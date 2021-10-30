«Тушите свет, вечеринка окончена». Российские фигуристки восхитили иностранцев на Гран-при

За рубежом в кои-то веки признают доминирование наших девочек. Эксперты и болельщики в восторге от Валиевой, Туктамышевой и Косторной.

Российские фигуристки продолжают доказывать, что им нет равных в мире. На этапе Гран-при в Ванкувере Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная уверенно захватили тройку лучших в короткой программе.

Наши девушки были настолько хороши, что даже иностранные эксперты и болельщики, зачастую настроенные скептически, не нашли к чему придраться.

Более того, за рубежом пришли в восторг от мастерства наших спортсменок и их потрясающих выступлений в Ванкувере. Кажется, впервые никому и в голову не приходит отрицать феноменальные результаты россиянок.

«Прокат-заявление Камилы Валиевой»

Камила Валиева была невероятна в короткой программе на Skate Canada. Ученица Тутберидзе выдала идеальный прокат с тройным акселем. Чуть больше балла ей не хватило, чтобы установить мировой рекорд. Удивительный результат для девушки, которая только дебютирует по взрослым. Не отрицают превосходства Камилы и иностранцы. Зарубежные эксперты в восторге от феноменальной фигуристки.

«Тушите свет, вечеринка окончена. Валиева только что исполнила ослепительный прокат с тройным акселем в начале. Никто не сможет это превзойти», — написал американский журналист Филипп Херш в «Твиттере».

«Это прокат-заявление Камилы Валиевой на её дебютном Гран-при среди взрослых. Трудно подумать, что кто-то помешает ей не только в погоне за одно из трёх мест в команду ОКР на Олимпиаду в Пекине… но и за олимпийское золото тоже. Изысканный материал», — написал журналист Olympic Сhannel Ник Маккарвел.

Поразила Камила и прославленных фигуристов. Призёр Олимпиады в Турине Джеффри Баттл признался, что он фанат Валиевой. А олимпийская чемпионка Меган Дюамель восхитилась талантами юной спортсменки.

«Камила с чистой короткой программой, включая тройной аксель. Вы не можете отрицать её техническое мастерство и приверженность хореографии. Только по технике почти 50 баллов!» — написала фигуристка в «Твиттере».

Под впечатлением от невероятного выступления Камилы остались и зарубежные болельщики. Социальные сети полны восторженных комментариев. Никому и в голову не приходит отрицать результаты ученицы Тутберидзе.

— Тройной аксель Валиевой с риппоном — самый потрясающий, самый красивый, который я когда-либо видел. Это изысканно. Не припомню, чтобы хоть один фигурист его так исполнял.

— Я рада, что Валиева первая, сегодня она действительно заслужила.

— Она улыбалась на протяжении всей дорожки шагов, и это меня так радует. Это прекрасно сочетается со смыслом её программы «Следуй за мечтой». Такое ощущение, что она действительно запечатлела это. Желаю всего лучшего Камиле Валиевой.

«Как можно не любить Туктамышеву?»

Продолжает поражать публику и Елизавета Туктамышева. Фигуристка крушит стереотипы, показывая своё лучшее катание в 24 года. На Гран-при Канады Лиза выдала безупречный прокат c тройным акселем, чуть-чуть не дотянувшись до своего личного рекорда. Туктамышевой просто невозможно не восхищаться, считает Меган Дюамель.

«И моя любимица. Тук. Немного тяжеловатый каскад, но как можно не любить её? Она всё ещё здесь, борется, доказывает своё место в сборной России по фигурному катанию и совершенствует своё катание», — написала Дюамель в «Твиттере».

Поддержали Меган и многочисленные болельщики. За рубежом в восторге от Лизы!

— Каждый раз, когда мы думаем, что время Императрицы прошло, она возвращается с новыми силами!



— Туктамышева становится тем человеком, который рушит иллюзии честолюбивой сборной России. Если бы сейчас был отбор на Олимпиаду, она бы гарантировала себе место.

Продюсер канадского телеканала CBC Sports Жаклин Дюри удивляется тому, что Туктамышева дебютировала на взрослой серии Гран-при ещё 10 лет назад, как раз в Канаде. Лизе тогда было всего 14 лет, и она победила. Дюри надеется, что Туктамышева сможет повторить свой успех и в этом году.

«Впечатляет то, как Императрица становится второй в короткой программе в окружении фигуристок на годы её моложе», — написала Жаклин в «Твиттере».

«Слава богу, Алёна поменяла программы»

Свою порцию лестных комментариев получила и Алёна Косторная. Фигуристка устроила эффектную премьеру новой короткой программы и исполнила тройной аксель. Иностранные болельщики хвалят фигуристку за смелость.

— Мои восхищения Косторной. Нужна смелость, чтобы изменить программы и дебютировать с новыми всего через три недели после прошлых соревнований.

— Воздушная Алёна Косторная вернулась! Слава богу, она поменяла программы, прошлые были ужасны. Её лицо в начале, её небольшие подмигивания. Очень красиво.

— Алёна вернулась с её тройным акселем и хореографией. Она снова использует свои таланты.

— Она такая естественная! Невероятное катание от Алёны.

Хочется надеяться, что и после произвольной программы иностранцы не найдут к чему придраться. А точнее, наши девушки откатают так, что не оставят им такой возможности.