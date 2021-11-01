«Катался на уколах и таблетках». Тихий подвиг российского фигуриста на Гран-при в Канаде

На этапе Гран-при в Канаде всё внимание было приковано к блестящему выступлению наших девушек. И практически незамеченным остался серьёзный успех молодого российского фигуриста. Евгений Семененко не только впервые в карьере поднялся на пьедестал турнира такого уровня, но и сделал это по-настоящему героическим образом.

Ученик Мишина выступал в Ванкувере с серьёзной травмой и смог пробраться на пьедестал только за счёт удивительной силы воли.

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Семененко проиграл американцу без четверных

Для Евгения Семененко этап Гран-при в Канаде стал первой серьёзной проверкой на прочность в этом сезоне. Ученик Алексея Мишина в прошлом году приучил нас к стабильным прокатам без грубых ошибок, во многом благодаря которым российская мужская сборная получила возможность выступать полным составом на предстоящих Олимпийских играх. Неудивительно, что теперь от фигуриста ждут большего, однако на старте Женя выглядел не так уверенно. В короткой программе спортсмен смазал выезд после четверного сальхова и занял пятое промежуточное место.

В произвольной необходимо было реабилитироваться, и по большей части Семененко со своей задачей справился. Три прекрасных четверных прыжка, один из них в каскаде, показали, что он готов к борьбе на топ-уровне. Даже помарки на двух тройных аскелях не испортили впечатления от его выступления. Тем не менее оценки Жени оказались ниже, чем хотелось бы. Казалось, судьи придерживают нашего спортсмена в пользу более опытного американца. Семененко проиграл Джейсону Брауну, который не исполнил ни одного квада (в произвольной фигурист зашёл на сальхов, но не справился с прыжком).

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Можно бесконечно спорить о справедливости таких высоких компонентов у Брауна, но то, что Семененко заметно уступает американцу по скольжению и интерпретации, налицо. Максим Траньков отметил, что преимущество Джейсону дал авторитет у арбитров, но их решение было честным. По мнению специалиста, Женя хорошо проявил себя в Ванкувере, завоевав бронзовую медаль.

«Все эти дни он катался на уколах и таблетках»

Довольны выступлением Семененко и его тренеры. Даже обычно строгий Алексей Мишин простил ученику некоторые недочёты, добавив, что Женя проявил настоящие бойцовские качества. Оказывается, выступление фигуриста в Канаде до последнего было под вопросом из-за серьёзной травмы.

По словам Татьяны Мишиной, Семененко упал на одной из тренировок, когда отрабатывал четверной флип, и ушиб ребро. Боль была такой сильной, что любое движение давалось спортсмену с трудом. Однако он не стал сниматься с соревнований, доказав, что в ответственный момент на него можно положиться. Женя не только исполнил пять четверных на две программы, но и постарался сократить отставание от конкурентов за счёт непрыжковых элементов. Например, во время эффектной дорожки шагов в произвольной программе под «Мастера и Маргариту» фигурист выглядел настолько уверенно, что заподозрить что-то неладное было практически невозможно.

«Женя Семененко проявил себя как боец. Несмотря на то что у него была травма. Он сильно упал с четверного флипа и все эти дни он катался на уколах и таблетках. Он не только показал себя бойцом, но и понял, в чём надо ещё совершенствоваться и улучшаться», — приводит слова Алексея Мишина «Матч ТВ».

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Очевидно, что поблажек себе фигурист не даёт. Он продолжает прогрессировать как технически, так и артистически. И хотя мы пока не видели старшие квады в соревновательных прокатах, что-то подсказывает, что это случится достаточно скоро. Также Семененко проделал колоссальную работу над собой в плане интерпретации — видно, что он катает свои программы более осознанно. В нём появилась дополнительная плавность, изменилось в лучшую сторону скольжение.

Удивительно, что при сумасшедшем графике олимпийского сезона Женя успевает заниматься и учёбой. После командного чемпионата мира в прошлом году спортсмен не катался полтора месяца. Всё это время он сдавал экзамены — на ЕГЭ Семененко выбрал химию, биологию и русский. В итоге он поступил в медицинский институт по целевому направлению.

«Распорядок дня очень сложный, я практически не отдыхаю. Единственное, суббота — где-то с 14 часов до 20 — а так всё остальное время чем-то занят. Иногда успеваю ходить очно на пары. В первом семестре у меня три важных предмета: анатомия, биология и латынь. А из предметов, которые нравятся, выделю анатомию и латынь — кайф учить», — рассказывал Семененко в эфире Первого канала.

Казалось бы, совмещение тренировок с занятиями, да ещё и в олимпийском сезоне, — настоящее безумие, но Жене удаётся соблюдать правильный баланс. Главное, чтобы с такой невероятной физической и умственной нагрузкой фигурист не перегорел раньше времени. Впереди — очень важные старты.