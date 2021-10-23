«Близко к искусству». Тутберидзе блестяще подготовила Тарасову и Морозова к серии Гран-при

Дуэль российских пар в США складывается в пользу более опытных фигуристов. Евгения и Владимир источают уверенность после перехода к Этери.

Соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в США проходят под громкой вывеской противостояния двух именитых тренеров из России. Пара Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский борется за победу с учениками Этери Тутберидзе. И пока Евгения Тарасова и Владимир Морозов производят куда более сильное впечатление.

В короткой программе опытные фигуристы показали выдающееся катание, не оставив своим конкурентам ни шанса.

Этери Тутберидзе продолжает доказывать, что ей нет равных в мире. Этери блестяще подготовила Тарасову и Морозова к старту Гран-при!

Дебют российской пары испортило падение партнёрши

Первыми среди всех российских фигуристов сезон Гран-при открыли Алина Пепелева и Роман Плешков. Ученики Нины Мозер дебютировали на международной арене — к сожалению, не безошибочно. После прекрасной подкрутки партнёрша упала с тройного тулупа, получив штрафные баллы. Красивая эмоциональная программа под хит итальянского тенора Андреа Бочелли Io Ci Saro выглядела очень солидно. Известный хореограф Илья Авербух в эфире Первого канала оценил быстрый пролётный выброс фигуристов, отметив их огромный потенциал. За свой прокат Алина и Роман получили 64,15 балла.

Неидеальны были и действующие чемпионы США Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер, а вот японцы Рику Миура и Рюичи Кихара удивили со знаком «плюс». Музыкальное катание с интересными заходами и сложными элементами позволило им занять промежуточную лидирующую позицию.

Интересно было посмотреть на выступление Джессики-Ноэль Калаланг и Брайана Джонсона. Именно эта американская фигуристка недавно избежала длительной дисквалификации за допинг, объяснив положительный допинг-тест применением некачественной косметики. И для тех, кто не мог официально тренироваться более полугода, спортсмены находятся в отличной форме.

Бойкова и Козловский провели работу над ошибками

В дуэль топовоых российских пар, как и предполагалось, никто вмешаться не смог. Для Александры Бойковой и Дмитрия Козловского старт в Америке был первым в этом сезоне после открытых прокатов сборной России. В Челябинске форма пары ещё не звенела — были грубые ошибки, непростительные для тех, кто претендует на главные награды сезона. В этот раз ситуация изменилась — после немного нервного начала фигуристы собрались и показали вдохновенное катание.

Отдельно стоит отметить, что Саша и Дима стали чувствовать себя уверенно внутри непростой постановки под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро». По признанию фигуристки, у неё давно была мечта выступить именно в роли лебедя, и наконец-таки она сбылась. Для проработки образа ученики Тамары Москвиной специально посетили балет Начо Дуато в Санкт-Петербурге, а также занимались с танцевальными труппами Мариинского и Михайловского театров. Ориентиром для Тарасовой и Морозова стала оценка в 75,43 балла. Она могла быть и выше, если бы не волнение наших фигуристов, связанное с дебютным турниром сезона.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Тарасова и Морозов не оставили шансов конкурентам

В отличие от Бойковой и Козловского Евгения Тарасова и Владимир Морозов к концу октября провели уже больше стартов, чем многие проводят за весь сезон. Ученики Этери Тутберидзе были серьёзно настроены реабилитироваться за неудачу на Finlandia Trophy, и у них это получилось. Женя и Вова продемонстрировали выдающееся катание, не допустив ни одной ошибки. Шикарный сальхов в начале программы, высокая мощная подкрутка, — всё говорило о том, что спортсмены здорово поработали над ошибками. Женю немного пошатнуло после выброса, но эта помарка не помешала им набрать более 80 баллов.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Лиричная история о Пигмалионе и Галатее заиграла новыми красками: Тарасова и Морозов действовали как единое целое. Синхронные вращения и качественная дорожка шагов заслужили хорошие надбавки от судей. Видно, что пара продолжает прогрессировать под руководством Тутберидзе и Максима Транькова.

Благодаря поездкам на более скромные турниры в начале года спортсмены обрели уверенность и набрали хорошую форму. План Тутберидзе в действии: грамотная тактика начинает давать плоды. Владимир отмечал, что команда тренеров дала им импульс к развитию — фигуристы стремятся показать искусство на льду, объединив атлетизм и хореографию. Что ж, результат их работы определённо не разочаровывает — гроссмейстерские 80,36 балла вывели их на первое место и обеспечили хороший задел для произвольной.

«Это близко к искусству. Это когда ты над ситуацией, ты паришь над всеми, у тебя свой почерк, своё лицо. Я говорил о психологическом барьере, да, даже внутри прыжка пошатнулись, но сделали, выехали. Это дорогого стоит», — восхищался прокатом Тарасовой и Морозова Илья Авербух.