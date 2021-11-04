А что, так можно? Российские фигуристы решились на смелый эксперимент в олимпийском сезоне

Российское фигурное катание погрязло в метаниях. Наверное, уже не осталось тренерского штаба, где бы не поменяли программы или всерьёз не обсуждали бы возможную смену, находясь под внешним давлением. Нужно ли на него реагировать? Мы с нашей олимпийской чемпионкой Сочи Екатериной Бобровой обсуждали это в первом выпуске подкаста «Ход коньком» и оставили вопрос открытым. Предчувствие, что премьеры ещё будут, присутствовало и до начала Гран-при, осталось оно и сейчас, хотя уже в меньшей степени.

Конечно, на такую кардинальную перезагрузку, как у Косторной, вряд ли кто ещё решится, но по некоторым программам вопросы ещё остаются. Мы пока не знаем, как после прошлогоднего гениального «Нуреева» Миша Коляда будет воспринят в образе Оскара Шиндлера. Уверен, что, несмотря на слова Тамары Николаевны Москвиной о неизменности музыкальной темы для произвольной Мишиной-Галямова, остаются те, кто ждут другого свиридовского финала. После Skate Canada наверняка появились вопросы ещё и к паре Павлюченко-Ходыкин. Особенно после публичного спора Дениса Ходыкина с Максимом Траньковым о классическом парном катании и цирке.



Не буду рассуждать о классике, модерне, авангарде, нео-классике и прочих течениях в искусстве. Отмечу тенденцию последних лет – больше половины пар берут что-нибудь популярное в небыстром темпе, мелодически простое и катают под это что-то пастельно-романтичное. Этакие «размышлизмы» про чувства.



Павлюченко — Ходыкин совсем другие. Их выступление в Ванкувере на втором этапе Гран-при было ошеломительным. Да, грязным, с большим количеством ошибок и сырых фрагментов. Но это были одни из самых ярких премьер сезона! Только Даша с Денисом создали в Канаде вау-эффект. Даже китайцы, двукратные чемпионы мира, смотрелись скромнее.

Павлюченко и Ходыкин бросают вызов самим себе

Мы уже заранее представляем, как будут кататься Суй — Хан. После их гениальной постановки Rain, In Your Black Eyes, исполняемой три сезона подряд, им пришлось делать новую произвольную. Искать что-то экстрановое Лори Никол не стала. Олимпиада – время беспроигрышных вариантов. Стиль пары давно определён, подход к постановкам наработан. Китайцы сделали кавер своей же произвольной, с которой они в 2017 году впервые выиграли чемпионат мира. Так что если Нэйтан Чен пытается закрыть гештальт с проваленной в Корее «Немезидой», то Суй — Хан у себя в Пекине предстанут, ассоциируясь со своим первым мировым триумфом. В программе те же прыжки и выбросы, то же парное вращение, повторяются две поддержки, но Лори Никол переделала весь рисунок программы, изменила все связки. Это действительно новая программа, но китайцы в ней не «новые», а такие, какими мы их любим уже который год.

А Павлюченко с Ходыкиным в этом году абсолютно неожиданные, причём в обеих программах. Выбрать для короткой песню итальянской проститутки из фильма «Девять» — это уже смело. Но они напитали все выходы из, казалось бы, обязательных элементов акробатикой, фантазией и экспрессией. И получилась очень яркая эмоциональная итальянская программа. Не всё из показанного придумано ими, скажем честно. Вертушку после подкрутки мы видели у Савченко — Массо. Танцевальный выход из тодеса с проводкой партнёрши вокруг себя делали в 1980-х в советском ледовом театре. Но у Даши с Денисом эти и другие креативные «фишки» стилистически объединены, поэтому вся короткая программа смотрится цельно, с нарастающим от элемента к элементу удивлением: «А что, так можно было?»



Такие же эмоции вызывает и произвольная программа, хотя она совершенно другая по стилю. «Чёрный лебедь» катали многие, но так экспрессивно, как Павлюченко и Ходыкин – единицы. Для пары, которая несколько лет назад заявила о себе программой под саундтрек из фантастического фильма «Трон. Наследие», выбор балетной темы – это вызов самим себе. И в этих вызовах главная ценность и, видимо, личная позиция их работы. Поэтому Денис и сказал в интервью после короткой программы про скучность традиционных постановок. Это не упрёк другим, это про их цели и взгляд на фигурное катание.

Российские фигуристы — заложники стереотипов

Конечно, все тренеры и постановщики находятся в постоянном поиске. Но когда к ним подключаются сами спортсмены и все вместе они готовы на эксперименты, тогда и получаются программы-события. Так работали Савченко-Шёлковы с Инго Штоером. Парадокс, олимпийской чемпионкой Алёна стала с Бруно Массо, а разноцветными вспышками вспоминаются их радикально разные программы с Робином. К оригинальным по идее и хореографии постановкам успели нас приучить Столбова-Климов, даже несмотря на короткую карьеру.



Пар, которые постоянно экспериментируют, немного. Слишком велика может быть цена не принятой судьями и зрителями постановки. Павлюченко и Ходыкину терять нечего: бронза чемпионата Европы совершенно не гарантирует им третьего места в сборной. Так что смелость и поиск могут принести им больше дивидендов. Но для этого нужны звенящие, качественные прокаты, причём именно на международных турнирах перед интернациональными судейскими бригадами. Только убедив их в неординарности программ и росте художественного мастерства, можно внутри страны побороться за третью олимпийскую путёвку.



В Канаде этого не произошло. Опять вылезла старая судейская тенденция, когда Даше и Денису снижают вторую оценку в произвольной программе. В короткой все компоненты поднимаются за 8 баллов, а за произвольную они падают на уровень 7,5. Так было и раньше в серии Гран-при, и в этом проглядывает уже сложившееся восприятие пары. На мой взгляд, не всегда объективное. Ну как «уровень катания» в пятницу в короткой оценивается на 8,3, а в субботу он опускается до 7,6? И когда это повторяется несколько раз, то уже нельзя объяснить математической погрешностью компьютера. Сломать данный судейский стереотип будет сложно, но яркие выкатанные программы способны это сделать.

Чем опасен путь, избранный Павлюченко и Ходыкиным?

Есть в том пути, на который ступили Павлюченко — Ходыкин, одна скрытая опасность – с него нельзя сойти. Хорошая, но обычная программа, как у всех, будет выглядеть неудачей. Пример мы видели опять же в Ванкувере на Skate Canada. Канадские танцоры Гиллес — Порье каждый год поражали нас креативностью и потрясающим эстетическим вкусом. Порой можно было придираться к их технике, но каждую постановку хотелось пересматривать по многу раз, ведь подобного не было ни у кого. А в этом году они изменили себе, сделали произвольный танец по канадской моде, и у зрителя подсознательное ощущение, что его обманули.



Вообще это давняя дилемма в фигурном катании – сделать новаторскую программу, которая вызовет много споров, но не даст гарантий результата, или сделать качественную и понятную всем обычную и победную программу. Совместить это получается у единиц и в редких случаях. Но если не пытаться, не делать цирк, эксцентрику, неожиданную драму, эпатаж, то фигурное катание действительно будет пресным.



Поэтому удачи Даше с Денисом! Гните свою нескучную линию, чтобы выделиться и запомниться.