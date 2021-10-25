Трусова проявила феноменальный характер на Гран-при. Американцы аплодировали стоя

Саша даже с травмой исполнила четверной прыжок. А потом сетовала, что только один. Она точно самая уникальная ученица Этери Тутберидзе.

На этапе Гран-при в США всё перевернулось с ног на голову. Александра Трусова впервые во взрослой карьере выиграла короткую программу на крупном международном старте. Но ещё удивительнее, что при этом Саша не выглядела безоговорочным фаворитом в произвольной.

Потеря Трусовой формы из-за травмы ноги и минимальное отставание после первого дня давали вчерашней юниорке Дарье Усачёвой возможность сотворить сверхгромкую сенсацию уже на первом этапе Гран-при в карьере. Но вместо этого Даша ошиблась и едва не отдала иностранкам серебро.

А Трусова подтвердила, что она действительно с другой планеты. Саша проявила феноменальный характер и заставила американцев аплодировать стоя. Так может только она!

Бывшая россиянка зажгла в США и заставила тренера преклонить колено

В первой разминке классно выступила бывшая россиянка Екатерина Куракова, ныне представляющая Польшу. Катя абстрагировалась от неудачи накануне и зажгла американских зрителей задорной программой под музыку Чарли Чаплина. Уже после завершения проката девушка радостно станцевала на льду, а тренер Лоренцо Магри даже присел на одно колено, встречая подопечную у бортика. Судя по реакции Кураковой, оценки её не слишком порадовали, но чистый и богатый на эмоции прокат в начале олимпийского сезона в любом случае не пройдёт даром. Тем более что квоту в Пекин своей новой стране Екатерина уже принесла.

Прорыву Кураковой в итоговом протоколе способствовали не лучшие прокаты американок, а вот наошибавшаяся в короткой японка Сатоко Мияхара блеснула как в лучшие для себя времена. Фигуристка, соперничавшая ещё с Медведевой и Загитовой, на одном дыхании исполнила программу под музыку из «Тоски» — в интерпретации на льду классики с ней мало кто может конкурировать. Сатоко была настолько убедительна в образе героини оперы Пуччини, что и зрители, и судьи простили ей привычные уже недокруты. И Мияхара, и выступавшая следом американка Амбер Гленн получили более 200 баллов.

Синицына разбила мечты о российском пьедестале

Первые три фигуристки из второй разминки вряд ли всерьёз рассчитывали обойти Трусову или Усачёву, а вот атаковать позиции Ксении Синицыной им было под силу. Особенно в этом преуспела кореянка Ён Ю. Фигуристка, накануне улетевшая в борт после падения с тройного акселя, на этот раз уверенно приземлила этот элемент ультра-си, хоть и с недокрутом. В программе под тему из мюзикла «Отверженные», поставленной Ше-Линн Бурн, кореянка излучает мощную энергетику и поражает напором. Оценки в 216,97 балла привели в восторг и спортсменку, и её наставников. Противоположные эмоции испытала японка Каори Сакомото, которая с чистым прокатом всё-таки уступила Ён Ю и почти потеряла шансы на пьедестал.

Первая из россиянок, Ксения Синицына появилась на льду в стильном белом платье и рассказала историю героини популярного сериала «Ход королевы». Ксюша чисто исполняла все прыжки, но бросалось в глаза, что судьи скупятся на надбавки. Где-то оправданно, где-то — спорно. В плане хореографии, презентации и раскрытия образа к Синицыной никаких вопросов быть не может.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Утончённая, но очень сильная внутри 17-летняя фигуристка снова оставила очень приятное впечатление, однако уступила и Ён Ю, и Сакамото. И хотя отставание в 10 с лишним баллов от азиатских фигуристок выглядит несправедливым, в целом итог закономерен. При этом Ксюша в любом случае может быть довольна дебютом на уровне Гран-при.

Усачёва ошиблась, но выстояла в борьбе за серебро

Обычно суперстабильная Дарья Усачёва дала повод поволноваться. Ученица Этери Тутберидзе после хорошего начала ошиблась на выезде с тройного флипа, а затем исполнила двойной тулуп вместо тройного в каскаде с тройным флипом. Возможно, дело как раз в помарках, но в целом в катании Даши не было привычной лёгкости. После проката фигуристка зажмурилась и с досады мотнула головой. Её эмоции можно понять, ведь ошибки могли стоить ей промежуточного лидерства. Однако судьи всё-таки поставили Усачёву выше иностранных соперниц. У Ён Ю россиянка выиграла всего 0,34 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Трусова действительно с другой планеты!

В «кисс энд край» Усачёва сидела с представителем «Хрустального», в то время как Тутберидзе выводила на лёд Александру Трусову. И Саша показала, почему именно её часто называют самой уникальной и космической фигуристкой своего поколения. Дать рока в драйвовой программе под саундтрек к фильму «Круэлла» Трусовой не помешали ни травма, ни откровенно кринжовое платье со смятой газетой на животе, которое обязательно нужно поменять по ходу сезона. Из-за повреждения Саша значительно облегчила контент, но зато смогла занести в актив редкий для себя прокат произвольной без падений. Чистейший четверной лутц заставил арену в Лас-Вегасе взвыть от восторга. После выступления россиянки с трибун неслось «молодец», а зрители аплодировали стоя.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Трусова настолько выше по уровню всех соперниц по этапу в Лас-Вегасе, что даже с одним четверным и в неоптимальной форме обошла ближайшую преследовательницу более чем на 15 баллов. А спустя несколько минут в интервью американскому корреспонденту со спрятанной под маской фирменной улыбкой заявила, что это было совсем не сложно.

Главное, чтобы решение выступать на этапе Гран-при с травмой не лишило Сашу возможности улыбаться после более важных стартов этого сезона.