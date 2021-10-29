За океаном ставят на поражение Валиевой на Гран-при. Российский пьедестал под угрозой?

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная уже поднимались втроём на пьедестал в этом сезоне. И повторение этого грандиозного успеха российских фигуристок на этапе Гран-при в Канаде более чем возможно.



Однако за океаном как будто живут в параллельной реальности. Там уверены, что юная американка Алиса Лью не только разбавит российское присутствие на пьедестале, но и одержит победу.



Может, канадские эксперты обладают инсайдерской информацией от судей? Российский пьедестал в Ванкувере действительно под угрозой?

Обновит ли Валиева мировые рекорды?

Само прибытие наших фигуристов на Гран-при в Ванкувер — уже маленькая победа. Спортсмены, в числе которых Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов, не смогли вовремя получить паспорта с визами, из-за чего вылет на турнир оказался под угрозой. Благо печального исхода удалось избежать. Фигуристы дождались заветных документов и отправились в Ванкувер, хоть и на несколько дней позже, чем планировалось.



Объективно рассчитывать на победу российские фигуристы могут только в одном виде из четырёх. Не трудно догадаться, что речь про женское одиночное катание. Валиева, Туктамышева и Косторная тремя неделями ранее заняли весь пьедестал в Финляндии и намерены повторить тот успех уже на уровне Гран-при. Даже после нервотрёпки с визами.



Фаворитом единогласно считается Камила Валиева, которая на Finlandia Trophy не только с большим отрывом обошла Елизавету Туктамышеву и Алёну Косторную, с которыми ей придётся конкурировать и в Канаде, но и установила два мировых рекорда. И это с падениями! У Валиевой просто колоссальный потенциал для роста. При чистых прокатах Камила способна не только обновить свои же рекорды, но и установить ещё один, в короткой программе. Вопрос только в том, покорится ли эта высота фигуристке уже в Ванкувере.

Косторная едет в Канаду с новыми программами

При чистом исполнении сложнейшего контента Валиева просто не может проиграть. А вот в случае ошибок фаворита бросить ей вызов способна Туктамышева. Лиза находится в прекрасной форме и обновляет личные рекорды. Опытную фигуристку наконец-то начали оценивать по достоинству. На кураже от хороших результатов Туктамышева может выдать восхитительные прокаты. На старте сезона Лиза буквально источает уверенность, чем пока не может похвастать Алёна Косторная. Фигуристка находится в хорошей физической форме, но, очевидно, борется с психологическими проблемами. Ученице Тутберидзе пока не удаётся вернуть веру в себя и прежний блеск в глазах. Хотя тройной аксель у Алёны уже идёт довольно-таки неплохо. В Ванкувере фигуристка пойдёт на риск и исполнит прыжок ультра-си в обеих программах.

Интересно и то, что на Skate Canada Косторная приехала с двумя новыми программами. Прошлые постановки Алёны должного отклика у публики не нашли, так что это хороший шанс для фигуристки начать всё с чистого листа. В короткой программе Косторная теперь будет кататься под «New York, New York» в исполнении Лайзы Минелли, а в произвольной — под песню «Lovely» Билли Айлиш. Хочется верить, что новые постановки принесут Алёне удачу и мы вновь увидим её счастливой и одухотворённой.

За океаном верят в победу американской фигуристки

Пока мы рассчитываем на российский пьедестал, иностранцы строят совсем другие прогнозы. Канадский эксперт Эшер Хилл уверен, что победу на турнире может одержать американская фигуристка. Иными словами, за океаном ставят на поражение действующей рекордсменки мира Камилы Валиевой.



«Мне бы хотелось сказать, что Косторная победит на Гран-при Канады, но я назову Алису Лью. Её катание очень сильно улучшилось, на льду она изумительна. Она ещё молодая, но уже заявила о себе во весь голос. Лью планирует пойти на тройной аксель. У неё тот же арсенал, что и у Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной. И я ставлю на то, что Алиса одержит победу», — заявил Хилл в интервью телеканалу CBC. Камилу Валиеву Эшер почему-то не упомянул.



Конечно, прогноз канадца имеет право на существование. Но его обоснования звучат как минимум странно. Вероятно, Хилл просто выдаёт желаемое за действительное. Иностранцы уже давно надеются, что хоть кто-то сможет бросить вызов великолепным россиянкам. Но реальной угрозы от американки ждать пока не приходится.



На старте сезона Алиса каталась неуверенно и получала достаточно скромные баллы. Личный рекорд в 219,24 балла Лью заработала за прокаты, близкие к идеальным. Последний раз Алиса выступала в конце сентября, и, конечно, за это время она могла сделать прорыв. Но пока что в это верится с трудом. Россиянки всё ещё остаются самыми сильными и стабильными в мире. Но если у них появится серьёзная конкурентка, то можно будет только порадоваться. Помимо Лью теоретически могут представлять опасность японки Вакаба Хигучи и Мана Кавабе, владеющие тройным акселем.

Чен реабилитируется за сенсационное поражения в США

Интересная борьба намечается в соревнованиях мужчин. Александру Самарину, Макару Игнатову и Евгению Семененко предстоит схлестнуться с сильнейшими американцами. В Канаду спустя неделю после своего сенсационного поражения приедет трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен. В Лас-Вегасе фигурист показал, что его нельзя считать недосягаемым, однако нашим парням придётся выдать турнир жизни и при этом ждать ошибки фаворита, чтобы получить шанс на победу.



На медали Skate Canada, помимо Чена, претендует любимец судей Джейсон Браун, который способен обыгрывать сильных соперников даже без четверных прыжков. Составит конкуренцию и главная звезда канадской сборной Киган Мессинг. Также в Ванкувер прилетел ученик Тутберидзе Морис Квителашвили. Так что нашим парням придётся нелегко. Но тем интереснее будет наблюдать за соревнованиями одиночников.

Наименьшие шансы на медали у нас в танцах на льду. Здесь Россию представят дебютанты взрослых соревнований Диана Дэвис — Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный. Ребята ещё не успели набрать должный авторитет, который так важен в танцах на льду. Даже с безупречными прокатами им будет трудно бороться с опытными канадцами, британцами и итальянцами.



Непростой турнир предстоит Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину. У яркой и самобытной пары довольно серьёзные конкуренты. В первую очередь, это двукратные чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзинь – Хань Цун. Обойти их россиянам будет крайне сложно. Представляют опасность и канадские дуэты: Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд и Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро. Борьба в парном катании развернётся очень яркая.