего зачёта «Гонки за Пекин» обратимся к мнению журналистов и читателей. Редактор отдела «Фигурного катание» «Чемпионата» Алексей Адамов считает, что на данный момент путёвки в Пекин заслуживают Валиева, Туктамышева и Хромых. Читатели «Чемпионата» вместе с Валиевой видят в составе Трусову и Щербакову.

Очевидно, что положение фигуристок в общем зачёте по ходу сезона будет меняться, а с увеличением количества турниров начисляемые им баллы в каждой категории будут выглядеть всё объективнее. И тем не менее тройка лидеров «Гонки за Пекин» именно на данный момент сомнений не вызывает. Туктамышева, Валиева и Хромых действительно выглядели лучше остальных. Впрочем, уже совсем скоро Александра Трусова и Дарья Усачёва выступят на этапе Гран-при в США и постараются подвинуть лидеров.

Впрочем, уже совсем скоро Александра Трусова и Дарья Усачёва выступят на этапе Гран-при в США и постараются подвинуть лидеров. Турнир пройдёт в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября.