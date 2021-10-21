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Российские фигуристки сражаются за Олимпиаду: Валиева и Туктамышева лидируют в «Гонке за Пекин» — кто поедет на Игры?

Туктамышева лидирует в «Гонке за Пекин». Щербакова и Трусова пока далеки от Олимпиады
Алексей Адамов
Российские фигуристки сражаются за Олимпиаду
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Кто из российских фигуристок достоин поехать на Игры прямо сейчас? Первые итоги спецпроекта «Чемпионата».

Первый этап серии Гран-при в Лас-Вегасе ознаменует полноценное начало олимпийского сезона. Времени на раскачку уже не осталось. Все, у кого есть претензии на олимпийские награды, должны будут предъявить их в ближайшие полтора месяца.

Буквально каждый этап будет вносить серьёзные коррективы в расстановку сил в борьбе за олимпийские путёвки. И, конечно, в общий зачёт спецпроекта «Чемпионата» «Гонка за Пекин», в котором мы вместе с читателями отслеживаем выступления российских фигуристок и отвечаем на главный вопрос: кто из наших девочек достоин участия в Олимпиаде в данный момент.

До старта Гран-при шесть из семи основных претенденток на участие в Играх успели выступить на турнирах поскромнее. А значит, самое время подвести первые промежуточные итоги «Гонки за Пекин». Некоторые из них по-настоящему удивляют!

Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась

До наступления главных стартов основным критерием для оценки шансов наших фигуристок на путёвки в Пекин будут служить баллы, набранные в течение сезона. По лучшему результату пока лидирует Камила Валиева, установившая два мировых рекорда на своём единственном турнире. За каждый из них 15-летняя фигуристка получает по баллу в общий зачёт «Гонки за Пекин», да и сбросить её с первого места в рейтинге лучших оценок будет очень трудно.

Следом располагаются Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Нельзя отрицать, что турнир в Венгрии судили строже, чем в Финляндии, но порядок фигуристок кажется объективным. Удивляет шестая позиция Александры Трусовой, получившей на турнире в США 216,8 балла. Саша опережает только Дарью Усачёву, которая на лёд пока вообще не выходила.

По правилам «Гонки за Пекин» победы на турнирах ниже, чем серия Гран-при, оцениваются в один балл. Таким образом, очки за успешные выступления пока есть в копилке у Камилы Валиевой (турнир в Финляндии), Майи Хромых (турнир в Венгрии), Елизаветы Туктамышевой (этап Кубка России) и Александры Трусовой (турнир в США).

Пожалуй, интереснее всего выглядит положение фигуристок в таблице прыжков. Тут явный лидер – Елизавета Туктамышева. Она четырежды чисто прыгнула тройной аксель, получив по 1,5 балла за каждый. Кроме того, в трёх прокатах из четырёх Лиза обошлась без грубых ошибок, а также пока ни разу не падала. Камила Валиева, обыгравшая Туктамышеву в Финляндии, имеет в активе 4 балла. Прежде всего, это объясняется перевесом Лизы по количеству стартов – два против одного. Однако вскоре фигуристки примерно сравняются по количеству турниров, и этот фактор перестанет оказывать сильное влияние на итоговую сумму баллов.

Есть сюрпризы и в части компонентов. Так, лидером по средним баллам за компоненты является Лиза Туктамышева. Она опережает всех учениц Тутберидзе, а преимущество над Трусовой и вовсе составляет почти 10 баллов. Тут надо понимать, что один из двух турниров Лиза провела в России при российских же судьях. Но постепенно и этот фактор сойдёт на нет – сезон длинный.

Перед публикацией первого промежуточного общего зачёта «Гонки за Пекин» обратимся к мнению журналистов и читателей. Редактор отдела «Фигурного катание» «Чемпионата» Алексей Адамов считает, что на данный момент путёвки в Пекин заслуживают Валиева, Туктамышева и Хромых. Читатели «Чемпионата» вместе с Валиевой видят в составе Трусову и Щербакову.

Очевидно, что положение фигуристок в общем зачёте по ходу сезона будет меняться, а с увеличением количества турниров начисляемые им баллы в каждой категории будут выглядеть всё объективнее. И тем не менее тройка лидеров «Гонки за Пекин» именно на данный момент сомнений не вызывает. Туктамышева, Валиева и Хромых действительно выглядели лучше остальных. Впрочем, уже совсем скоро Александра Трусова и Дарья Усачёва выступят на этапе Гран-при в США и постараются подвинуть лидеров.

Впрочем, уже совсем скоро Александра Трусова и Дарья Усачёва выступят на этапе Гран-при в США и постараются подвинуть лидеров. Турнир пройдёт в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября.

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