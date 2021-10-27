Шокировала откровеностью. Как Туктамышева сенсационно выиграла этап Гран-при в Канаде

В 2018 году в Лавале началось возвращение Лизы в элиту фигурного катания. У Медведевой просто не было шансов.

На этапе Гран-при в Канаде нас ждёт противостояние сразу трёх топовых российских чемпионок. Но, в отличие от Камилы Валиевой и Алёны Косторной, только у Елизаветы Туктамышевой есть победный опыт на этом турнире.

Ещё за несколько дней до этапа серии в октябре 2018-го Лиза находилась в тени Евгении Медведевой. Зато после турнира Императрица обрела мировую славу и стала одной из самых обсуждаемых спортсменок планеты. Помог не только чистый тройной аксель и сенсационная победа, но ещё и откровенный показательный номер.

Лизу было просто не остановить!

Туктамышева запустила серию поражений Медведевой

Три года назад на первых ролях в женском российском фигурном катании были совсем другие спортсменки. Евгения Медведева после болезненного проигрыша на Олимпиаде в Пхёнчхане решилась на радикальные перемены и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Именно к выступлению Жени было приковано максимальное внимание на этапе Гран-при Канады — 2018. А вот от Елизаветы Туктамышевой практически никто ничего не ждал – она давно не показывала блестящего катания и, казалось, проиграла сражение с фигуристками нового поколения.

Только вот уже в короткой программе Медведева лишила себя возможности бороться за золото — фигуристка откровенно провалилась, сорвав каскад с флипом и тулупом во второй половине проката. В итоге она потеряла около 11 баллов и откатилась на кошмарное для себя седьмое место. На тот момент это был худший результат Медведевой за всю спортивную карьеру.

«Хотелось устроить людям праздник, потому что они приходят сюда, чтобы посмотреть, как мы катаемся, а не на то, как спортсмены волнуются, переживают, боятся. Хотелось показать чистое, уверенное катание. Уверенное — получилось, чистое — ну как-то вот… не получилось», — оценивала своё выступление Медведева.

Более уверенный прокат произвольной помог Жене совершить камбэк и оказаться на пьедестале, но главной героиней соревнований стала совсем другая российская фигуристка.

В Канаде Туктамышеву снова откровенно засуживали

Елизавета Туктамышев переживала трудные времена после триумфа на чемпионате мира в 2015 году. Долгое время фигуристка боролась с последствиями пубертатного периода, и вот спустя три года ей удалось вернуться на топ-уровень. В Канаде Туктамышева блистала, но судьи этого не оценили. В короткой программе Лиза представила коронный тройной аксель и получила за него необоснованно низкие баллы. Спортсменку откровенно засуживали арбитры из Италии и Испании. Даже обычно спокойный Алексей Мишин не смог сдержать раздражения.

«Возможно, судьи, которые работали на Skate Canada, никогда в жизни не видели такого хорошего акселя, который был в исполнении Лизы Туктамышевой. Но при этом поставили за него «-1». Они видят своими глазами мировой рекорд, а оценивают его отрицательно. Спортсменка, имеющая в своей программе такой элемент, это спортсменка из другой эпохи. Тройные прыжки делают сотни, а тройной аксель — единицы», — цитировал наставника «Советский спорт».

Тем не менее к подобному отношению к себе Лиза уже давно привыкла. И в произвольной программе показала характер. Даже несмотря на обидное падение с трикселя, Туктамышева чисто исполнила остальные элементы и с очаровательной улыбкой вспорхнула на вершину пьедестала. Честно говоря, увидеть её там не ожидал никто.

Туктамышева зажгла после победного возвращения

Отпраздновать сенсационный успех Лиза решила в свойственной себе манере – ярко и провокационно. Туктамышева признала, что устала от скучных представлений и хочет оторваться. И у неё это получилось.

На показательных выступлениях фигуристка предстала перед публикой в образе сексуальной бортпроводницы под песню Бритни Спирс «Toxic». Лиза заигрывала с залом, а в середине программы осталась в одном бюстгальтере. Правда, саму спортсменку этот факт вряд ли смутил. Провокационный номер имел большой успех у фанатов и стал визитной карточкой спортсменки.

Конечно, с тех пор Лиза повзрослела, стала сдержаннее вести себя в медиапространстве и практически отказалась от провокаций. Ждать повторения номера с раздеванием не приходится. А вот снова подняться на пьедестал канадского Гран-при у Туктамышевой есть все шансы!