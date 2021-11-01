«В цирке точно веселей». Почему Траньков атаковал дерзких российских фигуристов

В нашем фигурном катании вспыхнул неожиданный конфликт. Единственные российские участники соревнований пар на этапе Гран-при в Канаде подверглись резкой критике. Причём атаковали Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина не зарубежные эксперты, а их соотечественник, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Неужели Максима настолько задело смелое заявление Ходыкина?
Или чемпион просто опасается, что дерзкие фигуристы не пустят на Олимпиаду его учеников?
Траньков хвалил Павлюченко и Ходыкина на Гран-при Канады
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, пожалуй, самый неординарный дуэт в парном катании. Вместо того чтобы показывать на льду нежность и любовь, как делает большинство фигуристов, ребята предпочитают зрелищность и акробатику. Даша и Денис стремятся привнести в фигурное катание что-то своё — то, чего ещё никто не делал. В постановках бронзовых призёров чемпионата Европы — 2020 множество уникальных трюков, которые делают их программы по-настоящему смелыми и самобытными. Узнаваемый стиль уже принёс ребятам немало личных поклонников. После короткой программы на Гран-при Канады пару очень выделял Максим Траньков.
«Какое же было акробатически насыщенное катание! Прекрасная короткая программа. Такие вот они, русские московские итальянцы, наши замечательные Даша и Денис. Очень много интересных находок, очень много переворотов различных акробатических», — говорил Траньков в эфире Первого канала.
Однако на следующий день мнение Максима кардинально поменялось.
Траньков назвал катание Павлюченко и Ходыкина цирком
После эффектного проката короткой программы, за которую Даша и Денис получили достаточно скромные баллы, журналисты поинтересовались у пары, не выгоднее ли идти по проторённой дорожке. На что Ходыкин ответил дерзко, но откровенно.
«Традиционное парное катание… Оно осталось далеко в прошлом. Как по мне, это скучно. И все его уже видели», – сказал фигурист.
Слова Дениса, по всей видимости, Траньков воспринял на личный счёт. Пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которую тренирует Максим, исповедует как раз таки традиционный стиль парного катания. Возможно, именно поэтому слова Ходыкина задели Транькова.
Специалист будто бы забыл о словах восхищения, которыми одарил молодых фигуристов после короткой программы, и язвительно прокомментировал слова Дениса.
«В цирке точно веселей», – написал Траньков в «Твиттере».
В этот же вечер Максим довольно-таки строго комментировал выступление Павлюченко и Ходыкина. Специалист не упустил возможности ещё раз ответить на смелые слова Дениса и упрекнуть его в низких результатах. Траньков резко прошёлся по соперникам своей пары.
«Я не могу согласиться с Денисом, что классическое парное катание устарело. Я думаю, что всё-таки парное катание, где показывают красивые линии, где показывают хорошие амплитудные элементы — это интересно, здорово, это приятно смотреть. И сейчас мы это увидим в исполнении китайского дуэта. Так можно говорить, когда ты набираешь 80 баллов в своей прекрасной короткой программе с трюками. Но когда ты не набираешь и 70, то это, наверное, преждевременно», — сказал Траньков.
«Осуждать чужое мнение — это не очень»
Выпад Транькова Ходыкин воспринял достаточно спокойно. Но такая едкая реакция показалась Денису странной.
«По поводу всей этой ситуации – я просто высказал своё мнение о том, какое фигурное катание нравится мне. Если кто-то хочет его осудить – пусть осуждает. Я просто сказал о том, что мне нравится смотреть. А осуждать чужое мнение – мне кажется, это не очень», — сказал Денис.
Поддержали Ходыкина и многочисленные любители фигурного катания. Они не поняли, почему Траньков атаковал дерзких российских фигуристов. Слова Максима вызвали массу негативных откликов в Интернете. Болельщики посчитали выпад заслуженного спортсмена в адрес молодых коллег бестактным.
Ещё больше пользователей возмутило, что Траньков публично уколол соперников своей пары. Павлюченко и Ходыкин входят в сезон в статусе четвёртой пары страны и вполне способны на отдельно взятом турнире победить любой из трёх лидирующих дуэтов. Включая Тарасову и Морозова, которые пока не поражают стабильностью. Очень не хотелось бы, чтобы нападки Максима на Дениса были следствием внутренней конкуренции и способом оказать давление на молодых соперников своих подопечных. Возможно, Траньков просто поддался эмоциям и не до конца проанализировал все обстоятельства.
Главное, чтобы на этом неожиданный конфликт в нашем фигурном катании завершился. И не повлиял на результаты отбора в сборную России на Олимпиаду.
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