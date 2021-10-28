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Фигуристка Трусова каталась в США со стрессовым переломом: реакция Тарасовой, особенности травмы, комментарий врача

Мутная история с травмой Трусовой. В перелом фигуристки не верит даже Тарасова
Яна Левхина
Трусова каталась в США со стрессовым переломом
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Травма, с которой Саша выиграла этап Гран-при в США, оказалась очень серьёзной. С таким диагнозом вообще реально прыгать четверные?

Грань между подвигом и безумством зачастую очень тонка. В случае с выступлением Александры Трусовой на этапе Гран-при в США ею стало уточнение диагноза. Одно дело кататься с какой-то абстрактной травмой ноги, и совсем другое – с переломом.

Постепенно тема с подвигом и преодолением переросла в очень мутную историю с травмой Трусовой. Тренерский штаб привычно отмалчивается, а по интернету ходят различные слухи о характере повреждения Русской ракеты. И даже в точный диагноз готовы поверить далеко не все.

Многие сомневаются, что с такой травмой вообще реально прыгать четверные.

Победу Трусовой в США посчитали подвигом

На этапе Гран-при в США Александра Трусова заставила за себя изрядно поволноваться. В Лас-Вегас фигуристка приехала с травмой ноги. Ни о каких пяти четверных и обновлении мировых рекордов речи идти не могло. Тут бы не сняться. На тренировках дела у Саши шли откровенно плохо. Четверные не давались, а приземления после тройных прыжков выглядели крайне болезненно. Судьба выступления Трусовой на Гран-при решалась до последнего, и вряд ли кто-то бы осмелился упрекнуть спортсменку в случае отказа от участия в турнире.

«У меня было два варианта – сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать», — рассказывала ученица Тутберидзе.

В короткой программе Саша и виду не подала, что с её ногой что-то не так. Все элементы были исполнены на высшем уровне. А программа «Фрида» подчеркнула прогресс в катании повзрослевшей Трусовой. Даже с травмой и контентом из тройных прыжков Саша оказалась сильнее своих конкуренток и установила личный рекорд.

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Главным показателем неоптимального состояния Трусовой стал контент на произвольную программу. Вместо пяти четверных она заявила лишь один, зато впервые с декабря 2020-го обошлась без падений в соревновательном прокате произвольной. Если бы не извечное стремление Трусовой к максимализму, никто бы и не догадался, что у неё повреждение. Ученица Тутберидзе показала сильный прокат и оставила соперниц далеко позади.

Трусова выступала в США с переломом. Тарасова не верит

О подробностях травмы и Саша, и её тренеры говорить отказывались. Фигуристка лишь отметила, что немного отдохнёт и будет готовиться к ноябрьскому старту в Японии. Однако через несколько дней после американского этапа Гран-при история с травмой получила продолжение. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, диагноз Трусовой — стрессовый перелом одной из костей стопы.

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Однако некоторые усомнились в том, что фигуристка вообще могла выйти на лёд с таким повреждением. Мол, обычные люди даже ходить не могут при таком диагнозе, не то что крутить многооборотные прыжки. Даже опытная и всё повидавшая на своём тренерском веку Татьяна Тарасова и то не поверила в перелом Трусовой.

«Это всё вранье, это всё ваши идиотские домыслы. С переломом нельзя прыгать четверной лутц. Понимаете? Он не получится», — сказала Тарасова.

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Чем чреват стрессовый перелом для Трусовой

Столь резкая реакция Татьяны Анатольевны может быть обусловлена тем, что изначально в интернете обсуждали просто перелом, а не стрессовый перелом. Характер этих повреждений кардинально различается. При травматичном переломе прыгать квады действительно невозможно. При усталостном же боль выражена не так сильно, так что фигуристка вполне могла выступать в Лас-Вегасе с подобной травмой.

«Cтрессовый перелом одной из костей стопы — это с вероятностью в 90% перелом пятой плюсневой кости. Это самая маленькая из плюсневых костей, но при этом она испытывает максимальную нагрузку. Поймите, проблема усталостных переломов в том, что они принципиально отличаются от обыкновенных. При травматическом переломе происходит воздействие силы, на которую кость попросту не рассчитана. С усталостными переломами ситуация обстоит иначе: за счёт гипернагрузок нарушается питание кости и она, как следствие, становится более хрупкой — в таком случае кость ломается даже под обыкновенной нагрузкой.

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Довольно часто усталостные переломы протекают с менее выраженной болевой симптоматикой, так как нарушается микроциркуляция и начинают отмирать нервы. Чаще всего это проявляется небольшой локальной болезненностью, которая значительно менее выражена, чем при обычных переломах», — объяснил спортивный врач Никита Карлицкий «Чемпионату».

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Фигуристка готова рисковать даже ради не самых значительных соревнований. Главное, чтобы это ей не аукнулось в будущем. Карлицкий отмечает, что для полной реабилитации после стрессового перелома рекомендуется сделать операцию. Восстановление после неё может занять два-три месяца. Если же к помощи хирургов не прибегнуть, то велика вероятность рецидива.

Остаётся надеяться, что Саша и её тренерский штаб грамотно разберутся в вопросе и смогут полностью восстановить спортсменку. А мутная история с травмой Трусовой останется лишь неприятным эпизодом на старте блестящего и успешного сезона.

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