Косторная сломала себе карьеру переходом к Плющенко. А теперь пожинает плоды

На этапе Гран-при в Канаде Алёна проиграла своему же мировому рекорду 10 баллов. Вернуть её на топ-уровень не под силу даже Тутберидзе?

Выступление Алёны Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде оставило противоречивые чувства. Чемпионка Европы презентовала новую стильную постановку, прыгнула коронный тройной аксель и обошлась без грубых ошибок. Однако оценили прокат Косторной аж на 10 баллов ниже её же мирового рекорда, установленного два года назад.

Похоже, яма, в которую Алёна упала после перехода к Плющенко, оказалась слишком глубокой. Этери Тутберидзе отчаянно старается помочь своей ученице выбраться на прежний уровень, но пока эта задача выглядит невыполнимой.

Косторная пожинает плоды перехода от Тутберидзе к Плющенко.

Косторная проиграла своему лучшему результату почти 10 баллов

На этапе Гран-при в Канаде мировой рекорд Алёны Косторной в короткой программе зашатался после выступления Камилы Валиевой, но всё-таки удержался. Дебютантка турнира уступила результату более опытной коллеги по группе — 1,26 балла. Сама же обладательница рекорда проиграла себе прежней около 10 баллов. И это с визуально чистым прокатом, без грубых ошибок и с тройным акселем.

Алёна хорошо справилась с новой постановкой под песню Лайзы Минелли New York, New York, особенно эмоционально откатав вторую часть – быструю и энергичную. Наконец зрители увидели в исполнении Косторной её коронный тройной аксель, что также оставило положительное впечатление от её выступления. Однако при подробном рассмотрении оказалось, что ученица Тутберидзе всё же находится не в оптимальной форме. Недокрут в четверть оборота на трикселе, дорожка шагов второго уровня и некачественное вращение в конце программы — два сезона назад Алёна себе подобного не позволяла. Отсюда и настолько существенная разница в баллах.

Мировой рекорд в короткой программе, который держится по сей день, Косторная установила в финале Гран-при-2019. Тогда она набрала 85,45 балла, на 9,87 больше, чем сейчас. Причём большая часть этой разницы сформировалась из-за технической оценки. В 2019-м в Турине Алёне за технику поставили 49,48 балла. Сейчас – 41,47. Только на тройном акселе она потеряла 3,77 балла. Ещё балл – на каскаде флип – тулуп. Пониженные уровни на дорожке шагов и вращении в концовке стоили ей в сумме 2,5 балла.

За каждый из семи элементов Косторная набрала хотя бы на сотые, но меньше, чем во время своего рекордного проката в декабре 2019-го. Оценка за компоненты у неё ниже на 1,86 балла.

Косторная чуть не загубила карьеру у Плющенко

Спад, который произошёл у Косторной, вряд ли обусловлен каким-то одним фактором. Тут и усилившаяся конкуренция, и возраст (всё-таки Алёна – самая старшая в «Хрустальном»). Но решающее значение имел спонтанный и импульсивный переход к Евгению Плющенко. В «Ангелах» фигуристка боролась с травмами и последствиями пубертатного периода, буквально сдавая на глазах. Потеря тройного акселя, метания с программами и минимум соревновательной практики привели к тому, что Алёна провела худший сезон в карьере. Она не только растеряла форму, но и исчезла с радаров иностранных судей. По сути, Косторная сломала себе карьеру одним решением.

Возвращение к Этери Тутберидзе не гарантировало ей решения всех проблем. В «Хрустальном» Алёна начала всё с чистого листа. Фигуристка старалась обуздать свой характер и дисциплинированно выполнять все указания тренеров. Но из-за побега к Плющенко было упущено слишком многое. Её авторитет у арбитров на международной арене заметно снизился, а отвоёвывать его при нынешней конкуренции невероятно тяжело.

Получится ли у Тутберидзе спасти Косторную?

Для Тутберидзе возвращение в группу Косторной – это не только акт милосердия, но и серьёзный профессиональный вызов. Уже сейчас Этери Георгиевна изо всех сил старается реабилитировать Алёну. Для этого наставница даже сменила обе программы фигуристки, выбрав правильные образы и оптимальный контент. В короткой решение специалиста дало первые плоды — Косторная катала с удовольствием и прежним огоньком. Нет никаких сомнений, что и произвольная под любимую композицию Lovely от Билли Айлиш придётся спортсменке по душе. Алёна признавалась, что, несмотря на то что ей нравится классика Вивальди, воплощать образ под музыку со словами ей проще.

Постановка новых программ по ходу сезона и возвращение тройного акселя опровергают все домыслы о том, что Тутберидзе уделяет Косторной меньше внимания, не верит в неё и наказывает за предательство. Просто даже лучший тренер мира неспособен сделать за Алёну её работу. Всё-таки потеря целого сезона негативно сказалась на её физическом и моральном состоянии. И пока кажется, что преодолеть последствия роковой ошибки у Косторной не получится. Слишком дорого ей обошёлся импульсивный уход от тренера, сделавшего её лучшей фигуристкой планеты.