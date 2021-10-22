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Новое платье фигуристки Александры Трусовой вызвало ажиотаж, фото: странный образ, критика, мнение фанатов

«Пусть Тутберидзе носит этот ужас с помойки». Странное платье Трусовой произвело фурор
Алексей Адамов
Странное платье Трусовой произвело фурор
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Фанаты креатив дизайнера не оценили. Измятая газета на животе и впрямь выглядит нелепо. А ведь в этом наряде Саша может поехать на Игры!

Александра Трусова сумела поразить болельщиков ещё до начала этапа Гран-при в США. Фигуристка предстала на тренировке в новом платье для произвольной программы. И заставила многих потерять дар речи. Измятая газета на животе и общее ощущение халтуры вызвало бурную реакцию у болельщиков.

А ведь в этом платье Саша может поехать на Олимпийские игры!

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Платье Трусовой ждали с особым нетерпением

После выдающегося проката Трусовой с пятью чистыми четверными в Челябинске болельщики буквально влюбились в новую программу Русской ракеты. Образ обаятельной злодейки Круэллы из одноимённого фильма казался идеальным попаданием. Оставалось дождаться, в каком костюме Трусова будет зажигать на льду на официальных стартах.

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В Челябинске и Бостоне фигуристка выступала в элегантном и лаконичном чёрном платье, которое добавляло её образу дерзкую изюминку. Однако фанаты ждали чего-то большего… и дождались. Новый костюм «королевы квадов» произвёл фурор. Но вряд ли реакция зрителей порадовала саму фигуристку или дизайнера Ольгу Рябенко.

Источник фото: Первый канал

«Сашу нужно вывозить на заливочной машине, замаскированной под мусоровоз»

В сюжете Первого канала о подготовке наших спортсменов к этапу Гран-при в Лас-Вегасе промелькнули кадры с Трусовой в новом платье. На них видно, что оно выполнено в чёрно-белой гамме со вставками яркого морковного цвета. Верх костюма сделан из плотной блестящей ткани и напоминает корсет, снизу — лёгкая двуслойная юбка. Бретели с крупными камнями и короткие чёрные перчатки. Но всё бы ничего, если бы не одна деталь — декорированный кусок ткани в виде… смятой газеты.

Понятно, что программа новаторская и требует неординарных дизайнерских решений. Но задумку дизайнеров болельщики восприняли в штыки. Кажется, будто платье достали из мусорного контейнера: настолько неряшливым и странным оно выглядит. У многих, включая поклонников Трусовой, сложилось впечатление, что платье делали впопыхах, не особо заботясь о результате. Вот только самые приличные комментарии, которые можно найти о костюме фигуристки в соцсетях.

  • Даже газету можно было бы обыграть красиво, но это…
  • Платье не нравится вообще, халтура какая-то.
  • Газету пусть убирают с живота у неё. Она — ведущая спортсменка, а не рекламный щит.
  • Пусть Этери Георгиевна сама носит этот ужас с помойки.
  • Ну раз такое платье, то Сашу нужно вывозить на заливочной машине, замаскированной под мусоровоз.
  • Это что за платье из мусора? Саша, верни его тренерскому штабу, пусть сами носят.
  • Я поняла. Просто Олечка Рябенко поучаствовала в школьном конкурсе красоты, где один из этапов по классике – платье из подручных материалов за 10 минут. Поэтому она смяла газету и намотала сетку.
  • А вот и самое нелепое платье в истории подъехало.

Трусова не ругает костюм и думает о собаках

Тем временем самой спортсменке платье нравится. По крайней мере, в публичном пространстве она претензий дизайнеру не предъявляет.

«Это костюм для произвольной программы, там есть место для имён моих собак. Сейчас их четыре, но я хочу попросить пятое. Всё-таки пять собак, пять четверных. Должно быть пять имён. Здесь перчатки, я попросила без рукавов, потому что мне неудобно руки поднимать. У меня все прыжки с руками», — рассказала Трусова в эфире Первого канала.

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