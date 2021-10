Тутберидзе не махнула рукой на Косторную. Этери бьётся за карьеру взбалмошной фигуристки

Возвращение к Этери Тутберидзе не избавило Алёну Косторную от прежних проблем. Называя вещи своими именами, в данный момент чемпионка Европы – аутсайдер «Хрустального». Пожалуй, среди всех семи претенденток на олимпийскую путёвку именно её сложнее всего представить в Пекине.

Многие болельщики возлагают вину за неудачи чемпионки Европы на тренерский штаб Тутберидзе. Мол, специалисты до сих пор не могут простить Косторной необдуманный переход к Плющенко и обидные слова, брошенные им вслед. Но поступки тренерского штаба это полностью опровергают.



Тутберидзе, наоборот, отчаянно бьётся за карьеру Косторной и делает для своей характерной ученицы всё.



Даже больше, чем стоило бы.

В «Хрустальном» прислушиваются к Косторной

После возвращения Косторной в «Хрустальный» Тутберидзе прямо сказала, что фигуристке придётся принимать все условия, которые поставят ей тренеры. Теперь Алёна не сможет возмутиться, что ей не нравятся программы или мешают дети на льду. Звучало это довольно жёстко, но на деле Тутберидзе оказалась куда лояльнее. В «Хрустальном» не стали совсем игнорировать пожелания упрямой фигуристки. Косторной пошли навстречу и поставили программы под музыку, которую она хотела. В короткой программе Алёна получила блюз, о котором давно мечтала, а в произвольную из прошлого сезона перекочевали «Времена года» Вивальди.

«Мы обсуждали, что в олимпийский сезон Алёна будет катать Вивальди, ещё два года назад. Ну кому, как не Алёне? К тому же она сама просила это катать», — рассказывал Даниил Глейхенгауз.



В тренерском штабе даже закрыли глаза на то, что под «Времена года» Алёна уже каталась при Плющенко. Сказать, что фигуристку после побега из группы не ставят вообще ни во что, нельзя. В «Хрустальном» хотят, чтобы Косторная выступала на высшем уровне. В конце концов, тренерам и самим невыгодно, чтобы Алёна проваливалась и портила репутацию лучшей группы страны.

Программа под Вивальди изначально была ошибкой

Однако программы, поставленные под музыку, выбранную Косторной, вышли неудачными. Фигуристка их попросту не чувствует. В блюзовой короткой катание Алёны полностью перебивал мощный вокал. Девушка оставалась в тени музыки, поэтому постановка выглядела слабо. В произвольной же Косторная совсем не справлялась с темпом. Алёна ещё не в той форме, чтобы осилить великое произведение Вивальди и не потеряться под его натиском.

Ну и не стоит забывать, чем закончился для фигуристки первый прокат под «Времена года». Премьера программы под эту музыку в финале Кубка России ознаменовала полный провал скандального трансфера. Алёна упустила шансы на чемпионат мира и сквозь слёзы сказала Евгению и Сергею Розанову: «После сегодняшнего завтра уже не будет». Возможно, именно тогда Косторная и осознала, какую ошибку допустила, уйдя от Тутберидзе.



Вряд ли Алёна смогла вычеркнуть из памяти тот душераздирающий прокат. Ведь он стал символом её рокового решения, чуть не стоившего карьеры. Музыка Вивальди заставляет Косторную переноситься в безрадостное прошлое, что мгновенно отражается на катании Алёны. Оставить её на олимпийский сезон изначально было ошибкой.

Смена обеих программ стала верным решением

Если бы Тутберидзе была безразлична карьера Косторной, то она могла бы закрыть глаза на то, что программы у спортсменки не идут. Тренерский штаб мог не растрачивать свои силы и просто переложить ответственность на Алёну, которая сама же и выбрала себе эту музыку. Но в «Хрустальном» бьются за взбалмошную фигуристку и вовсе не махнули на неё рукой.



После Finlandia Trophy тренеры предложили сменить Косторной обе программы. И фигуристка с ними спорить не стала. New York, New York, который изначально готовился для показательных выступлений, специалисты решили перенести в короткую программу. А на смену «Временам года» Вивальди пришла Lovely Билли Айлиш. С этой постановкой Алёна каталась в межсезонье на шоу Тутберидзе.



Первый же турнир показал, что сменить программы было самым верным решением. В постановке New York, New York мы наконец увидели проблески прежней Косторной. В глазах Алёны появилась уверенность, а элементы она исполняла чётко и хладнокровно. После прыжков фигуристка позволила себе оторваться. Косторная выдала эмоциональную дорожку шагов, а в её глазах загорелся огонёк. Такой Алёну мы не видели очень давно. После проката фигуристка была явно довольна собой.

Произвольную Косторная откатала послабее, но программа под Билли Айлиш уже смотрится намного лучше, чем «Времена года». Алёна тонко чувствует эту музыку и вкладывает в неё душу. Не сбивают фигуристку даже ошибки. Косторная не упала духом после помарки на тройном акселе, как это было в Финляндии. Девушка продолжила выкладываться на максимум и чувственно исполнила программу до самого конца. Алёна доказала, что ей гораздо лучше даются постановки под современную музыку. Они ближе фигуристке, поэтому она вживается в них без труда.



«С одной стороны, мне музыка Вивальди как классика нравилась. Но с другой – Lovely мне более понятна», — признавалась фигуристка.



В «Хрустальном» понимают, что в олимпийский сезон надо использовать самые сильные стороны фигуристов. Если бы Тутберидзе не рассчитывала на Алёну, то судьба её постановок была бы ей безразлична. Было бы куда проще списать безликие прокаты на взбалмошный характер Косторной. Но с фигуристкой работают и дают ей равные возможности. Теперь у Алёны, как и у других учениц «Хрустального», есть программы, в которых она чувствует себя уверенно. А дальнейший успех фигуристки зависит только от неё самой.