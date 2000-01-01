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Бурная ночь Евгении Медведевой
Бурная ночь Евгении Медведевой
Женя успела побывать на вечеринке, поработать в эфире Первого канала и потренироваться с Милохиным.
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Жизнь Медведевой после приостановки карьеры полна интересных событий. У фигуристки нет ни минуты на отдых.
Жизнь Медведевой после приостановки карьеры полна интересных событий. У фигуристки нет ни минуты на отдых.
Болельщики не успевают удивляться продуктивности Медведевой.
Болельщики не успевают удивляться продуктивности Медведевой.
Вечером пятницы Женя оказалась на вечеринке популярного блогера Кати Адушкиной.
Вечером пятницы Женя оказалась на вечеринке популярного блогера Кати Адушкиной.
Медведева отдыхала в компании друзей из артистической среды, много пела и танцевала.
Медведева отдыхала в компании друзей из артистической среды, много пела и танцевала.
А после вечеринки Медведева поехала… комментировать американский этап Гран-при в студии Первого канала.
А после вечеринки Медведева поехала… комментировать американский этап Гран-при в студии Первого канала.
Турнир, который комментировала Женя, закончился в 7 утра. А уже в 10 она тренировалась с Даней Милохиным. Фигуристка выглядела очень уставшей.
Турнир, который комментировала Женя, закончился в 7 утра. А уже в 10 она тренировалась с Даней Милохиным. Фигуристка выглядела очень уставшей.
Милохин прыгал перед фигуристкой одинарный аксель, а затем на каток пришли Александр Энберт и Агата Муцениеце.
Милохин прыгал перед фигуристкой одинарный аксель, а затем на каток пришли Александр Энберт и Агата Муцениеце.
График Евгении расписан по минутам. Медведева работает теперь даже по ночам! «Женя, высыпайся!» — пишут болельщики.
График Евгении расписан по минутам. Медведева работает теперь даже по ночам! «Женя, высыпайся!» — пишут болельщики.
Бурная ночь Евгении Медведевой
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