Трусова готовится выиграть этап Гран-при в США. А не лучше ей вообще сняться с турнира?

Александра Трусова настолько сильна, что остаётся фаворитом этапа Гран-при в США даже с травмой ноги. Но стоит ли Русской ракете вообще выходить на старт не самого ключевого турнира в далёком от оптимального состоянии?



Тем более даже без Трусовой в Лас-Вегасе будет кому заставить американцев включить российский гимн.



Так, может, лучше Саше не рисковать и поберечься? Или в команде Тутберидзе так не принято?

Первый же этап Гран-при может завершиться российским пьедесталом

В фигурном катании начинается большой сезон! С 22 по 24 октября в Лас-Вегасе пройдёт первый этап серии Гран-при Skate America. Российские фигуристы претендуют на награды во всех дисциплинах, но шансы на полный пьедестал есть только у девушек. Причём на кону не только борьба за финал серии и призовые. Из-за колоссальной конкуренции внутри России каждый турнир для наших фигуристок — часть отбора на Олимпиаду. Пункт кредитной истории, если угодно.



На старте сезона одиночницы разбаловали нас российскими пьедесталами на соревнованиях. Шанс захватить первые три места есть и сейчас. В США Россию представят Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына. Среди соперниц есть довольно громкие имена и качественные спортсменки. Отличиться на отдельно взятом старте по силам японкам Каори Сакамото и Сатоко Мияхаре, а также кореянкам Ким Йе Лим и Ю Ён. Правда, речь, скорее, о борьбе за второе-третье места, да и то при близком к идеальному выступлении.

Трусова приехала на Гран-при с травмой

Первое место на Skate America единогласно и безоговорочно отдавалось Александре Трусовой. Казалось, Саша может проиграть только самой себе. Однако уже по приезде в США стало известно, что у Русской ракеты есть повреждение ноги. Даже с травмой Трусова пыталась напрыгивать четверные на тренировке, но от оптимального состояния она пока далека. В подобной ситуации ждать от Русской ракеты феноменального контента из тройного акселя в короткой программе и пяти четверных в произвольной не приходится.



«Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать на максимуме, как я привыкла. Но, несмотря на это, всё равно хочу показать всё, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно для победы», — говорит Трусова.

Впрочем, даже с облегчённым контентом Трусова явный фаворит этапа. Но гораздо важнее другое: а стоит ли вообще рисковать и выходить на лёд с травмой? Почему не выждать время и не поберечь себя на самом старте важнейшего сезона? Кому и зачем нужен риск усугубить травму и получить на больную ногу нагрузку, которая легко может аукнуться в самый ответственный момент? Конечно, сама Саша, хотя и стала более вдумчивой, по-прежнему остаётся максималисткой в крайней степени. А вот поведение её тренеров в данной ситуации вызывает вопросы. И, так как команда Тутберидзе сторонится общения с прессой, ответы мы, вероятно, так и не узнаем. Пока же всё говорит в пользу того, что лучше бы Трусовой сняться с турнира в США.

Усачёва способна побеждать, если судьи позволят

Решение выпускать травмированную Трусову на значимый, но далеко не главный старт олимпийского сезона можно было бы объяснить нежеланием Тутберидзе проигрывать ни единого турнира. Но ведь в Лас-Вегасе «Хрустальный» представляет ещё и Дарья Усачёва. Вчерашняя юниорка даже в присутствии Трусовой способна бороться за победу, а уж без неё имела бы просто отличные шансы. Да, у Даши пока нет элементов ультра-си, зато есть стабильное исполнение других прыжков на плюсовые надбавки и магически лёгкое и красивое катание.



Пожалуй, главным препятствием для Усачёвой в Лас-Вегасе может стать отсутствие опыта взрослых международных турниров и, как следствие, особая требовательность арбитров. То же можно сказать и о Ксении Синицыной, для которой Skate America также станет первым взрослым турниром в карьере. О подопечной Светланы Пановой говорят как о тёмной лошадке гонки за Олимпиаду. Но для того, чтобы выйти из тени, Ксюше надо громко заявлять о себе с первых же стартов. И желательно предъявлять четверной, который у неё уже есть в арсенале.

Сделает ли Тутберидзе победный дубль в Лас-Вегасе?

В соревнованиях пар нас ожидает противостояние россиян. Новоиспечённые ученики Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов встретятся с воспитанниками Тамары Москвиной Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. В последнее время у обеих пар дела складываются нестабильно. Жене и Володе не всегда удаются прыжки, а у Саши и Димы страдает выброс. Гран-при в США покажет, способны ли наши лидеры обходиться без ошибок на важных стартах.



Проигрывать в Лас-Вегасе нашим лидерам, по сути, некому. Главные соперники российских пар на Skate America не приехали. Так что ждём от наших фигуристов минимум двух медалей. А там, может, и Алина Пепелева с Романом Плешковым подтянутся. Для молодой пары Гран-при в США станет первым серьёзным взрослым стартом.

Сложнее рассчитывать на медали нам будет в танцах на льду. В соревнованиях танцоров Россию представят Аннабель Морозов и Андрей Багин, у которых крайне мало опыта выступлений на крупных международных турнирах. Соперничать с топовыми американцами и испанцами нашим фигуристам будет крайне сложно.



В мужском турнире состоится дебют вице-чемпиона Европы Артура Даниеляна на взрослом Гран-при. Ученик Елены Буяновой пропустил весь прошлый сезон из-за травмы, а в этом ещё не успел набрать хорошую форму. Усложняет положение и число топовых соперников на этапе в США. Даниеляну придётся конкурировать с японцами Шуном Сато и Шомой Уно, а также с американцами Нэйтаном Ченом и Винсентом Чжоу. Показать достойные прокаты в такой компании для него уже будет победой.