Бурная ночь Евгении Медведевой
Женя успела побывать на вечеринке, поработать в эфире Первого канала и потренироваться с Милохиным.
Жизнь Медведевой после приостановки карьеры полна интересных событий. У фигуристки нет ни минуты на отдых.
Болельщики не успевают удивляться продуктивности Медведевой.
Вечером пятницы Женя оказалась на вечеринке популярного блогера Кати Адушкиной.
Медведева отдыхала в компании друзей из артистической среды, много пела и танцевала.
А после вечеринки Медведева поехала… комментировать американский этап Гран-при в студии Первого канала.
Турнир, который комментировала Женя, закончился в 7 утра. А уже в 10 она тренировалась с Даней Милохиным. Фигуристка выглядела очень уставшей.
Милохин прыгал перед фигуристкой одинарный аксель, а затем на каток пришли Александр Энберт и Агата Муцениеце.
График Евгении расписан по минутам. Медведева работает теперь даже по ночам! «Женя, высыпайся!» — пишут болельщики.
Бурная ночь Евгении Медведевой
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