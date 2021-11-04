Щербакову ждёт важнейший тест на Гран-при. Если Аня всё ещё мечтает попасть на Олимпиаду

Неудачный старт Анны Щербаковой в олимпийском сезоне не может не тревожить. Болельщики верят в несгибаемый характер чемпионки мира и вспоминают, что она всегда долго раскачивается. Но факты поводов для оптимизма не дают: к началу ноября Анна не сделала ни одного чистого четверного прыжка и не одержала ни одной победы.

Время исправить ситуацию и вернуть веру в себя у Щербаковой ещё есть, но начинать надо прямо сейчас.

Внезапно этап Гран-при приобрёл для лучшей фигуристки мира прошлого сезона просто огромное значение. Если, конечно, Аня всё ещё мечтает попасть на Олимпиаду.

Щербакова пойдёт ва-банк, чтобы взять реванш?

В Италии любителей фигурного катания ждёт интригующее зрелище: действующая чемпионка мира Анна Щербакова снова встретится на соревновательном льду с коллегой по группе Майей Хромых. Именно в противостоянии этих одиночниц в Будапеште и произошла главная на данный момент сенсация сезона. Хромых исполнила два четверных тулупа в произвольной программе и обошла упавшую с единственного квада Щербакову. Да и в целом в Венгрии Анна выглядела далеко не так уверенно, как в прошлом сезоне: программы пока не сражают наповал, а недокруты и проблема неясного ребра заставляют говорить о не лучшей готовности чемпионки мира к сезону.

Паниковать пока рано. Очевидно, что Аня в силу разных обстоятельств (поздний старт из-за травмы и недостаток соревновательной практики) медленнее входит в сезон. Да и в целом она обычно медленно раскачивается и выходит на пик к главным турнирам. У Щербаковой, безусловно, есть высокий кредит доверия как среди арбитров, так и среди российских чиновников. Но если она хочет поехать на Олимпиаду, то пора включаться на полную.

Потенциальная неудача в Турине усугубит и без того непростое положение Анны. При этом успех в Италии ей не гарантирован даже при чистом катании. Одного чистого четверного может банально не хватить, учитывая, что технический арсенал Майи растёт от старта к старту. Однако главное – даже не результат борьбы Щербаковой с Хромых, а динамика лучшей фигуристки прошлого сезона. Сейчас Ане во что бы то ни стало надо показать прогресс по сравнению с первым стартом. Показать, что она выкарабкивается из кризиса и движется в правильном направлении.

Хромых постарается удержать позиции

Что же касается главной соперницы Щербаковой, то Майя Хромых постарается удержать позиции и развеять сомнения скептиков о том, что её успех в Будапеште носил случайный характер. Майя может экспериментировать с контентом, вставляя в произвольную программу как сложные каскады с четверными, так и разные сольные прыжки. Секретным оружием спортсменки может стать тройной аксель, который она анонсировала ещё на контрольных прокатах. Правда, шансов увидеть его уже в Турине откровенно мало. Даже несмотря на техническое превосходство Хромых, исход турнира во многом будет зависеть от Щербаковой, ведь при чистых прокатах судьи наверняка окажутся на стороне более известной и титулованной спортсменки.

Из россиянок в Турин также отправилась Софья Самодурова. Конечно, вмешаться в разборки лидеров ученице Алексея Мишина будет сложно, зато Соня может составить достойную конкуренцию иностранным фигуристкам. На турнире выступят сильные японки Маи Михара и Сатоко Мияхара, бельгийка Луна Хендрикс и кореянка Ким Йе Лим. Кто-то из них способен оказаться даже выше третьего места, но для этого ученицы Тутберидзе должны допустить серьёзные ошибки.

У Коляды и Алиева нет права на ошибку

Интересно будет наблюдать и за соревнованиями мужчин. Россию в Италии представят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Пётр Гуменник. При этом у всех них нет права на ошибку. На старте сезона фигуристы проявили себя не лучшим образом. По мнению олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, на данном этапе наши парни неспособны конкурировать с зарубежными спортсменами. Для этого им не хватает чистоты прокатов и технической сложности.

«Миша Коляда гениален и хорош по компонентам, но я пока не видел у него ни одного турнира, чтобы было прям наотмашь. Откуда он будет брать чистоту исполнения прыжков, я не знаю. Хотелось бы, чтобы она была… У нас уже давно печаль в мужском катании», — сказал Ягудин.

После турнира в Финляндии, где Коляда был неидеален, он успел выступить на Мемориале Панина-Коломенкина. Свои судьи щедро оценили лучшего фигуриста России, однако сумасшедшая оценка в 296,51 балла никого не должна вводить в заблуждение — Миша снова много ошибался на прыжках.

Дмитрий Алиев постепенно справляется с последствиями травм и входит в соревновательный ритм. В Турине будет шанс оценить его нынешнюю форму. У Петра Гуменника также есть все шансы побороться за медали. Но и соперники у него будут очень сильные: серебряный призёр чемпионата мира Юма Кагияма, китаец Цзинь Боян, а также итальянцы Габриэле Франгипани и Даниэль Грассль.

Степанова и Букин возвращаются на соревнования

Наименьшие шансы на медали у нас в парах. Здесь от России выступят дебютанты взрослой серии Юлия Артемьева — Михаил Назарычев и Алина Пепелева — Роман Плешков. У ребят пока нет должного авторитета у судей и высокой технической базы, чтобы бороться с опытными китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Непросто в Италии будет и второй паре сборной в танцах на льду Александре Степановой и Ивану Букину. Ученики Александра Свинина и Ирины Жук ещё ни разу не выходили на соревновательный лёд в этом сезоне — из-за болезни партнёрши дуэт пропустил турнир в Финляндии. В Турине состоится премьера их новых программ, Саша и Ваня померяются силами с титулованными французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, а также с Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США. Что ж, пожелаем ребятам удачи!