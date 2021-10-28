Трусова доказывает, что необходима на Олимпиаде. Щербакова отстаёт в «Гонке за Пекин»

Первый же этап Гран-при повлиял на шансы российских фигуристок в борьбе за три путёвки на Олимпиаду. Успех Александры Трусовой в Лас-Вегасе позволил Русской ракетке ворваться в топ-3, выбив оттуда Майю Хромых. А вот другая участница американского этапа, Дарья Усачёва, пока выглядит откровенным аутсайдером.

Так кто же должен представлять Россию на Олимпиаде, если бы состав выбирался сегодня?

На этапе Гран-при в Лас-Вегасе Саше Трусовой было по силам замахнуться на мировой рекорд, а заодно и на лучший результат сезона Камилы Валиевой, однако травма заставила её снизить сложность. В итоге Трусова победила с оценкой 232,37 балла. Это третий показатель среди российских фигуристок. Дарья Усачёва, несмотря на медаль этапа Гран-при, по «сизн бест» занимает последнее место среди великолепной семёрки.

За свой успех в Лас-Вегасе два балла заработала Александра Трусова, а Дарья Усачёва, ставшая второй, получила одно очко. Остальные фигуристки между двумя выпусками спецпроекта на лёд не выходили.

В прыжковой таблице по-прежнему лидирует Туктамышева – за счёт стабильного тройного акселя и отсутствия падений. Здорово улучшила свою позицию Трусова. Два чистых проката и четверной лутц принесли ей ещё четыре балла.

По части компонентов Александра Трусова повысила показатели по среднему баллу за сезон, однако остаётся последней. Дарья Усачёва на дебютном взрослом старте получила неплохие оценки, которые позволили ей удержать второе место даже при небезупречном катании. Однако большинство её конкуренток в борьбе за попадание в Пекине пока оценивают выше.

Мнение журналистов и болельщиков при выборе состава на Олимпиаду, конечно, учитываться не будет. Но те, кто внимательно следит за каждым выступлением и искренне переживает за девочек, заслуживают права быть услышанными. Читатели «Чемпионата» по-прежнему называют лидером сезона Камилу Валиеву. Также в топ-3 Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Отметим, что на этот раз позиция болельщиков полностью совпала с мнением редакции отдела «Фигурного катание». Таким образом, Валиева, Трусова и Туктамышева получают по два балла.

После первого же этапа Гран-при в общем зачёте «Гонки за Пекин» произошли серьёзные изменения. В топ-3 вместе с Валиевой и Туктамышевой теперь входит не Майя Хромых, а Александра Трусова. Пожалуй, одним из сюрпризов сезона со знаком «минус» можно назвать отставание действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. Возможно, выступления на этапах Гран-при помогут Ане повысить свои шансы, но пока её потенциальное непопадание на Игры в Пекин выглядит вполне объективным.

Нет сомнений, что и следующий этап Гран-при, который пройдёт в Канаде с 29 по 31 октября, повлияет на расстановку сил. Валиева и Туктамышева постараются укрепить позиции, а Косторная – выбраться из низов турнирной таблицы.